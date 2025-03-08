Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Всего в 120 км от Кирова, рядом с селом Суводь, природа расщедрилась на такую красоту, что не верится глазам! Приглашаю вас самим увидеть эту зимнюю сказку, побродить по пешеходной тропе в окружении могучих сосен и оставить на память атмосферные фото заповедных мест.