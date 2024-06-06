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А Антонина Обзорная прогулка от Вятки до Кирова Мы впечатлены, очень понравилось. После таких экскурсий влюбляешься в город, с которым знакомишься. Кира профессиональна и очень приятна в общении. Спасибо. Однозначно рекомендую

И Ирина Первая встреча с Кировом Потрясающая экскурсия, которую мы устроили нашим партнерам для знакомства с городом. Они вернулись восторженными, переполненными эмоциями, счастливые.

Е Екатерина Влюбиться в Киров за 2 часа читать дальше легко общаться, она милая, добросовестная, ответственная и доброжелательная. В целом, как мне кажется, Дарья постаралась выжать из имеющейся фактуры все, чтобы нам было интересно) Даша, спасибо большое! Дарья провела для нашей семьи ознакомительную экскурсию по Кирову. Понятно, что человек старался и готовил свою экскурсию. С Дарьей было

Л Любовь Обзорная прогулка от Вятки до Кирова Большое спасибо Кире за душевную прогулку по городу. Нам все очень понравилось. И пунктуальность, и информативность, и душевность, и любовь к городу. Очень рекомендую!

М Михаил Первая встреча с Кировом Без помощи Кирилла мы не смогли бы полностью оценить красоту Кирова.

Н Наталья Обзорная прогулка от Вятки до Кирова Выражаем благодарность экскурсоводу. Начало экскурсии без опозданий. Информация была полная, содержательная и увлекательная. Получили ответы на все интересующие нас вопросы. Рекомендуем.

Д Дмитрий Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат Очень хорошая и познавательная экскурсия, даже дождь в дороге не стал помехой. Рекомендую всем, кто интересуется красотой вятского края.

М Марина Первая встреча с Кировом Выражаю благодарность от нашей группы Евгению. Было очень интересно, комфортно. Обязательно порекомендовала экскурсию друзьям.