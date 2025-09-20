читать дальше

до сих пор под впечатлением! Это был не просто тур, а настоящее открытие, наполненное теплом, историей и потрясающими вкусами.



В самом сердце этого уникального места – удивительные люди, Светлана и Эдуард. Это настоящие пассионарии своего дела, горячо любящие свой край и то, что они делают. Их энергия, искренность и глубокое знание буквально завораживают. С первых минут чувствуешь себя не просто гостем, а частью их большой, гостеприимной семьи.



Нас ждало глубокое погружение не только в мир фермерства, но и в богатую историю села. Было удивительно узнать, что именно здесь жили родители великих художников Васнецовых, и Светлана так увлекательно рассказала об их связи с этим местом. Особое место занимает и старинная церковь, которая является настоящим историческим памятником федерального значения. Экскурсия по ней позволила прикоснуться к векам и почувствовать дыхание прошлого. Эдуард и Светлана отдают все свои силы и энергию на восстановление исторических памятников села, что вызывает огромное уважение и желание поддержать их деятельность!



Кульминацией визита, несомненно, стала дегустация сыров. Это был настоящий гастрономический восторг! Потрясающе вкусные сыры, сваренные из свежайшего молока коров, свободно пасущихся на открытых пастбищах, просто тают во рту. Светлана и Эдуард не только угощали, но и делились бесценными знаниями об истории и тонкостях технологий сыроварения, открывая для нас целый мир этого древнего ремесла. Было невероятно интересно узнать, как из простого молока рождается такой шедевр.



Этот тур – это не просто экскурсия, это целая философия. Это возможность не только насладиться вкусом натуральных продуктов и красотой природы, но и прикоснуться к живой истории, почувствовать тепло и искренность людей, влюбленных в свое дело.



Огромная благодарность Светлане и Эдуарду за их труд, гостеприимство и за то, что они так щедро делятся своей любовью. От всей души рекомендуем это уникальное место каждому, кто ищет что-то большее, чем просто тур. Обязательно вернемся!