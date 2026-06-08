Едем в самые сокровенные уголки Хибин.
Старая геологическая дорога проведёт нас мимо озёр с чистейшей горной водой, к закрытому руднику, где проводились мирные атомные взрывы, на базу спасателей к научной станции. А ещё вы увидите места, где снимали фильм «Начальник Чукотки» и сериал «Перевал Дятлова».
Старая геологическая дорога проведёт нас мимо озёр с чистейшей горной водой, к закрытому руднику, где проводились мирные атомные взрывы, на базу спасателей к научной станции. А ещё вы увидите места, где снимали фильм «Начальник Чукотки» и сериал «Перевал Дятлова».
Описание экскурсии
- Наш путь лежит через горные перевалы, тундру и мимо озёр с прозрачной горной водой: Малый Вудьявр, Длинное, Сердцевидное, Щучье и Гольцово.
- Мы поднимемся к смотровой площадке бывшего рудника «Новый», увидим водопад «Красивый», действующую базу спасателей и первую научную станцию Кольского полуострова — «Тиетта».
- Побываем на местах съёмок фильмов и сериалов: «Начальник Чукотки», «Территория», «Смок и Малыш» и «Перевал Дятлова». Эти суровые ландшафты часто становятся декорациями для историй о Севере.
- По желанию вы попробуете айс-флоатинг — чтобы ощутить себя частью ледяной стихии озера, раствориться в ее холоде и безмятежности.
Организационные детали
- Поездка проходит на внедорожнике УАЗ Патриот. Детское кресло — по запросу.
- Дополнительно по желанию оплачивается питание на базе МЧС ~1000 ₽ за чел. и айс-флоатинг — 2000 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Кировске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Всё свою жизнь я прожил на Севере, хоть и родился в Ленинграде. С 2020 года провожу автомобильные и пешие экскурсии по Хибинам. Люблю эти горы и знаю историю изучения и освоения Кольского полуострова. Так же вожу путешественников по минералогическим достопримечательностям наших гор. Стараюсь, что бы эти маленькие экспедиции проходили в атмосфере доброжелательности и живого общения.
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