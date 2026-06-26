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Рекреационный каякинг по озеру Малый Вудъявр (в 10 км от Кировска)

Проплыть вдоль берегов с «танцующими» березняками и увидеть живописный хребет Тахтарвумчорр с воды
В южной части Хибинских тундр расположена гордость этих краёв — озеро Малый Вудъявр. Небольшая глубина и прозрачная вода позволяют изучить водоём без акваланга.

Во время каякинга вы оцените великолепие Хибин, виды перевалов и цирков, чистый горный воздух, тишину и ощущение единения с природой. А ещё познакомитесь с местной флорой и фауной.
Рекреационный каякинг по озеру Малый Вудъявр (в 10 км от Кировска)
Рекреационный каякинг по озеру Малый Вудъявр (в 10 км от Кировска)
Рекреационный каякинг по озеру Малый Вудъявр (в 10 км от Кировска)

Описание экскурсии

Озеро Малый Вудьявр

Водоём изумрудного цвета в окружении гор, берег которого устлан «танцующими» березняками. Наполняют озеро талые воды Хибин, подземные источники, к которым вплотную можно подойти на каяках, и горная река Поачвумйок. Такой «коктейль» делает воду невероятно прозрачной.

Живописные панорамы

Нить маршрута проходит вдоль береговой линии. На прогулке будут открываться чудесные виды на горный хребет Тахтарвумчер и перевал Рамзая.

Знакомство с флорой и фауной

По берегам растут черника, морошка, брусника и другие. В окрестностях гнездятся крикливые чайки, из кустов часто выглядывают куропатки, встречаются и шустрые леминги.

Организационные детали

  • К месту проведения вы добираетесь самостоятельно
  • В стоимость включена аренда всего необходимого снаряжения: каяк, весло, гермомешок
  • Каяки, на которых мы будем сплавляться, устойчивые, вместительные и комфортные. Перед отправлением проводим инструктаж и выдаём спасательные жилеты
  • К поездке допускаются участники с весом не более 100 кг
  • Старт каякинга: в 12:00, 15:00, 18:00
  • С вами будет один из инструкторов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пляже озера Малый Вудъявр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — ваша команда гидов в Кировске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы команда с многолетним опытом организации прогулок на каяках. Прогулки проводятся по самым живописным местам Кольского полуострова — озеру Малый Вудъявр, а также Экостровскому проливу и Куприяновой губе озера Имандра. Мы используем
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каяки Sit-on-Top. В отличие от морских каяков, в которые нужно забираться внутрь через кокпит, в Sit-on-Top вы просто садитесь сверху прямо с берега. Они шире и устойчивее, поэтому не переворачиваются от неловкого движения. Вам не нужно уметь делать эскимосский переворот. Благодаря конструктивным особенностям наши каяки стабильнее других видов каяков. Вы чувствуете уверенность с первых минут и понимаете, что это идеальный выбор. Это отдых, а не спортивное состязание. Маршруты простые, без категории сложности. От участников требуется общая физическая готовность к лёгкой активности, сопоставимой с быстрой ходьбой. У вас получится полностью погрузиться в природу, тишину, невероятные виды и сделать красивые фото.

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