Вы прогуляетесь 👣 по главной площади города - Театральной, увидите особняк купца Т. Ф. Булычева, прозванный "вятским чудом", Успенский Трифонов мужской монастырь, Свято-Серафимовский собор, посетите Александровский сад, набережную Грина, смотровую площадку и многое другое.

Если вы уже были на обзорной экскурсии 🧭 или хотите изменить ее обычную программу? Без проблем - мы можем предложить Вам массу всего интересного!

Прогулку на теплоходе вдоль живописных берегов р. Вятки, дегустацию вкуснейшего "ролла-мороженое" в музее Истории 📖 мороженого или мастер-класс по созданию дымковской игрушки - вот малая часть того, что у нас есть!