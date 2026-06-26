В южной части Хибинских тундр расположена гордость этих краёв — озеро Малый Вудъявр. Небольшая глубина и прозрачная вода позволяют изучить водоём без акваланга. Во время каякинга вы оцените великолепие Хибин, виды перевалов и цирков, чистый горный воздух, тишину и ощущение единения с природой. А ещё познакомитесь с местной флорой и фауной.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

за 1–2 человек или 3500 ₽ за человека, если вас больше

от 7000 ₽ за 1–2 человек или 3500 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Озеро Малый Вудьявр

Водоём изумрудного цвета в окружении гор, берег которого устлан «танцующими» березняками. Наполняют озеро талые воды Хибин, подземные источники, к которым вплотную можно подойти на каяках, и горная река Поачвумйок. Такой «коктейль» делает воду невероятно прозрачной.

Живописные панорамы

Нить маршрута проходит вдоль береговой линии. На прогулке будут открываться чудесные виды на горный хребет Тахтарвумчер и перевал Рамзая.

Знакомство с флорой и фауной

По берегам растут черника, морошка, брусника и другие. В окрестностях гнездятся крикливые чайки, из кустов часто выглядывают куропатки, встречаются и шустрые леминги.

Организационные детали