Квест
Квест «Баские вяты на Спасской»
Превратить прогулку по Кирову в приключение - с заданиями, куклами и звучанием вятского диалекта
Начало: Около Театра кукол
«В квесте используются уникальные куклы и другой реквизит, интересно будет семьям с детьми 8-18 лет»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
от 3000 ₽ за человека
до 7 чел.
Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову
Отправляйтесь в историческое путешествие по Кирову! Узнайте о знаменитых жителях и тайнах старинных зданий. Это будет незабываемо
16 мая в 10:00
17 мая в 10:30
4000 ₽ за всё до 7 чел.
до 10 чел.
Подростки старой Вятки: тогда и сейчас
Пройти по городу, выполнить интерактивные задания и лучше узнать себя вместе с героями прошлого
Начало: Около Детской филармонии
«Получится не просто прогулка по историческому центру, а настоящее исследование — с элементами квеста и тренинга»
Завтра в 08:30
15 мая в 08:00
3000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
П
Все очень понравилось. Благодарю организатора.
К
Рекомендую экскурсию “Загадки старой Вятки” по Кирову! Экскурсовод обожает свой город и с душой рассказывает его историю, а главное — гибко подстраивалась под темп и интересы нашей группы. Было увлекательно и интересно, всем советую!
И
Благодарим Марию за квест-экскурсию! Для знакомства с Вяткой, особенно тем, кто приезжает с детьми, пожалуй, лучший интерактивный вариант. Есть фишки, которые были бы интеиесны и уральским экскурсоводам. Лично я взяла
К
Чашечка вятской жизни с Марией
🌞
Вятские - ребята хватские…
Вятская поговорка
🌞
Сказка ложь, да в ней намёк, вятским юношам залог…
Фраза из толпы
🌞
Сегодня, 29 марта, в солнечный весенний денёк нам посчастливилось посетить уникальную экскурсию-квест
🌞
Э
Отзыв:
Экскурсия-квест «Басские вяты на Спасской», которую проводит гид Мария, — это одна из самых ярких и необычных прогулок по историческому центру Кирова. Если вы ищете «честный отзыв», то вот основные
А
Необычный формат экскурсии с интерактивными вставками мини-квестами. Особенно хорошо зайдет небольшим группам с детьми, так как действие эмоционально разбавляет поступающую информацию.
Мы были на экскурсии в Рождество, и театральные сценки и отсылки к сказаниям хорошо дополняли праздничную атмосферу.
Спасибо Марии за чудесные эмоции.
Ю
Были на экскурсии 7 января. Интересно, сказочно. Мария с любовью рассказывает о родном крае. Экскурсия понравится и детям и взрослым. Узнали много об известных людях, которые родились и жили в Кирове.
Е
Экскурсия очень понравилась. Мария рассказывала интересно, с элементами сказки.
Огромное спасибо!
Наталью рекомендую и как гида - исторический и городской материал подан прекрасно, более того Наталья как житель личными историями поделилась, что наиболее запоминается. Оставили в Кирове частичку души. Благодарю и жду к себе в Рязань
О
Мария отличный экскурсовод! Рекомендуем на 100%
Всего 23 отзыва в Кирове в категории "Квесты"
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Квесты»
