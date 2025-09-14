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Гастротур по Кавказу: 3 национальные кухни за 1 день (еда включена в стоимость!)

Поесть аутентичные блюда в живописных локациях и прикоснуться к местной культуре
Вы отправитесь в гастрономическое путешествие по Кавказу. Посмотрите на ледники и побываете в местах, где когда-то граничили две империи.

Увидите горное озеро Гижгит, подниметесь на Эльбрус и услышите истории об аланском государстве и местных церквях.

А главное — отведаете лучшие блюда трёх национальных кухонь — балкарской, кабардинской и карачаевской.
5
4 отзыва
Гастротур по Кавказу: 3 национальные кухни за 1 день (еда включена в стоимость!)
Гастротур по Кавказу: 3 национальные кухни за 1 день (еда включена в стоимость!)
Гастротур по Кавказу: 3 национальные кухни за 1 день (еда включена в стоимость!)

Описание экскурсии

Мы расскажем, где прячутся древние курганы, старинные православные храмы и немецкий аэродром, где самолёты легко уязвимы. Раскроем, почему однажды российские генералы решили подписать мирный договор с горсткой горцев. Вы прикоснётесь к истории и культуре Кавказа и узнаете тайны древней цивилизации. И, конечно, побалуете себя аутентичными блюдами трёх кухонь в уютных кафе.

  • Балкарская кухня
    Возле горного озера Гижгит вам расскажут и покажут, как готовить настоящие балкарские хычины. Горячие, ароматные и нежные лепёшки с начинками тают во рту!
  • Кабардинская кухня
    Вы попробуете либжу — тушёное на огне мясное блюдо. Посмотрите живописное ущелье Баксан, переходящее в Баксанскую долину. А после, по пути к следующей точке, выпьете вкуснейший нарзан прямо из источника.
  • Карачаевская кухня
    На Эльбрусе, на высоте 3800 м, куда вы доберётесь на канатной дороге, вас будет ждать густой суп шорпа. А ещё — свежайший шашлык из горной форели и из барашка с альпийских лугов. При желании этими же блюдами можно полакомиться внизу, не поднимаясь на гору.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельных автомобилях с повышенной проходимостью. Есть детские кресла.
  • Еда включена в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы (по желанию): канатная дорога — 2000 руб. /чел.
  • Возьмите с собой тёплую одежду, бутылочки для нарзана, очки от солнца и солнцезащитный крем

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от городского парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алим
Алим — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Провели экскурсии для 60 туристов
Родились под Эльбрусом. Живем здесь с самого рождения. Знакомы с каждым камнем и каждой достопримечательностью. Всегда интересны были история и местная культура. Особенно кулинария. Живём в облаках, катаемся в облаках. Едим только
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продукты с альпийских лугов. Поэтому с детства знаем вкус — нас не проведёшь. Высочайшая вершина России и одна из высочайших в мире — Эльбрус — наш дом родной. Знаем много, расскажем и вам. Добро пожаловать на Эльбрус!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Кирилл
гастрономический характер экскурсии предопределил и напровление разговоров по пути: говорили больше не об истории (этого хватает и на других экскурсиях), а о том, чем живут местные народы. этого в википедии
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не прочитаешь некоторые кафе, которые планировалось посетить, оказались закрыты, но алим оперативно разобрался с этой проблемой и отвез в другие не хуже. все обещанные блюда попробовать все-таки удалось. хычины с сыром и зеленью -- лучшие =)
ну и конечно главный пункт программы, эльбрус. хорошо, что удалось там побывать до недавнего обрыва канатной дороги. жаль, что новая канатка была закрыта на техобслуживание, так что до самого высокогорного почтового ящика пришлось добираться с приключениями. надеюсь, открытки в нем не размокнут до того, как их оттуда заберут одно дело смотреть на эльбрус со смотровых площадок, и совсем другое -- ходить по нему, пусть и не по вершине

гастрономический характер экскурсии предопределил и напровление разговоров по пути: говорили больше не об истории (этого хватает
гастрономический характер экскурсии предопределил и напровление разговоров по пути: говорили больше не об истории (этого хватает
гастрономический характер экскурсии предопределил и напровление разговоров по пути: говорили больше не об истории (этого хватает
гастрономический характер экскурсии предопределил и напровление разговоров по пути: говорили больше не об истории (этого хватает
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Ирина
Марат, спасибо большое за прекрасное путешествие.
Нас было 5 человек, родителям по 80 лет. Очень переживали, как они выдержат такой вояж. Марат продумал каждый шаг, каждую остановку. Посмотрели самое красивое, поднялись
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на Эльбрус, отведали 3 потрясающих кухни. Экскурсия была очень содержательной и интересной. Переезды под рассказы Марата проходили незаметно. Но главное, мы почувствовали настоящее душевное кавказское гостеприимство. Рекомендую всем ценителям качественного и продуманного отдыха.

Марат, спасибо большое за прекрасное путешествие.
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В
Была на экскурсии в октябре 2023 года. Впечатлений море. Экскурсия была очень насыщенной. По дороге услышали много интересного про историю,про быт и жизнь местного населения. Эльбрус впечатлил,виды просто захватывающие. А
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затем можно сказать,что было слияние с природой. Сами ловили рыбу,нам готовили это на мангале и мы наслаждались едой. Нас никуда не торопили. Это была не только экскурсия,но и отдых. Спасибо большое,Марат.

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Е
Экскурсовод Марат знает своё дело. Много для себя узнали интересного. Блюда данных кухонь нам очень понравились.
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Входит в следующие категории Кисловодска

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