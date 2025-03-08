Всего в 120 км от Кирова, рядом с селом Суводь, природа расщедрилась на такую красоту, что не верится глазам! Приглашаю вас самим увидеть эту зимнюю сказку, побродить по пешеходной тропе в окружении могучих сосен и оставить на память атмосферные фото заповедных мест.
Описание экскурсии
- Вы полюбуетесь минеральным озером у села Суводь. В народе водоём называют Тёплым озером.
- Увидите церковь Рождества Иоанна Предтечи 19 века и живописные вятские холмы.
- Я поделюсь историей села. Расскажу, почему озеро не замерзает даже в самые сильные морозы и какие редкие животные обитают в этих краях.
- Помогу сделать красивые фотографии на вашу технику.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле LADA Vesta SW Cross.
- Дополнительных расходов нет.
- Рекомендую тепло одеться и взять с собой горячий чай.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном для вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Кирове
Провёл экскурсии для 919 туристов
Всем привет! Меня зовут Евгений, я гид и фотограф. С радостью покажу вам прекрасные пейзажи Кировской области и расскажу о них самое интересное.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
8 мар 2025
Путешествие с комфортом по живописной дороге.
Потрясающей красоты природа.
Чудесное озеро, невероятно прозрачная вода, цветные пятна на дне выглядят космически 😍
Очень рекомендую экскурсию, воодушевиться видами, послушать тишину, надышаться чистым воздухом.
