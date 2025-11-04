читать дальше посетить пешую экскурсию "Вятка Православная". С нами была дочь (11 лет). Нашим экскурсоводом была Кира. Два часа экскурсии пролетели "на одном дыхании". Кира очень профессионально донесла информацию, ничего лишнего, много исторических фактов, использование методических материалов. Рекомендуем к посещению с детьми (старше 10 лет). Большое спасибо, Кира. Гости из Сыктывкара.

В августе 2025 года были на отдыхе в г. Кирове. Чтобы отдых был не только приятным, но и полезным, решили