Наш маршрут пройдет по исторической части Кирова, некогда известного как Вятка. Путь будет пролегать по различным памятникам архитектуры — от сохранившихся особняков купцов до соборов и церквей. Мы полюбуемся набережной реки Вятки, прогуляемся по Театральной площади и дойдем до места основания города, где когда-то стоял величественный Кремль.

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