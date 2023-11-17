Обзорная экскурсия по исторической части Кирова: от Вятки до Кирова
Наш маршрут пройдет по исторической части Кирова, некогда известного как Вятка.
Путь будет пролегать по различным памятникам архитектуры — от сохранившихся особняков купцов до соборов и церквей.
Мы полюбуемся набережной реки Вятки, прогуляемся по Театральной площади и дойдем до места основания города, где когда-то стоял величественный Кремль.
Путь будет пролегать по различным памятникам архитектуры — от сохранившихся особняков купцов до соборов и церквей.
Мы полюбуемся набережной реки Вятки, прогуляемся по Театральной площади и дойдем до места основания города, где когда-то стоял величественный Кремль.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Экскурсия по Кирову 1 час
|2 500 ₽
|Экскурсия по Кирову 2 часа
|3 300 ₽
|Экскурсия по Кирову 3 часа
|5 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Театральная площадь
- Екатерининская церковь
- Особняки купцов Калошина, Дьяконова
- Знаменская церковь
- Дом художника
- Гостиница Центральная
- Вятский «Арбат» (пешеходная зона ул. Спасская)
- Спасский собор
- Здания на территории бывшего Кремля
- Набережная реки Вятки
- Трифонов мужской монастырь
Описание
Прогулка по истории КироваПешая прогулка по исторической части Кирова (быв. Вятке) с интересным рассказом о событиях, архитектуре и людях малоизвестного широкому кругу россиян Вятского края. Их за 650 лет накопилось немало. Начнём с административного центра города и области — Театральной площади — и закончим на месте основания древнего града, где когда-то стоял величественный Кремль. В зависимости от пожеланий экскурсантов прогулка может длится от 1,5 до 3 часов. Чем больше времени, тем больше интересного… Приходите! Важная информация Цена указана за 1,5-часовую экскурсию.
Ежедневно с началом от 8.00 до 18.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия
- Что не входит
- Личные расходы туриста
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Киров, ул. Московская, д. 37 (Драмтеатр)Завершение: Киров, ул. Московская, д. 1 (Вечный огонь)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с началом от 8.00 до 18.00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- При продолжительности экскурсии более 1
- 5 (полутора) часов пересчитывается окончательная её стоимость из расчёта 1
- 5 часа — 2500 рублей (15 минут - 420 руб.)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
17 ноя 2023
Экскурсию по Кирову попросила приезжающая в гости подруга из Рязани… Сайт и саму экскурсию легко нашла по запросу в поисковике, выбрала нужную дату, забронировала и внесла предоплату. Удобно. Пришло подтверждение от экскурсовода. Оля (экскурсовод) за час рассказала нам много информации, принесла распечатанную карту старого Кирове и мы сравнивали её с нынешними улицами и расположением. Если честно лично мне не хватило эмоциональности в рассказе… а в целом всё отлично
Н
Наталья
7 ноя 2023
P
Pypsik30
24 авг 2023
Экскурсию брали на час. Нам этого времени хватило, что бы узнать основные достопримечательности города и факты.
Экскурсовод Ольга, очень интересно и доступно рассказывал про город, его становление. Благодарим за экскурсию!
Экскурсовод Ольга, очень интересно и доступно рассказывал про город, его становление. Благодарим за экскурсию!
М
Мусинова
24 авг 2023
Большое спасибо экскурсоводу Ольге за замечательную пешеходную экскурсию. За довольно короткое время удалось погрузиться в историю города, почувствовать его атмосферу. Отдельное спасибо за советы по поводу местных особенностей, таких как местные продукты, магазины, места для посещения
С
Светлана
21 авг 2023
Очень познавательно провели время с Ольгой. Она с удовольствием показала город. В целом от Кирова осталось позитивное впечатление. Спасибо большое😊
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