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Обзорная экскурсия по Кирову

Гиды В.
Гиды В. – Гид из Кирова
Во время экскурсии 🧭 вы погрузитесь в самобытную атмосферу самого восточного города, основанного во времена Древней Руси.

Узнаете, как была придумана дымковская игрушка и вятское кружево.

Прогуляетесь 👣 по древним улочкам и саду, осмотрите многовековые монастыри и подниметесь на смотровую площадку.
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Обзорная экскурсия по Кирову
Обзорная экскурсия по Кирову

Что вы увидите

  • Театральная площадь
  • Особняк купца Булычёва
  • Успенский Трифонов мужской монастырь
  • Свято-Серафимовский собор
  • Александровский сад
  • Набережная Грина
  • Смотровая площадка и другие места
Вы прогуляетесь 👣 по главной площади города - Театральной, увидите особняк купца Т. Ф. Булычева, прозванный "вятским чудом", Успенский Трифонов мужской монастырь, Свято-Серафимовский собор, посетите Александровский сад, набережную Грина, смотровую площадку и многое другое.
Если вы уже были на обзорной экскурсии 🧭 или хотите изменить ее обычную программу? Без проблем - мы можем предложить Вам массу всего интересного!
Прогулку на теплоходе вдоль живописных берегов р. Вятки, дегустацию вкуснейшего "ролла-мороженое" в музее Истории 📖 мороженого или мастер-класс по созданию дымковской игрушки - вот малая часть того, что у нас есть!
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Начало и место завершения
🚩 по согласованию с гидом
Обзорная экскурсия по Кирову
Обзорная экскурсия по Кирову
Обзорная экскурсия по Кирову
Обзорная экскурсия по Кирову

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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