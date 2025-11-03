Индивидуальная
до 3 чел.
Киров: путешествие во времени
Прогулка по старинным улицам Кирова откроет тайны прошлого и удивит необычными арт-объектами. Узнайте, что скрывает город
Начало: На Театральной площади
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
6500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в Киров за 2 часа
Откройте для себя старинный Киров: купеческие особняки, храмы и городские легенды. Погружение в историю и культуру за короткое время
Начало: У Филармонии
13 дек в 11:00
14 дек в 11:00
3999 ₽ за всё до 8 чел.
Квест
до 7 чел.
Загадки старой Вятки
Отправляйтесь в историческое путешествие по Кирову! Узнайте о знаменитых жителях и тайнах старинных зданий. Это будет незабываемо
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 ноября 2025Наталья - прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Много интересной информации, понравилось и взрослым, и подростку 14 лет. Прекрасное чувство юмора, глттв
- ЮЮлия5 октября 2025Хорошая экскурсия, мы так начали отмечать день рождения, узнали многое про наш родной город, гости были очень довольны прогулкой, спасибо нашему замечательному экскурсоводу, будем заказывать другие экскурсии 👍
- ККсения18 сентября 2025Огромная благодарность Наталье за интереснейшую и душевную экскурсию.
Посещали экскурсию в августе, остались очень довольны.
Прогулялись по самому сердцу Вятки и узнали
- ТТатьяна8 сентября 2025Экскурсия вызвала у нас только положительные эмоции. Была очень увлекательной и познавательной. Наталья очень любит родной город и с удовольствием делится своими знаниями. Рекомендуем.
- ТТатьяна19 августа 2025Экскурсия прошла хорошо. Немного не структурировано, но возможно это наше восприятие.
Спасибо за экскурсию!
- ЛЛеонид6 августа 2025Весьма доволен, все было как я и ожидал, интересно получилось.
- ТТатьяна4 августа 2025Экскурсия очень понравилась. Наталья очень интересно рассказывает о родном городе и крае. Очень любит свой город и много знает. Два часа пролетели незаметно. Рекомендую!
- ССофья28 июля 2025Спасибо за увлекательную прогулку! Часть нашей компании в Кирове уже была на другой экскурсии, но было интересно послушать и другие
- ННадежда13 июля 2025Большая благодарность Наталье за экскурсию. Все очень понравилось! Информация интересная, познавательная, структурированная. Два часа с удовольствием слушала и смотрела на историю города, время пролетело незаметно. Я осталась очень довольна. Рекомендую данную экскурсию и данного экскурсовода!
- ААлександра14 июня 2025Огромное спасибо Наталье за отличную прогулку по городу! Много новой интересной информации. Очень приятно слушать такого заинтересованного рассказчика!
- ИИрина13 июня 2025Все оч. Хорошо
- ССелецкая11 июня 2025Экскурсия проводилась человеком, который влюблён в свой город, влюбила и нас, хочется вернуться ещё и ещё. И это заслуга экскурсовода.
