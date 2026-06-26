В южной части Хибинских тундр расположена гордость этих краёв — озеро Малый Вудъявр. Небольшая глубина и прозрачная вода позволяют изучить водоём без акваланга.
Во время каякинга вы оцените великолепие Хибин, виды перевалов и цирков, чистый горный воздух, тишину и ощущение единения с природой. А ещё познакомитесь с местной флорой и фауной.
Во время каякинга вы оцените великолепие Хибин, виды перевалов и цирков, чистый горный воздух, тишину и ощущение единения с природой. А ещё познакомитесь с местной флорой и фауной.
Описание экскурсии
Озеро Малый Вудьявр
Водоём изумрудного цвета в окружении гор, берег которого устлан «танцующими» березняками. Наполняют озеро талые воды Хибин, подземные источники, к которым вплотную можно подойти на каяках, и горная река Поачвумйок. Такой «коктейль» делает воду невероятно прозрачной.
Живописные панорамы
Нить маршрута проходит вдоль береговой линии. На прогулке будут открываться чудесные виды на горный хребет Тахтарвумчер и перевал Рамзая.
Знакомство с флорой и фауной
По берегам растут черника, морошка, брусника и другие. В окрестностях гнездятся крикливые чайки, из кустов часто выглядывают куропатки, встречаются и шустрые леминги.
Организационные детали
- К месту проведения вы добираетесь самостоятельно
- В стоимость включена аренда всего необходимого снаряжения: каяк, весло, гермомешок
- Каяки, на которых мы будем сплавляться, устойчивые, вместительные и комфортные. Перед отправлением проводим инструктаж и выдаём спасательные жилеты
- К поездке допускаются участники с весом не более 100 кг
- Старт каякинга: в 12:00, 15:00, 18:00
- С вами будет один из инструкторов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пляже озера Малый Вудъявр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваша команда гидов в Кировске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы команда с многолетним опытом организации прогулок на каяках. Прогулки проводятся по самым живописным местам Кольского полуострова — озеру Малый Вудъявр, а также Экостровскому проливу и Куприяновой губе озера Имандра. Мы используем
Входит в следующие категории Кировска
Похожие экскурсии на «Рекреационный каякинг по озеру Малый Вудъявр (в 10 км от Кировска)»
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИз Кировска в Хибины: путешествие на другую планету
Поездка в горы к рекам и долинам с непроизносимыми названиями и неописуемой красотой
Начало: От вашего места проживания
Завтра в 10:00
28 июн в 10:00
26 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Хибины из Кировска на внедорожниках
Откройте для себя сердце Хибин на внедорожниках, наслаждаясь живописными видами и легендами. Прогулки, водопады и пикник у подножия гор ждут вас
Начало: По договоренности в г. Кировск
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
23 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Кировска)
Погрузитесь в атмосферу Севера, посетив уникальные места Кольского полуострова. Вас ждут водопады, древние капища и потрясающие виды Белого моря
Начало: В Кировске или Апатитах
28 июн в 08:00
29 июн в 08:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
На джипе по Хибинам к Рисйокскому водопаду - из Кировска
Проехать по горному ущелью мимо прозрачных озёр и полюбоваться горными хребтами и перевалами
Начало: В районе Ботанического сада
30 июн в 09:30
1 июл в 14:00
6500 ₽ за человека
от 7000 ₽ за 1–2 человек или 3500 ₽ за человека, если вас больше