Киров: путешествие во времени
На машине
2.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по старинным улицам Кирова откроет тайны прошлого и удивит необычными арт-объектами. Узнайте, что скрывает город
Начало: На Театральной площади
11 дек в 13:00
12 дек в 08:00
6500 ₽ за всё до 3 чел.
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Пешая
2 часа
202 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Погрузитесь в историю Кирова, узнайте о его прошлом и настоящем, прогуляйтесь по знаковым местам и насладитесь видами, которые запомнятся надолго
Начало: Театральная площадь, у входа в драмтеатр
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4800 ₽ за всё до 8 чел.
Влюбиться в Киров за 2 часа
Пешая
2 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Откройте для себя старинный Киров: купеческие особняки, храмы и городские легенды. Погружение в историю и культуру за короткое время
Начало: У Филармонии
13 дек в 11:00
14 дек в 11:00
3999 ₽ за всё до 8 чел.
Душевная фотоэкскурсия по центру Вятки
Пешая
2 часа
5 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Начнём с Александровского сада, пройдём по набережной Грина, увидим Успенский собор и закончим на живописном холме. Узнайте историю города и получите до 50 фото
Начало: В Александровском саду
Завтра в 00:00
11 дек в 00:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Киров: от истоков до возмужания
Пешая
2 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Узнайте историю Кирова с древних времен до наших дней. Пешеходная экскурсия по старинным домам, храмам и набережной Вятки
13 дек в 13:00
14 дек в 09:00
3800 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    20 сентября 2025
    Гастротур «В гости к сыроварам»: в экоусадьбу Кировской области
    Светлана с Эдуардом молодцы! Столько труда вложено в Ошеть и ещё сколько предстоят! И не только в сыроварню, но и
    читать дальше

    в благоустройство и восстановление самой деревни.
    А Светлана так просто звезда и зажигалка! Создала настроение и атмосферу. Сыры вкуснейшие! С удовольствием купила несколько видов, чтобы дома наслаждаться и вспоминать чудесный гастро-тур.
    Рекомендую!

  • М
    Медовиков
    14 августа 2025
    Гастротур «В гости к сыроварам»: в экоусадьбу Кировской области
    Незабываемое погружение в историю и вкус на экоферме в Ошети!

    Недавно посчастливилось совершить удивительное путешествие на экоферму в Ошети, и я
    читать дальше

    до сих пор под впечатлением! Это был не просто тур, а настоящее открытие, наполненное теплом, историей и потрясающими вкусами.

    В самом сердце этого уникального места – удивительные люди, Светлана и Эдуард. Это настоящие пассионарии своего дела, горячо любящие свой край и то, что они делают. Их энергия, искренность и глубокое знание буквально завораживают. С первых минут чувствуешь себя не просто гостем, а частью их большой, гостеприимной семьи.

    Нас ждало глубокое погружение не только в мир фермерства, но и в богатую историю села. Было удивительно узнать, что именно здесь жили родители великих художников Васнецовых, и Светлана так увлекательно рассказала об их связи с этим местом. Особое место занимает и старинная церковь, которая является настоящим историческим памятником федерального значения. Экскурсия по ней позволила прикоснуться к векам и почувствовать дыхание прошлого. Эдуард и Светлана отдают все свои силы и энергию на восстановление исторических памятников села, что вызывает огромное уважение и желание поддержать их деятельность!

    Кульминацией визита, несомненно, стала дегустация сыров. Это был настоящий гастрономический восторг! Потрясающе вкусные сыры, сваренные из свежайшего молока коров, свободно пасущихся на открытых пастбищах, просто тают во рту. Светлана и Эдуард не только угощали, но и делились бесценными знаниями об истории и тонкостях технологий сыроварения, открывая для нас целый мир этого древнего ремесла. Было невероятно интересно узнать, как из простого молока рождается такой шедевр.

    Этот тур – это не просто экскурсия, это целая философия. Это возможность не только насладиться вкусом натуральных продуктов и красотой природы, но и прикоснуться к живой истории, почувствовать тепло и искренность людей, влюбленных в свое дело.

    Огромная благодарность Светлане и Эдуарду за их труд, гостеприимство и за то, что они так щедро делятся своей любовью. От всей души рекомендуем это уникальное место каждому, кто ищет что-то большее, чем просто тур. Обязательно вернемся!

  • Н
    Наталья
    12 августа 2025
    Гастротур «В гости к сыроварам»: в экоусадьбу Кировской области
    Были с подругой на экскурсии в Сыроварню, Экоусадьбу. Очень познавательно и тепло хозяева рассказывают о производстве разного вида сыра! Каждый
    читать дальше

    гость был окутан вниманием и заботой, начиная от дегустации сыров и заканчивая исторической ценностью этих мест. Так было хорошо, что не хотелось уезжать! Однозначно рекомендую эту экскурсию!

    Были с подругой на экскурсии в Сыроварню, Экоусадьбу. Очень познавательно и тепло хозяева рассказывают о производстве разного вида сыра! Каждый гость был окутан вниманием и заботой, начиная от дегустации сыров и заканчивая исторической ценностью этих мест. Так было хорошо, что не хотелось уезжать! Однозначно рекомендую эту экскурсию!

