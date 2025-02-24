Приглашаем вас в сказочную Кабардино-Балкарию.
Вы насладитесь великолепием кавказских пейзажей, окунётесь в атмосферу таинственного средневековья и прогуляетесь по романтическому парку замка Шато Эркен.
А также посетите термальные бассейны с горячими и холодными источниками — это будет прекрасное завершение нашего путешествия!
Вы насладитесь великолепием кавказских пейзажей, окунётесь в атмосферу таинственного средневековья и прогуляетесь по романтическому парку замка Шато Эркен.
А также посетите термальные бассейны с горячими и холодными источниками — это будет прекрасное завершение нашего путешествия!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Замок в стиле французских бастионов
Несмотря на то, что замок Шато Эркен новодел, он окутан атмосферой средневековой аристократии. Здесь и каменный мост — единственный путь к замку на воде, и флаги с родовой эмблемой на башне, и романтические аллеи. Вы прогуляетесь по территории замка, узнаете историю его появления и познакомитесь с местными лебедями и павлином, которые очень любят позировать.
Термальный комплекс «Гедуко»
После прогулки по парку мы отправимся на релакс в «Гедуко». Вы узнаете о полезных свойствах воды и искупаетесь в термальных источниках под открытом небом.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном седане или внедорожнике с возможностью установить детское кресло или бустер (по запросу)
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — подробности уточняйте в переписке
- Экскурсию можно начать из Ессентуков, Пятигорска, Железноводска и Минеральных Вод — стоимость также обговорим в переписке
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Отдельно оплачивается:
- Питание (мы остановимся в кафе местной кухни) — по желанию
- Вход на территорию замка — 100 ₽ за чел.
- Термальные источники — 500 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 32 туристов
Добрый день, путешественники! Меня зовут Ольга, я представитель команды гидов. Более 7 лет мы проводим экскурсии по лучшим местам Северного Кавказа. Организуем активные джип-туры на подготовленных внедорожниках и минивэнах в мини-группах на 4–7 человек. Наши места славятся красотой величественных гор, озёр, водопадов и каньонов. Мы поможем вам познать наш край и, конечно же, влюбиться в него!Задать вопрос
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