Вятский Преображенский монастырь – экскурсии в Кирове

Найдено 3 экскурсии в категории «Вятский Преображенский монастырь» в Кирове, цены от 3999 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Киров: путешествие во времени
На машине
2.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Киров: путешествие во времени
Прогулка по старинным улицам Кирова откроет тайны прошлого и удивит необычными арт-объектами. Узнайте, что скрывает город
Начало: На Театральной площади
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
6500 ₽ за всё до 3 чел.
Влюбиться в Киров за 2 часа
Пешая
2 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в Киров за 2 часа
Откройте для себя старинный Киров: купеческие особняки, храмы и городские легенды. Погружение в историю и культуру за короткое время
Начало: У Филармонии
13 дек в 11:00
14 дек в 11:00
3999 ₽ за всё до 8 чел.
Вятка православная
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Вятка православная
Прогулка по Кирову с посещением двух монастырей. Узнайте о богатой истории Вятки, насладитесь видами набережной и откройте для себя уникальные храмовые росписи
Начало: У Преображенского женского монастыря
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4800 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Стелла
    4 ноября 2025
    Вятка православная
    Мне очень понравилось. Я верующий человек, но мало понимающий. В ходе экскурсии открыла для себя много интересного, запоминающего. На многие вопросы нашла для себя ответы. Рекомендую.
    Мне очень понравилось. Я верующий человек, но мало понимающий. В ходе экскурсии открыла для себя много
  • Ч
    Чистякова
    13 августа 2025
    Вятка православная
    В августе 2025 года были на отдыхе в г. Кирове. Чтобы отдых был не только приятным, но и полезным, решили
    читать дальше

    посетить пешую экскурсию "Вятка Православная". С нами была дочь (11 лет). Нашим экскурсоводом была Кира. Два часа экскурсии пролетели "на одном дыхании". Кира очень профессионально донесла информацию, ничего лишнего, много исторических фактов, использование методических материалов. Рекомендуем к посещению с детьми (старше 10 лет). Большое спасибо, Кира. Гости из Сыктывкара.

  • М
    Марина
    14 января 2025
    Вятка православная
    Отличный и грамотный экскурсовод
  • Ю
    Юлия
    9 января 2025
    Вятка православная
    Чудесно! В следующий приезд обязательно совершу еще экскурсии. Вятка для меня открылась с новой стороны. Кира восхитительна.

