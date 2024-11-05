К Кристина Такие загадочные и живописные Хибины Это была отличная экскурсия,которая превзошла все ожидания. Отдельное спасибо Глебу. Получилось очень информативно и как-то по-семейному круто)) Мы прошли множество интересных мест и узнали много нового. Особенно запомнились красивые виды и уникальная атмосфера. Всем рекомендую эту экскурсию!

М Мария Такие загадочные и живописные Хибины Провела замечательно время. Много позитивных эмоций. Четкая организация, обратная связь, отличные и дружелюбные гиды, которые ждали и помогали, отвечали на любые вопросы, головокружительные локации. Спасибо огромное!