Вы отправитесь в Хибины на автомобиле и за один день увидите главное — без сложных маршрутов и лишней нагрузки. Долины и цирки, горные озёра, тундровые растения и мощный водопад — всё это доступно с комфортом.
По пути вы не только насладитесь природой, но и попробуете себя в бёрдвотчинге — наблюдении за птицами в дикой среде.
Описание экскурсии
Долина озера Малый Вудъявр
Живописная точка у подножия гор, связанная с первыми научными исследованиями региона.
Вы узнаете, как осваивали Кольский Север и где располагалась одна из первых научных станций.
Горные дороги и ущелья Хибин
Маршрут пройдёт вдоль скал, рек и озёр, местами — прямо по руслу. Вы увидите смену природных зон: от берёзового криволесья до мхов и лишайников.
Озёра Длинное и Сердцевидное
Спокойные горные водоёмы среди суровых пейзажей. Остановимся для отдыха и фото, чтобы вы почувствовали тишину северной природы.
Водопад на реке Рисйок
Самая эффектная точка маршрута. Вы увидите мощный поток воды среди каменных склонов и сможете подойти ближе.
Наблюдение за птицами
Во время остановок вы попробуете бёрдвотчинг. Отыщете типичных обитателей Хибин — кукшу, белую трясогузку, оляпку — и узнаете об их повадках.
Организационные детали
- Экскурсия проводится с 16 июня по 16 октября
- В стоимость входит: трансфер, услуги водителя и гида, чай со сладостями
- Экскурсия подходит для участников всех возрастов и любой физической подготовки
- На маршруте при желании можно перекусить (за дополнительную плату)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Кировске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я путешественник-натуралист, эколог, ученый, бёрдвотчер с многолетним опытом, гид по Мурманской области. Родился и вырос на Севере. Многократный участник различных природоохранных экспедиций с орнитологическим уклоном в Мурманской области и не только.
от 22 000 ₽ за экскурсию