Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Индивидуальная экскурсия в Кирове

Обзорная экскурсия по исторической части Кирова: от Вятки до Кирова

5
6 отзывов
Наш маршрут пройдет по исторической части Кирова, некогда известного как Вятка.

Путь будет пролегать по различным памятникам архитектуры — от сохранившихся особняков купцов до соборов и церквей.

Мы полюбуемся набережной реки Вятки, прогуляемся по Театральной площади и дойдем до места основания города, где когда-то стоял величественный Кремль.
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Ближайшие даты:
1
фев
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Экскурсия по Кирову 1 час2 500 ₽
Экскурсия по Кирову 2 часа3 300 ₽
Экскурсия по Кирову 3 часа5 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Театральная площадь
  • Екатерининская церковь
  • Особняки купцов Калошина, Дьяконова
  • Знаменская церковь
  • Дом художника
  • Гостиница Центральная
  • Вятский «Арбат» (пешеходная зона ул. Спасская)
  • Спасский собор
  • Здания на территории бывшего Кремля
  • Набережная реки Вятки
  • Трифонов мужской монастырь

Описание

Прогулка по истории Кирова

Пешая прогулка по исторической части Кирова (быв. Вятке) с интересным рассказом о событиях, архитектуре и людях малоизвестного широкому кругу россиян Вятского края. Их за 650 лет накопилось немало. Начнём с административного центра города и области — Театральной площади — и закончим на месте основания древнего града, где когда-то стоял величественный Кремль. В зависимости от пожеланий экскурсантов прогулка может длится от 1,5 до 3 часов. Чем больше времени, тем больше интересного… Приходите! Важная информация Цена указана за 1,5-часовую экскурсию.

Ежедневно с началом от 8.00 до 18.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия
Что не входит
  • Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: Киров, ул. Московская, д. 37 (Драмтеатр)
Завершение: Киров, ул. Московская, д. 1 (Вечный огонь)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с началом от 8.00 до 18.00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • При продолжительности экскурсии более 1
  • 5 (полутора) часов пересчитывается окончательная её стоимость из расчёта 1
  • 5 часа — 2500 рублей (15 минут - 420 руб.)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
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2
1
Ю
17 ноя 2023
Экскурсию по Кирову попросила приезжающая в гости подруга из Рязани… Сайт и саму экскурсию легко нашла по запросу в поисковике, выбрала нужную дату, забронировала и внесла предоплату. Удобно. Пришло подтверждение от экскурсовода. Оля (экскурсовод) за час рассказала нам много информации, принесла распечатанную карту старого Кирове и мы сравнивали её с нынешними улицами и расположением. Если честно лично мне не хватило эмоциональности в рассказе… а в целом всё отлично
Н
7 ноя 2023
P
24 авг 2023
Экскурсию брали на час. Нам этого времени хватило, что бы узнать основные достопримечательности города и факты.
Экскурсовод Ольга, очень интересно и доступно рассказывал про город, его становление. Благодарим за экскурсию!
М
24 авг 2023
Большое спасибо экскурсоводу Ольге за замечательную пешеходную экскурсию. За довольно короткое время удалось погрузиться в историю города, почувствовать его атмосферу. Отдельное спасибо за советы по поводу местных особенностей, таких как местные продукты, магазины, места для посещения
С
21 авг 2023
Очень познавательно провели время с Ольгой. Она с удовольствием показала город. В целом от Кирова осталось позитивное впечатление. Спасибо большое😊

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