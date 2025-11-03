Мои заказы

Квесты для детей – экскурсии в Кирове

Найдено 3 экскурсии в категории «Квесты для детей» в Кирове, цены от 3999 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Киров: путешествие во времени
На машине
2.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Киров: путешествие во времени
Прогулка по старинным улицам Кирова откроет тайны прошлого и удивит необычными арт-объектами. Узнайте, что скрывает город
Начало: На Театральной площади
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
6500 ₽ за всё до 3 чел.
Влюбиться в Киров за 2 часа
Пешая
2 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в Киров за 2 часа
Откройте для себя старинный Киров: купеческие особняки, храмы и городские легенды. Погружение в историю и культуру за короткое время
Начало: У Филармонии
13 дек в 11:00
14 дек в 11:00
3999 ₽ за всё до 8 чел.
Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову
Пешая
2 часа
13 отзывов
Квест
до 7 чел.
Загадки старой Вятки
Отправляйтесь в историческое путешествие по Кирову! Узнайте о знаменитых жителях и тайнах старинных зданий. Это будет незабываемо
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 ноября 2025
    Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову
    Наталья - прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Много интересной информации, понравилось и взрослым, и подростку 14 лет. Прекрасное чувство юмора, глттв
  • Ю
    Юлия
    5 октября 2025
    Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову
    Хорошая экскурсия, мы так начали отмечать день рождения, узнали многое про наш родной город, гости были очень довольны прогулкой, спасибо нашему замечательному экскурсоводу, будем заказывать другие экскурсии 👍
  • К
    Ксения
    18 сентября 2025
    Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову
    Огромная благодарность Наталье за интереснейшую и душевную экскурсию.
    Посещали экскурсию в августе, остались очень довольны.
    Прогулялись по самому сердцу Вятки и узнали
    любопытные факты из истории родного любимого города. Прекрасный рассказ с увлекательными деталями приковывал наше внимание на протяжении всей экскурсии. Очень приятно слушать Наталью, которая любит и гордится своим родным городом и что самое ценное - знакомит участников с,можно сказать, эксклюзивными фактами, которые по крупицам собрала сама и превратила прогулку в маленькое путешествие в прошлое.
    Советую экскурсию гостям нашего города. Не пожалеете!
    Наталье желаю дальнейших успехов.
    С уважением Ксения 🤗

  • Т
    Татьяна
    8 сентября 2025
    Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову
    Экскурсия вызвала у нас только положительные эмоции. Была очень увлекательной и познавательной. Наталья очень любит родной город и с удовольствием делится своими знаниями. Рекомендуем.
  • Т
    Татьяна
    19 августа 2025
    Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову
    Экскурсия прошла хорошо. Немного не структурировано, но возможно это наше восприятие.
    Спасибо за экскурсию!
  • Л
    Леонид
    6 августа 2025
    Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову
    Весьма доволен, все было как я и ожидал, интересно получилось.
  • Т
    Татьяна
    4 августа 2025
    Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову
    Экскурсия очень понравилась. Наталья очень интересно рассказывает о родном городе и крае. Очень любит свой город и много знает. Два часа пролетели незаметно. Рекомендую!
    Экскурсия очень понравилась. Наталья очень интересно рассказывает о родном городе и крае. Очень любит свой город и много знает. Два часа пролетели незаметно. Рекомендую!
  • С
    Софья
    28 июля 2025
    Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову
    Спасибо за увлекательную прогулку! Часть нашей компании в Кирове уже была на другой экскурсии, но было интересно послушать и другие
    факты о городе, посетить памятные места, узнать об известных людях, которые были выходцами из Вятской земли. А тем, кто в первые был в городе - влюбиться в город! Большая благодарность Наталье и успехов!

  • Н
    Надежда
    13 июля 2025
    Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову
    Большая благодарность Наталье за экскурсию. Все очень понравилось! Информация интересная, познавательная, структурированная. Два часа с удовольствием слушала и смотрела на историю города, время пролетело незаметно. Я осталась очень довольна. Рекомендую данную экскурсию и данного экскурсовода!
  • А
    Александра
    14 июня 2025
    Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову
    Огромное спасибо Наталье за отличную прогулку по городу! Много новой интересной информации. Очень приятно слушать такого заинтересованного рассказчика!
  • И
    Ирина
    13 июня 2025
    Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову
    Все оч. Хорошо
  • С
    Селецкая
    11 июня 2025
    Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову
    Экскурсия проводилась человеком, который влюблён в свой город, влюбила и нас, хочется вернуться ещё и ещё. И это заслуга экскурсовода.
    Наталья не только рассказала историю города, но и направила нас на дальнейший просмотр наиболее значимых мест.
    Наша внучка Сашенька, теперь знает, что Спасская башня Московского кремля названа в часть Вятской иконы Спаса Нерукотворного и гордится, что у нее Вятские корни. Экскурсия понравилась и взрослым и нашей внучке!

