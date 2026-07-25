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Обзорная экскурсия по Кирову

Погрузитесь в историю Кирова, прогуливаясь по его древним улочкам и посещая знаковые места, включая монастыри и смотровые площадки
Экскурсия по Кирову - это уникальная возможность познакомиться с самобытной атмосферой города, основанного во времена Древней Руси. Участники узнают, как создавались знаменитые дымковская игрушка и вятское кружево. Прогулка включает посещение главной площади, особняка купца Булычева, монастырей и соборов. Завершится экскурсия на смотровой площадке с видом на город. Это идеальный выбор для тех, кто хочет открыть для себя культурное наследие Кирова
5
34 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Погружение в историю города
  • 🏛️ Посещение знаковых достопримечательностей
  • 🎨 Узнать о дымковской игрушке
  • 🕌 Визит в монастыри и соборы
  • 🌿 Прогулка по Александровскому саду
  • 👀 Панорамные виды с высоты

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии по Кирову - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться зеленью парков и сада. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть прохладными. Зимой экскурсия возможна, но стоит учесть низкие температуры и снежные условия.
Сейчас август — это идеальное время.
Обзорная экскурсия по Кирову
Обзорная экскурсия по Кирову
Обзорная экскурсия по Кирову

Что можно увидеть

  • Театральная площадь
  • Особняк купца Булычева
  • Успенский Трифонов мужской монастырь
  • Свято-Серафимовский собор
  • Александровский сад
  • Набережная Грина

Описание экскурсии

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Прогулка по главной площади города

Вас ждет увлекательное путешествие по Театральной площади, где вы сможете насладиться красотой исторических построек. Вы увидите:

  • особняк купца Т. Ф. Булычева, известный как "вятское чудо";
  • Успенский Трифонов мужской монастырь;
  • Свято-Серафимовский собор;
  • Александровский сад;
  • набережную Грина;
  • смотровую площадку и многое другое.

Интересные предложения

Если вы уже знакомы с нашим маршрутом или хотите внести разнообразие в свою экскурсию, не беспокойтесь! У нас есть множество интересных предложений:

  • Прогулка на теплоходе вдоль живописных берегов реки Вятка;
  • Дегустация уникального "ролла-мороженое" в музее Истории мороженого;
  • Мастер-класс по созданию дымковской игрушки.

Важная информация

Для бронирования экскурсии в праздничные даты мы рекомендуем внести предоплату в размере 20%. Это можно сделать на сайте Спутник-8. Планируйте свое время с удовольствием и открывайте для себя новое!

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Театральная площадь
  • Особняк купца Булычёва
  • Успенский Трифонов мужской монастырь
  • Свято-Серафимовский собор
  • Александровский сад
  • Набережная Грина
  • Смотровая площадка и другие места
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
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1
В
Здравствуйте! Экскурсия по Кирову очень познавател на,экскурсовод доступно все довела многое благодаря экскурсоводу пополнила свои знания,многое узнала о знаменитостях родившихся и побывавших,внесших свой вклад в разные отрасли Кирова,большое спасибо всем организаторам!
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С
Познакомились с центром города и его историей. Для первой встречи отлично.
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О
Замечательный гид Вячеслав Викторович! Интересный рассказчик, эрудит, очень любит свой родной город и много знает о нем и его знаменитых жителях! Именно такие неравнодушные люди, без формального подхода, должны рассказывать о городе. Мы получили увлекательную и познавательную экскурсию, чему очень рады. Рекомендую!
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Л
Огромное спасибо нашему гиду Ларисе, за проведенную экскурсию.
Два часа по такому самобытному городу, пролетели просто не заметно. Лариса, замечательный гид с правильной, грамотной, поставленной русской речью. Приятно слушать. Чувствовалось, что
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наш гид очень любит свой город и край, рассказ был очень интересен.
Во время экскурсии увидели многие интересные места Кирова, узнали историю от истоков и до нашего времени.
После такой интересной экскурсии, захотелось вернуться в ваш гостеприимный край, но уже летом.
Спасибо за такое приятное и познавательное время препровождения!

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И
Обзорная экскурсия по центру города Киров получилось очень интересная и содержательная.
Благодарим экскурсовода Ларису Алексеевну.
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Т
Очень интересно узнать историю г. Киров. Пешая прогулка по центру города и информация которую услышали от гида оставила неизгладимое впечатление
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