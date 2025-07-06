Индивидуальная
до 4 чел.
В Хибины из Кировска на внедорожниках
Откройте для себя сердце Хибин на внедорожниках, наслаждаясь живописными видами и легендами. Прогулки, водопады и пикник у подножия гор ждут вас
Начало: По договоренности в г. Кировск
«Прогуляемся вдоль самого красивого водопада в Хибинах, сделаем сотни снимков, чтобы не упустить ни одной детали, и увезти с собой как можно больше впечатлений»
Сегодня в 18:00
25 июл в 14:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
Погрузитесь в атмосферу Севера, посетив уникальные места Кольского полуострова. Вас ждут водопады, древние капища и потрясающие виды Белого моря
Начало: В Кировске или Апатитах
«Колвица: история села и поход к водопадам»
31 июл в 08:00
2 авг в 08:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 9 чел.
На джипе по Хибинам к Рисйокскому водопаду - из Кировска
Проехать по горному ущелью мимо прозрачных озёр и полюбоваться горными хребтами и перевалами
Начало: Ботанический сад 29 к. 3 Кольские Экспедиции
«Рисйокский водопад — это одна из самых известных достопримечательностей Хибин»
Завтра в 10:00
19 июл в 10:00
6500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей6 июля 2025Искренне благодарим Оксану от всей нашей семьи. Прекрасный гид, знающий, остроумный, энергичный и очень внимательный. Наше путешествие проходило при не
- ААнастасия30 июня 2025Мы впервые оказались на Кольском и после сегодняшнего путешествия с Оксаной в Хибины пребываем в полном шоке от увиденной красоты.
- ВВлад28 июня 2025Спасибо большое Оксане за увлекательную экскурсию! Оксана - профессионал своего дела, много знает, очень любит свое дело, подстроилась под наш ритм и малую подготовленность к пешим маршрутам. Экскурсия - очень интересная, рекомендую всем!
- SStephane18 июня 2025Un grand merci a oksana notre guide. Les enfants et moi meme avons aimer. Отличный день, очень добрый гид, который познакомил нас с некоторыми очень красивыми местами
- ААндрей5 марта 2025Отличная экскурсия, продуманный маршрут, отличный гид, красивейшие места!!!
- ООльга27 августа 2024"Вот эти Хибинские горы Останутся в сердце моем." (с) Восторг! Хибины - это любовь на всю жизнь. Оксана помогла познакомиться
Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Водопады»
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