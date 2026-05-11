читать дальше уменьшить

"Басские вяты на Спасской". Она небольшая по времени, но наполнена лингвистическими, диалектологическими, фольклорными и историческими деталями. У Марии, кандидата педагогических наук, истинного филолога и прекрасного экскурсовода, мы непросто проходили по старейшей улице Спасская, а в игровой форме, разгадывая и узнавая что-то новое о городе, плавно переносись в другое время, а место… место оставалось прежним. Чтобы экскурсия была более запоминающейся и увлекательной, экскурсовод использовала вятские атрибуты: ручные куклы-игрушки, которые можно потрогать и разыграть сценку из вятской истории, волшебный сундучок, клубок со словами из летописи Вятки, кубик знаменитых людей, карта и другое. Кроме того оказаться в том времени и пространстве помогли аутентичные аудио записи. Мы знакомились с домом Витберга, со старейшими зданиями банков, с Мужской гимназией, с магазином Клобукова и другими архитектурными сооружениями и людьми, оставившими след в жизни нашего края. В довершении всего нам даже послышался цокот лошадиных копыт по мостовой и звон колокольчика, это оказалась правдой - процессия лошадей с каретой прокатилась мимо нас. 🐴 Как бы само проведение указало нам, что мы тут неслучайно: в нужном месте и в нужное время. В течение экскурсии у нас родились вопросы, на которые Мария дала очень подробный ответ. Хорошо, когда ваш экскурсовод - настоящий профессионал и мастер своего дела! 👍

Желаю вам, и взрослым, и детям, получить интеллектуальное удовольствие с потрясающим экскурсоводом Марией и окунуться в атмосферу той Вятки, которая ушла уже безвозвратно от нас!