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не прочитаешь некоторые кафе, которые планировалось посетить, оказались закрыты, но алим оперативно разобрался с этой проблемой и отвез в другие не хуже. все обещанные блюда попробовать все-таки удалось. хычины с сыром и зеленью -- лучшие =)

ну и конечно главный пункт программы, эльбрус. хорошо, что удалось там побывать до недавнего обрыва канатной дороги. жаль, что новая канатка была закрыта на техобслуживание, так что до самого высокогорного почтового ящика пришлось добираться с приключениями. надеюсь, открытки в нем не размокнут до того, как их оттуда заберут одно дело смотреть на эльбрус со смотровых площадок, и совсем другое -- ходить по нему, пусть и не по вершине