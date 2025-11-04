Индивидуальная
до 3 чел.
Киров: путешествие во времени
Прогулка по старинным улицам Кирова откроет тайны прошлого и удивит необычными арт-объектами. Узнайте, что скрывает город
Начало: На Театральной площади
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
6500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в Киров за 2 часа
Откройте для себя старинный Киров: купеческие особняки, храмы и городские легенды. Погружение в историю и культуру за короткое время
Начало: У Филармонии
13 дек в 11:00
14 дек в 11:00
3999 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Вятка православная
Прогулка по Кирову с посещением двух монастырей. Узнайте о богатой истории Вятки, насладитесь видами набережной и откройте для себя уникальные храмовые росписи
Начало: У Преображенского женского монастыря
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4800 ₽ за всё до 6 чел.
- ССтелла4 ноября 2025Мне очень понравилось. Я верующий человек, но мало понимающий. В ходе экскурсии открыла для себя много интересного, запоминающего. На многие вопросы нашла для себя ответы. Рекомендую.
- ЧЧистякова13 августа 2025В августе 2025 года были на отдыхе в г. Кирове. Чтобы отдых был не только приятным, но и полезным, решили
- ММарина14 января 2025Отличный и грамотный экскурсовод
- ЮЮлия9 января 2025Чудесно! В следующий приезд обязательно совершу еще экскурсии. Вятка для меня открылась с новой стороны. Кира восхитительна.
