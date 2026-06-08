Евгений — ваш гид в Кировске Организатор данного мероприятия

На сайте с 2023 года

Всё свою жизнь я прожил на Севере, хоть и родился в Ленинграде. С 2020 года провожу автомобильные и пешие экскурсии по Хибинам. Люблю эти горы и знаю историю изучения и освоения Кольского полуострова. Так же вожу путешественников по минералогическим достопримечательностям наших гор. Стараюсь, что бы эти маленькие экспедиции проходили в атмосфере доброжелательности и живого общения.