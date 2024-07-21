Экскурсии по Кирову на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Кирове, цены от 5 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Первая встреча с Кировом
На машине
54 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
В тренде
Исторические и культурные тайны Кирова
Погрузитесь в историю Кирова, узнайте о его ключевых вехах, прогуляйтесь по старинным улицам и посетите главные святыни города
Начало: От места где вам удобно
26 июля в 00:00
28 июля в 00:00
5 000 за всё до 3 чел.
Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
На машине
скидка
10%
24 отзыва
8 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Чимбулатскому комплексу и Береснятскому водопаду
Путешествие на Чимбулатский ботанико-геологический комплекс из Кирова: скала Камень, столб Часовой, Береснятский водопад и легенды о богатыре Чимбулате
Начало: Экскурсия начнётся от места где вам удобно (просьб...
26 июля в 00:00
28 июля в 00:00
1180010 620 за всё до 2 чел.
Село Великорецкое - духовный центр Вятской земли (из Кирова на авто)
На машине
5.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Село Великорецкое - духовный центр Вятской земли (из Кирова на авто)
Полюбоваться древними храмами и чудесными пейзажами в компании профессионального гида
Начало: Театральная площадь
26 июля в 00:30
28 июля в 00:00
7 800 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    21 июля 2024
    Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
    Экскурсия была целый день, и пролетела незаметна. Сколько было интересного увидено, и услышано. Какую красоту мне показали. Рекоменую
  • Е
    Евгения
    19 июля 2024
    Первая встреча с Кировом
    Евгений познакомил с городом с разных сторон, рассказал об истории и современности. Показал знаковые места. Гид внимательный, откликается на пожелания туристов. С машиной удобно, можно больше посмотреть. Рекомендуем Евгения другим туристам.
  • Д
    Дмитрий
    17 июля 2024
    Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
    Спасибо, Евгений. Было очень интересно и душевно. Удачи!
  • Ю
    Юрий
    16 июля 2024
    Первая встреча с Кировом
    Экскурсия интересная и понравилась, Евгений молодец
  • Е
    Елена
    9 июля 2024
    Первая встреча с Кировом
    Экскурсия прошла замечательно! Евгений отличный экскурсовод, прекрасно владеющий информацией. Отвечал понятно и глубоко на все вопросы касаемо истории Кирова. Очень хорошо продуман маршрут. Нам очень понравилось, что экскурсия комбинированная (автомобиль+пешие прогулки). Рекомендую.
  • С
    Свелана
    8 июля 2024
    Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
    Путешествие, действительно, живописное. Рекомендую, дя тех, кто любит активный отдых, готов оценить красоту природы, желает получить массу положительной энергии. Путешествие поможет разглядеть красоту русской глубинки и особенности ландшафтного дизайна, созданные умелой рукой матушки природы.
    Путешествие, действительно, живописное. Рекомендую, дя тех, кто любит активный отдых, готов оценить красоту природы, желает получить

Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «На машине»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Первая встреча с Кировом
  2. Живописное путешествие из Кирова на Чимбулат
  3. Село Великорецкое - духовный центр Вятской земли (из Кирова на авто)
Какие места ещё посмотреть в Кирове
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Спасский Собор
  2. Музей истории шоколада Криолло
  3. Самое главное
  4. Чимбулатский комплекс
  5. Скала Камень
  6. Скала Часовой
Сколько стоит экскурсия по Кирову в июле 2024
Сейчас в Кирове в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 10 620 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Кирове на 2024 год на машине, 78 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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