Выездные экскурсии из Кирова

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Кирове, цены от 7 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
На машине
скидка
10%
24 отзыва
8 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Чимбулатскому комплексу и Береснятскому водопаду
Путешествие на Чимбулатский ботанико-геологический комплекс из Кирова: скала Камень, столб Часовой, Береснятский водопад и легенды о богатыре Чимбулате
Начало: Экскурсия начнётся от места где вам удобно (просьб...
26 июля в 00:00
28 июля в 00:00
1180010 620 за всё до 2 чел.
Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
Пешая
Конные прогулки
11 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия в Пижемский заказник - Парк Пермского периода
Путешествие по Пижемскому заказнику - это возможность увидеть уникальные природные объекты и узнать о древних легендах марийского эпоса
Начало: В городе Советск
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
11 340 за всё до 10 чел.
Село Великорецкое - духовный центр Вятской земли (из Кирова на авто)
На машине
5.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Село Великорецкое - духовный центр Вятской земли (из Кирова на авто)
Полюбоваться древними храмами и чудесными пейзажами в компании профессионального гида
Начало: Театральная площадь
26 июля в 00:30
28 июля в 00:00
7 800 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    22 июля 2024
    Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
    Были на экскурсии с Константином в Пижемском заказнике, получили огромное удовольствие! Можно сказать, получился целый поход с увлекательными историями:-), знакомство
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    с марийским эпосом, посещение водопада и купание в нем. . всё просто здорово! Отдельное спасибо Константину за организацию трансфера из Кирова и обратно, т к мы были без машины. Очень хочется посетить эти места ещё раз!

  • С
    Светлана
    21 июля 2024
    Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
    Экскурсия была целый день, и пролетела незаметна. Сколько было интересного увидено, и услышано. Какую красоту мне показали. Рекоменую
  • Д
    Дмитрий
    17 июля 2024
    Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
    Спасибо, Евгений. Было очень интересно и душевно. Удачи!
  • С
    Свелана
    8 июля 2024
    Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
    Путешествие, действительно, живописное. Рекомендую, дя тех, кто любит активный отдых, готов оценить красоту природы, желает получить массу положительной энергии. Путешествие поможет разглядеть красоту русской глубинки и особенности ландшафтного дизайна, созданные умелой рукой матушки природы.
    Путешествие, действительно, живописное. Рекомендую, дя тех, кто любит активный отдых, готов оценить красоту природы, желает получить
  • А
    Анна
    23 июля 2023
    Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
    Отличная экскурсия, великолепная организация. Природа необыкновенная, это точно надо видеть! Однозначно рекомендую!
  • К
    Констатин
    19 июля 2023
    Пижемский заказник, или Парк Пермского периода
    Отлично погуляли, послушав интересный рассказ о местах и не только. Константин терпеливо дождался, пока мы накупаемся в водопаде, хотя из-за этого прогулка явно затянулась.

Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кирове
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
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  3. Село Великорецкое - духовный центр Вятской земли (из Кирова на авто)
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Спасский Собор
  2. Музей истории шоколада Криолло
  3. Самое главное
  4. Чимбулатский комплекс
  5. Скала Камень
  6. Скала Часовой
Сколько стоит экскурсия по Кирову в июле 2024
Сейчас в Кирове в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 7 800 до 11 340 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Экскурсии по окрестностям Кирова и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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