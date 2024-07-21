3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
В трендеИсторические и культурные тайны Кирова
Погрузитесь в историю Кирова, узнайте о его ключевых вехах, прогуляйтесь по старинным улицам и посетите главные святыни города
Начало: От места где вам удобно
26 июля в 00:00
28 июля в 00:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
8 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия по Чимбулатскому комплексу и Береснятскому водопаду
Путешествие на Чимбулатский ботанико-геологический комплекс из Кирова: скала Камень, столб Часовой, Береснятский водопад и легенды о богатыре Чимбулате
Начало: Экскурсия начнётся от места где вам удобно (просьб...
26 июля в 00:00
28 июля в 00:00
1180010 620₽ за всё до 2 чел.
5.5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Село Великорецкое - духовный центр Вятской земли (из Кирова на авто)
Полюбоваться древними храмами и чудесными пейзажами в компании профессионального гида
Начало: Театральная площадь
26 июля в 00:30
28 июля в 00:00
7 800₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана21 июля 2024Экскурсия была целый день, и пролетела незаметна. Сколько было интересного увидено, и услышано. Какую красоту мне показали. Рекоменую
- ЕЕвгения19 июля 2024Евгений познакомил с городом с разных сторон, рассказал об истории и современности. Показал знаковые места. Гид внимательный, откликается на пожелания туристов. С машиной удобно, можно больше посмотреть. Рекомендуем Евгения другим туристам.
- ДДмитрий17 июля 2024Спасибо, Евгений. Было очень интересно и душевно. Удачи!
- ЮЮрий16 июля 2024Экскурсия интересная и понравилась, Евгений молодец
- ЕЕлена9 июля 2024Экскурсия прошла замечательно! Евгений отличный экскурсовод, прекрасно владеющий информацией. Отвечал понятно и глубоко на все вопросы касаемо истории Кирова. Очень хорошо продуман маршрут. Нам очень понравилось, что экскурсия комбинированная (автомобиль+пешие прогулки). Рекомендую.
- ССвелана8 июля 2024Путешествие, действительно, живописное. Рекомендую, дя тех, кто любит активный отдых, готов оценить красоту природы, желает получить массу положительной энергии. Путешествие поможет разглядеть красоту русской глубинки и особенности ландшафтного дизайна, созданные умелой рукой матушки природы.
Ответы на вопросы от путешественников по Кирову в категории «На машине»
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