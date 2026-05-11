Мои заказы

Экскурсии с элементами квеста в Кирове

Найдено 3 экскурсии в категории «Квесты» в Кирове, цены от 3000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Квест «Баские вяты на Спасской»
Пешая
1 час
7 отзывов
Квест
Квест «Баские вяты на Спасской»
Превратить прогулку по Кирову в приключение - с заданиями, куклами и звучанием вятского диалекта
Начало: Около Театра кукол
«В квесте используются уникальные куклы и другой реквизит, интересно будет семьям с детьми 8-18 лет»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
от 3000 ₽ за человека
Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову
Пешая
2 часа
16 отзывов
Квест
до 7 чел.
Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову
Отправляйтесь в историческое путешествие по Кирову! Узнайте о знаменитых жителях и тайнах старинных зданий. Это будет незабываемо
16 мая в 10:00
17 мая в 10:30
4000 ₽ за всё до 7 чел.
Подростки старой Вятки: тогда и сейчас
Пешая
1 час
Квест
до 10 чел.
Подростки старой Вятки: тогда и сейчас
Пройти по городу, выполнить интерактивные задания и лучше узнать себя вместе с героями прошлого
Начало: Около Детской филармонии
«Получится не просто прогулка по историческому центру, а настоящее исследование — с элементами квеста и тренинга»
Завтра в 08:30
15 мая в 08:00
3000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

П
Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову
Все очень понравилось. Благодарю организатора.
К
Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову
Рекомендую экскурсию “Загадки старой Вятки” по Кирову! Экскурсовод обожает свой город и с душой рассказывает его историю, а главное — гибко подстраивалась под темп и интересы нашей группы. Было увлекательно и интересно, всем советую!
И
Квест «Баские вяты на Спасской»
Благодарим Марию за квест-экскурсию! Для знакомства с Вяткой, особенно тем, кто приезжает с детьми, пожалуй, лучший интерактивный вариант. Есть фишки, которые были бы интеиесны и уральским экскурсоводам. Лично я взяла
читать дальшеуменьшить

на заметку.
Замечательно, когда случается встреча друзей, есть искренность, душевность. Всё это случилось у нас с Марией. Отдельный предмет белой зависти - вятский Леший и чудо-сумка с духом города: мини-Вятка. Кстати, именно Мария помогла нам найти вятскую Кикимору, по её подсказке потом нашли ещё.
Машин клубок теперь ассоциируется с конкретными вятскими фамилиями, вот, завязали узелки на память. Спасибо!

Благодарим Марию за квест-экскурсию! Для знакомства с Вяткой, особенно тем, кто приезжает с детьми, пожалуй, лучшийБлагодарим Марию за квест-экскурсию! Для знакомства с Вяткой, особенно тем, кто приезжает с детьми, пожалуй, лучшийБлагодарим Марию за квест-экскурсию! Для знакомства с Вяткой, особенно тем, кто приезжает с детьми, пожалуй, лучшийБлагодарим Марию за квест-экскурсию! Для знакомства с Вяткой, особенно тем, кто приезжает с детьми, пожалуй, лучший
К
Квест «Баские вяты на Спасской»
Чашечка вятской жизни с Марией
🌞
Вятские - ребята хватские…
Вятская поговорка
🌞
Сказка ложь, да в ней намёк, вятским юношам залог…
Фраза из толпы
🌞
Сегодня, 29 марта, в солнечный весенний денёк нам посчастливилось посетить уникальную экскурсию-квест
читать дальшеуменьшить

"Басские вяты на Спасской". Она небольшая по времени, но наполнена лингвистическими, диалектологическими, фольклорными и историческими деталями. У Марии, кандидата педагогических наук, истинного филолога и прекрасного экскурсовода, мы непросто проходили по старейшей улице Спасская, а в игровой форме, разгадывая и узнавая что-то новое о городе, плавно переносись в другое время, а место… место оставалось прежним. Чтобы экскурсия была более запоминающейся и увлекательной, экскурсовод использовала вятские атрибуты: ручные куклы-игрушки, которые можно потрогать и разыграть сценку из вятской истории, волшебный сундучок, клубок со словами из летописи Вятки, кубик знаменитых людей, карта и другое. Кроме того оказаться в том времени и пространстве помогли аутентичные аудио записи. Мы знакомились с домом Витберга, со старейшими зданиями банков, с Мужской гимназией, с магазином Клобукова и другими архитектурными сооружениями и людьми, оставившими след в жизни нашего края. В довершении всего нам даже послышался цокот лошадиных копыт по мостовой и звон колокольчика, это оказалась правдой - процессия лошадей с каретой прокатилась мимо нас. 🐴 Как бы само проведение указало нам, что мы тут неслучайно: в нужном месте и в нужное время. В течение экскурсии у нас родились вопросы, на которые Мария дала очень подробный ответ. Хорошо, когда ваш экскурсовод - настоящий профессионал и мастер своего дела! 👍
Желаю вам, и взрослым, и детям, получить интеллектуальное удовольствие с потрясающим экскурсоводом Марией и окунуться в атмосферу той Вятки, которая ушла уже безвозвратно от нас!

