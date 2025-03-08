Мои заказы

Путешествие из Кирова к Тёплому озеру

Полюбоваться застывшими во льду вятскими пейзажами и вечно живым озером
Всего в 120 км от Кирова, рядом с селом Суводь, природа расщедрилась на такую красоту, что не верится глазам! Приглашаю вас самим увидеть эту зимнюю сказку, побродить по пешеходной тропе в окружении могучих сосен и оставить на память атмосферные фото заповедных мест.
5
1 отзыв
Путешествие из Кирова к Тёплому озеру© Евгений
Путешествие из Кирова к Тёплому озеру© Евгений
Путешествие из Кирова к Тёплому озеру© Евгений
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 00:00

Описание экскурсии

  • Вы полюбуетесь минеральным озером у села Суводь. В народе водоём называют Тёплым озером.
  • Увидите церковь Рождества Иоанна Предтечи 19 века и живописные вятские холмы.
  • Я поделюсь историей села. Расскажу, почему озеро не замерзает даже в самые сильные морозы и какие редкие животные обитают в этих краях.
  • Помогу сделать красивые фотографии на вашу технику.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле LADA Vesta SW Cross.
  • Дополнительных расходов нет.
  • Рекомендую тепло одеться и взять с собой горячий чай.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В удобном для вас месте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Кирове
Провёл экскурсии для 919 туристов
Всем привет! Меня зовут Евгений, я гид и фотограф. С радостью покажу вам прекрасные пейзажи Кировской области и расскажу о них самое интересное.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Мария
8 мар 2025
Путешествие с комфортом по живописной дороге.

Потрясающей красоты природа.
Чудесное озеро, невероятно прозрачная вода, цветные пятна на дне выглядят космически 😍

Очень рекомендую экскурсию, воодушевиться видами, послушать тишину, надышаться чистым воздухом.
Путешествие с комфортом по живописной дороге.Путешествие с комфортом по живописной дороге.Путешествие с комфортом по живописной дороге.Путешествие с комфортом по живописной дороге.Путешествие с комфортом по живописной дороге.Путешествие с комфортом по живописной дороге.Путешествие с комфортом по живописной дороге.Путешествие с комфортом по живописной дороге.

Входит в следующие категории Кирова

Похожие экскурсии из Кирова

Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Пешая
2 часа
202 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Погрузитесь в историю Кирова, узнайте о его прошлом и настоящем, прогуляйтесь по знаковым местам и насладитесь видами, которые запомнятся надолго
Начало: Театральная площадь, у входа в драмтеатр
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
4800 ₽ за всё до 8 чел.
Из Кирова - в купеческий город Слободской
На машине
5.5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кирова - в купеческий город Слободской: индивидуальная экскурсия
Посетить купеческую столицу Вятки и прикоснуться к её богатой истории
Начало: По договорённости
Сегодня в 17:30
11 ноя в 00:00
9700 ₽ за всё до 4 чел.
Село Великорецкое - духовный центр Вятской земли (из Кирова на авто)
На машине
5.5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Село Великорецкое - духовный центр Вятской земли (из Кирова на авто)
Великорецкое - уникальное село в 80 км от Кирова. Исследуйте храмовый комплекс, окунитесь в купель и насладитесь природой. Экскурсия на автомобиле
Начало: Театральная площадь
Сегодня в 17:30
Завтра в 00:00
9700 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кирове. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кирове