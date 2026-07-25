Экскурсия по Кирову - это уникальная возможность познакомиться с самобытной атмосферой города, основанного во времена Древней Руси. Участники узнают, как создавались знаменитые дымковская игрушка и вятское кружево. Прогулка включает посещение главной площади, особняка купца Булычева, монастырей и соборов. Завершится экскурсия на смотровой площадке с видом на город. Это идеальный выбор для тех, кто хочет открыть для себя культурное наследие Кирова
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Погружение в историю города
- 🏛️ Посещение знаковых достопримечательностей
- 🎨 Узнать о дымковской игрушке
- 🕌 Визит в монастыри и соборы
- 🌿 Прогулка по Александровскому саду
- 👀 Панорамные виды с высоты
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по Кирову - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться зеленью парков и сада. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть прохладными. Зимой экскурсия возможна, но стоит учесть низкие температуры и снежные условия.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Театральная площадь
- Особняк купца Булычева
- Успенский Трифонов мужской монастырь
- Свято-Серафимовский собор
- Александровский сад
- Набережная Грина
Описание экскурсии```
Прогулка по главной площади города
Вас ждет увлекательное путешествие по Театральной площади, где вы сможете насладиться красотой исторических построек. Вы увидите:
- особняк купца Т. Ф. Булычева, известный как "вятское чудо";
- Успенский Трифонов мужской монастырь;
- Свято-Серафимовский собор;
- Александровский сад;
- набережную Грина;
- смотровую площадку и многое другое.
Интересные предложения
Если вы уже знакомы с нашим маршрутом или хотите внести разнообразие в свою экскурсию, не беспокойтесь! У нас есть множество интересных предложений:
- Прогулка на теплоходе вдоль живописных берегов реки Вятка;
- Дегустация уникального "ролла-мороженое" в музее Истории мороженого;
- Мастер-класс по созданию дымковской игрушки.
Важная информация
Для бронирования экскурсии в праздничные даты мы рекомендуем внести предоплату в размере 20%. Это можно сделать на сайте Спутник-8. Планируйте свое время с удовольствием и открывайте для себя новое!
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Театральная площадь
- Особняк купца Булычёва
- Успенский Трифонов мужской монастырь
- Свято-Серафимовский собор
- Александровский сад
- Набережная Грина
- Смотровая площадка и другие места
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Здравствуйте! Экскурсия по Кирову очень познавател на,экскурсовод доступно все довела многое благодаря экскурсоводу пополнила свои знания,многое узнала о знаменитостях родившихся и побывавших,внесших свой вклад в разные отрасли Кирова,большое спасибо всем организаторам!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Познакомились с центром города и его историей. Для первой встречи отлично.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Замечательный гид Вячеслав Викторович! Интересный рассказчик, эрудит, очень любит свой родной город и много знает о нем и его знаменитых жителях! Именно такие неравнодушные люди, без формального подхода, должны рассказывать о городе. Мы получили увлекательную и познавательную экскурсию, чему очень рады. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Огромное спасибо нашему гиду Ларисе, за проведенную экскурсию.
Два часа по такому самобытному городу, пролетели просто не заметно. Лариса, замечательный гид с правильной, грамотной, поставленной русской речью. Приятно слушать. Чувствовалось, что
Два часа по такому самобытному городу, пролетели просто не заметно. Лариса, замечательный гид с правильной, грамотной, поставленной русской речью. Приятно слушать. Чувствовалось, что
Вам был полезен этот отзыв?
И
Обзорная экскурсия по центру города Киров получилось очень интересная и содержательная.
Благодарим экскурсовода Ларису Алексеевну.
Благодарим экскурсовода Ларису Алексеевну.
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Очень интересно узнать историю г. Киров. Пешая прогулка по центру города и информация которую услышали от гида оставила неизгладимое впечатление
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Кирова
Похожие экскурсии на «Обзорная экскурсия по Кирову»
Индивидуальная
до 5 чел.
Расширенная экскурсия по Кирову на транспорте туристов
Погрузитесь в историю Кирова: от древних улочек до современных достопримечательностей. Уникальная возможность увидеть город с нового ракурса
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
7500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Достопримечательности Кирова и Музей на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
6450 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Разобраться в характере и истории предуральского города и познакомиться с его символами
Начало: Театральная площадь, у входа в драмтеатр
Завтра в 15:00
21 авг в 08:00
от 4650 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Киров: от истоков до возмужания
Узнайте историю Кирова с древних времен до наших дней. Пешеходная экскурсия по старинным домам, храмам и набережной Вятки
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
от 4500 ₽ за всё до 4 чел.
5900 ₽ за экскурсию