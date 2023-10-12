Поесть аутентичные блюда в живописных локациях и прикоснуться к местной культуре
Вы отправитесь в гастрономическое путешествие по Кавказу. Посмотрите на ледники и побываете в местах, где когда-то граничили две империи.
Увидите горное озеро Гижгит, подниметесь на Эльбрус и услышите истории об аланском государстве и местных церквях.
А главное — отведаете лучшие блюда трёх национальных кухонь — балкарской, кабардинской и карачаевской.
Увидите горное озеро Гижгит, подниметесь на Эльбрус и услышите истории об аланском государстве и местных церквях.
А главное — отведаете лучшие блюда трёх национальных кухонь — балкарской, кабардинской и карачаевской.
Ближайшие даты:
12
окт
окт
13
окт
окт
14
окт
окт
15
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы расскажем, где прячутся древние курганы, старинные православные храмы и немецкий аэродром, где самолёты легко уязвимы. Раскроем, почему однажды российские генералы решили подписать мирный договор с горсткой горцев. Вы прикоснётесь к истории и культуре Кавказа и узнаете тайны древней цивилизации. И, конечно, побалуете себя аутентичными блюдами трёх кухонь в уютных кафе.
- Балкарская кухня
Возле горного озера Гижгит вам расскажут и покажут, как готовить настоящие балкарские хычины. Горячие, ароматные и нежные лепёшки с начинками тают во рту!
- Кабардинская кухня
Вы попробуете либжу — тушёное на огне мясное блюдо. Посмотрите живописное ущелье Баксан, переходящее в Баксанскую долину. А после, по пути к следующей точке, выпьете вкуснейший нарзан прямо из источника.
- Карачаевская кухня
На Эльбрусе, на высоте 3800 м, куда вы доберётесь на канатной дороге, вас будет ждать густой суп шорпа. А ещё — свежайший шашлык из горной форели и из барашка с альпийских лугов. При желании этими же блюдами можно полакомиться внизу, не поднимаясь на гору.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных автомобилях с повышенной проходимостью. Есть детские кресла.
- Дополнительные расходы (по желанию): канатная дорога — 1600–1850 руб. /чел.
- Возьмите с собой тёплую одежду, бутылочки для нарзана, очки от солнца и солнцезащитный крем
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- недалеко от городского парка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алим — ваша команда гидов в Кисловодске
Родились под Эльбрусом. Живем здесь с самого рождения. Знакомы с каждым камнем и каждой достопримечательностью. Всегда интересны были история и местная культура. Особенно кулинария. Живём в облаках, катаемся в облаках. Едим только продукты с альпийских лугов. Поэтому с детства знаем вкус — нас не проведёшь. Высочайшая вершина России и одна из высочайших в мире — Эльбрус — наш дом родной. Знаем много, расскажем и вам. Добро пожаловать на Эльбрус!
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска
Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Горы
Выездные
Гастрономические
На весь день
Эльбрус
Популярные места
Кавказ
Гижгит
Уникальный опыт
Похожие туры из Кисловодска
Индивидуальная
13 часов
Популярное предложение
Домбай - квинтэссенция Северного Кавказа
Проехать по одной из самых живописных дорог на планете и полюбоваться горной природой
у вашего отеля
Завтра
14 окт
15 окт
16 окт
от 16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
Познать край через его вкусы, побывать в доме местных, полюбоваться водопадами и увидеть Эльтюбю
Сегодня
Завтра
14 окт
16 окт
17 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Все вкусы Кавказа: гастротур из Кисловодска
Открыть традиции кавказской кухни и попробовать ее шедевры - от лучших хычин до сациви
Заберу по адресу
15 окт
19 окт
20 окт
21 окт
от 8 700₽ за всё до 3 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду