Приглашаем вас в сказочную Кабардино-Балкарию. Вы насладитесь великолепием кавказских пейзажей, окунётесь в атмосферу таинственного средневековья и прогуляетесь по романтическому парку замка Шато Эркен. А также посетите термальные бассейны с горячими и холодными источниками — это будет прекрасное завершение нашего путешествия!

Описание экскурсии

Замок в стиле французских бастионов

Несмотря на то, что замок Шато Эркен новодел, он окутан атмосферой средневековой аристократии. Здесь и каменный мост — единственный путь к замку на воде, и флаги с родовой эмблемой на башне, и романтические аллеи. Вы прогуляетесь по территории замка, узнаете историю его появления и познакомитесь с местными лебедями и павлином, которые очень любят позировать.

Термальный комплекс «Гедуко»

После прогулки по парку мы отправимся на релакс в «Гедуко». Вы узнаете о полезных свойствах воды и искупаетесь в термальных источниках под открытом небом.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном седане или внедорожнике с возможностью установить детское кресло или бустер (по запросу)

Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — подробности уточняйте в переписке

Экскурсию можно начать из Ессентуков, Пятигорска, Железноводска и Минеральных Вод — стоимость также обговорим в переписке

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Отдельно оплачивается: