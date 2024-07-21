С Светлана Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат Экскурсия была целый день, и пролетела незаметна. Сколько было интересного увидено, и услышано. Какую красоту мне показали. Рекоменую

Е Евгения Первая встреча с Кировом Евгений познакомил с городом с разных сторон, рассказал об истории и современности. Показал знаковые места. Гид внимательный, откликается на пожелания туристов. С машиной удобно, можно больше посмотреть. Рекомендуем Евгения другим туристам.

Д Дмитрий Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат Спасибо, Евгений. Было очень интересно и душевно. Удачи!

Ю Юрий Первая встреча с Кировом Экскурсия интересная и понравилась, Евгений молодец

Е Елена Первая встреча с Кировом Экскурсия прошла замечательно! Евгений отличный экскурсовод, прекрасно владеющий информацией. Отвечал понятно и глубоко на все вопросы касаемо истории Кирова. Очень хорошо продуман маршрут. Нам очень понравилось, что экскурсия комбинированная (автомобиль+пешие прогулки). Рекомендую.