Чашечка вятской жизни с МариейЧашечка вятской жизни с МариейЧашечка вятской жизни с МариейЧашечка вятской жизни с МариейЧашечка вятской жизни с МариейЧашечка вятской жизни с МариейЧашечка вятской жизни с МариейЧашечка вятской жизни с МариейЧашечка вятской жизни с МариейЧашечка вятской жизни с Марией
Э
Квест «Баские вяты на Спасской»
Отзыв:

Экскурсия-квест «Басские вяты на Спасской», которую проводит гид Мария, — это одна из самых ярких и необычных прогулок по историческому центру Кирова. Если вы ищете «честный отзыв», то вот основные
читать дальшеуменьшить

моменты.
Мария — профессиональный экскурсовод, которую можно назвать «душой Вятки». Умение рассказывать о серьезной истории города без скучных дат, превращая прогулку в живое общение. Энергичность, глубокие знания и, самое главное, любовь к своему городу, которая «заражает».
Небольшие интерактивчики. Вам предстоит разгадывать загадки, искать детали на фасадах старинных домов Спасской улицы и выполнять небольшие задания. Это идеальный формат для тех, кто обычно засыпает на классических экскурсиях.
Мария акцентирует внимание не только на архитектуре, но и на жизни купцов, забавных случаях из прошлого и особенностях вятского говора. Прогуливаясь по Спасской, даже уделила внимание нескольким елкам украшенным каждым районам Кировской области. Узнали интересные факты.
Поскольку это уличный квест, впечатления сильно зависят от погоды. Вятка бывает капризной, поэтому одевайтесь теплее. У нас была компания из 3 человек, экскурсия длилась где-то час и нам очень понравилось)

А
Квест «Баские вяты на Спасской»
Необычный формат экскурсии с интерактивными вставками мини-квестами. Особенно хорошо зайдет небольшим группам с детьми, так как действие эмоционально разбавляет поступающую информацию.
Мы были на экскурсии в Рождество, и театральные сценки и отсылки к сказаниям хорошо дополняли праздничную атмосферу.
Спасибо Марии за чудесные эмоции.
Ю
Квест «Баские вяты на Спасской»
Были на экскурсии 7 января. Интересно, сказочно. Мария с любовью рассказывает о родном крае. Экскурсия понравится и детям и взрослым. Узнали много об известных людях, которые родились и жили в Кирове.
Были на экскурсии 7 января. Интересно, сказочно. Мария с любовью рассказывает о родном крае. Экскурсия понравится
Е
Квест «Баские вяты на Спасской»
Экскурсия очень понравилась. Мария рассказывала интересно, с элементами сказки.
Огромное спасибо!
Ирина
Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову
Наталью рекомендую и как гида - исторический и городской материал подан прекрасно, более того Наталья как житель личными историями поделилась, что наиболее запоминается. Оставили в Кирове частичку души. Благодарю и жду к себе в Рязань
Наталью рекомендую и как гида - исторический и городской материал подан прекрасно, более того Наталья какНаталью рекомендую и как гида - исторический и городской материал подан прекрасно, более того Наталья какНаталью рекомендую и как гида - исторический и городской материал подан прекрасно, более того Наталья как
О
Квест «Баские вяты на Спасской»
Мария отличный экскурсовод! Рекомендуем на 100%
Всего 23 отзыва в Кирове в категории "Квесты"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Квесты»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кирове
В мае 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Квест «Баские вяты на Спасской»;
  2. Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову;
  3. Подростки старой Вятки: тогда и сейчас.
Какие места ещё посмотреть в Кирове
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Спасский Собор;
  2. Набережная Грина;
  3. Театральная площадь;
  4. Александровский сад;
  5. Набережная;
  6. Собор Александра Невского.
Сколько стоит экскурсия по Кирову в мае 2026
Сейчас в Кирове в категории "Квесты" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 4000. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Кирове на 2026 год по теме «Квесты», 23 ⭐ отзыва, цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль