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Экскурсии на водопады из Кировска

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопады» в Кировске, цены от 6500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
В Хибины из Кировска на внедорожниках
На машине
Джиппинг
5 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
В Хибины из Кировска на внедорожниках
Откройте для себя сердце Хибин на внедорожниках, наслаждаясь живописными видами и легендами. Прогулки, водопады и пикник у подножия гор ждут вас
Начало: По договоренности в г. Кировск
«Прогуляемся вдоль самого красивого водопада в Хибинах, сделаем сотни снимков, чтобы не упустить ни одной детали, и увезти с собой как можно больше впечатлений»
Сегодня в 18:00
25 июл в 14:00
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
На машине
9 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
Погрузитесь в атмосферу Севера, посетив уникальные места Кольского полуострова. Вас ждут водопады, древние капища и потрясающие виды Белого моря
Начало: В Кировске или Апатитах
«Колвица: история села и поход к водопадам»
31 июл в 08:00
2 авг в 08:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
На джипе по Хибинам к Рисйокскому водопаду - из Кировска
На машине
Джиппинг
4 часа
Мини-группа
до 9 чел.
На джипе по Хибинам к Рисйокскому водопаду - из Кировска
Проехать по горному ущелью мимо прозрачных озёр и полюбоваться горными хребтами и перевалами
Начало: Ботанический сад 29 к. 3 Кольские Экспедиции
«Рисйокский водопад — это одна из самых известных достопримечательностей Хибин»
Завтра в 10:00
19 июл в 10:00
6500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    6 июля 2025
    В Хибины из Кировска на внедорожниках
    Искренне благодарим Оксану от всей нашей семьи. Прекрасный гид, знающий, остроумный, энергичный и очень внимательный. Наше путешествие проходило при не
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    самых благоприятных погодных условиях, но дискомфорта мы не испытали. Очень интересный и содержательный рассказ, отличный маршрут с продуманными остановками во время которых удалось сделать отличные снимки. Оксана проявила о нас настоящую заботу, напоив горячим чаем с вкусняшками и даже подарила на память необычные хибинские камушки и магнит! Мы в восторге и всем рекомендуем, не пожалеете! С благодарностью, Мясниковы из Санкт-Петербурга

  • А
    Анастасия
    30 июня 2025
    В Хибины из Кировска на внедорожниках
    Мы впервые оказались на Кольском и после сегодняшнего путешествия с Оксаной в Хибины пребываем в полном шоке от увиденной красоты.
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    Мы не могли представить себе, насколько величественными и неповторимыми могут быть Хибины! Несмотря на то, что погода была не самой простой для путешествий, ветер, облака, около 6-8 градусов и периодически накрапывающий дождь, даже в такую погоду мы были в полном восторге от увиденного. Оксана на высоко профессиональном уровне провела нам экскурсию по руслу реки мимо озер с чистейшей зелено-синей водой и языков не растаявшего снега, по ущелью в окружении гор слева и справа, до самого красивого места маршрута, водопада. Мы увидели арбузный снег (он действительно пахнет арбузом!), просветили ультрафиолетом камешки, собранные прямо под ногами, напились иван-чаю, погладили добрейшую собаку на станции спасателей и покачались на качелях, но лучше один раз все это увидеть, чем сто раз услышать;) Хочется от всей души поблагодарить Оксану за то, что она нам показала эту красоту, о которой мы даже не догадывались. Мы не только рекомендуем экскурсию к посещению, но и постараемся вернуться сами вновь!

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  • В
    Влад
    28 июня 2025
    Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
    Спасибо большое Оксане за увлекательную экскурсию! Оксана - профессионал своего дела, много знает, очень любит свое дело, подстроилась под наш ритм и малую подготовленность к пешим маршрутам. Экскурсия - очень интересная, рекомендую всем!
  • S
    Stephane
    18 июня 2025
    Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
    Un grand merci a oksana notre guide. Les enfants et moi meme avons aimer. Отличный день, очень добрый гид, который познакомил нас с некоторыми очень красивыми местами
  • А
    Андрей
    5 марта 2025
    Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
    Отличная экскурсия, продуманный маршрут, отличный гид, красивейшие места!!!
    Отличная экскурсия, продуманный маршрут, отличный гид, красивейшие места!!!
  • О
    Ольга
    27 августа 2024
    В Хибины из Кировска на внедорожниках
    "Вот эти Хибинские горы Останутся в сердце моем." (с) Восторг! Хибины - это любовь на всю жизнь. Оксана помогла познакомиться
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    с ними, хороший водитель, опытный турист, человек, который любит свой край. Нам с сыном (12 лет) всё понравилось - и маршрут, и гид, и бесконечная красота Хибин. Рекомендую от всей души эту экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Водопады»

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Сколько стоит экскурсия по Кировску в июле 2025
Сейчас в Кировске в категории "Водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 6500 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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