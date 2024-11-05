6 часов
Групповая
до 15 чел.
Такие загадочные и живописные Хибины
Вы когда-нибудь нюхали арбузный снег или видели светящиеся минералы? Узнайте больше о Хибинах, их геологии и истории освоения с учёным-экологом
Начало: База отдыха «Жемчужина Хибин»
Расписание: в будние дни в 14:00, в субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 14:00
10 ноя в 10:00
от 3 334₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Космическое приключение: айс-флоатинг на Белом море (из Кировска)
Поплавать в окружении льдин, побывать на древнесаамском капище и выпить чашку чая на вершине горы
Начало: У вашего отеля
10 ноя в 08:00
11 ноя в 08:00
от 28 000₽ за всё до 2 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Айс-флоатинг в Белом море
Окунитесь в мир арктических приключений! Купание во льдах, прогулка к Волосяной сопке и вкусный ужин в Кандалакше ждут вас
Завтра в 16:00
9 ноя в 08:00
47 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина5 ноября 2024Это была отличная экскурсия,которая превзошла все ожидания. Отдельное спасибо Глебу. Получилось очень информативно и как-то по-семейному круто)) Мы прошли множество интересных мест и узнали много нового. Особенно запомнились красивые виды и уникальная атмосфера. Всем рекомендую эту экскурсию!
- ММария3 ноября 2024Провела замечательно время. Много позитивных эмоций. Четкая организация, обратная связь, отличные и дружелюбные гиды, которые ждали и помогали, отвечали на любые вопросы, головокружительные локации. Спасибо огромное!
- ЮЮлия11 октября 2024Прекрасная прогулка с Глебом. Глеб великолепный рассказчик и человек, влюбленный в Хибины, их природу и путешествия. Горячо рекомендую и сам маршрут, и Глеба как проводника! Я получила огромное удовольствие.
Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Уникальный опыт»
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