Вы отправитесь в гастрономическое путешествие по Кавказу. Посмотрите на ледники и побываете в местах, где когда-то граничили две империи.
Увидите горное озеро Гижгит, подниметесь на Эльбрус и услышите истории об аланском государстве и местных церквях.
А главное — отведаете лучшие блюда трёх национальных кухонь — балкарской, кабардинской и карачаевской.
Увидите горное озеро Гижгит, подниметесь на Эльбрус и услышите истории об аланском государстве и местных церквях.
А главное — отведаете лучшие блюда трёх национальных кухонь — балкарской, кабардинской и карачаевской.
Описание экскурсии
Мы расскажем, где прячутся древние курганы, старинные православные храмы и немецкий аэродром, где самолёты легко уязвимы. Раскроем, почему однажды российские генералы решили подписать мирный договор с горсткой горцев. Вы прикоснётесь к истории и культуре Кавказа и узнаете тайны древней цивилизации. И, конечно, побалуете себя аутентичными блюдами трёх кухонь в уютных кафе.
- Балкарская кухня
Возле горного озера Гижгит вам расскажут и покажут, как готовить настоящие балкарские хычины. Горячие, ароматные и нежные лепёшки с начинками тают во рту!
- Кабардинская кухня
Вы попробуете либжу — тушёное на огне мясное блюдо. Посмотрите живописное ущелье Баксан, переходящее в Баксанскую долину. А после, по пути к следующей точке, выпьете вкуснейший нарзан прямо из источника.
- Карачаевская кухня
На Эльбрусе, на высоте 3800 м, куда вы доберётесь на канатной дороге, вас будет ждать густой суп шорпа. А ещё — свежайший шашлык из горной форели и из барашка с альпийских лугов. При желании этими же блюдами можно полакомиться внизу, не поднимаясь на гору.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных автомобилях с повышенной проходимостью. Есть детские кресла.
- Еда включена в стоимость экскурсии
- Дополнительные расходы (по желанию): канатная дорога — 2000 руб. /чел.
- Возьмите с собой тёплую одежду, бутылочки для нарзана, очки от солнца и солнцезащитный крем
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от городского парка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алим — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Провели экскурсии для 60 туристов
Родились под Эльбрусом. Живем здесь с самого рождения. Знакомы с каждым камнем и каждой достопримечательностью. Всегда интересны были история и местная культура. Особенно кулинария. Живём в облаках, катаемся в облаках. Едим только
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
гастрономический характер экскурсии предопределил и напровление разговоров по пути: говорили больше не об истории (этого хватает и на других экскурсиях), а о том, чем живут местные народы. этого в википедии
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Марат, спасибо большое за прекрасное путешествие.
Нас было 5 человек, родителям по 80 лет. Очень переживали, как они выдержат такой вояж. Марат продумал каждый шаг, каждую остановку. Посмотрели самое красивое, поднялись
Нас было 5 человек, родителям по 80 лет. Очень переживали, как они выдержат такой вояж. Марат продумал каждый шаг, каждую остановку. Посмотрели самое красивое, поднялись
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В
Была на экскурсии в октябре 2023 года. Впечатлений море. Экскурсия была очень насыщенной. По дороге услышали много интересного про историю,про быт и жизнь местного населения. Эльбрус впечатлил,виды просто захватывающие. А
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Е
Экскурсовод Марат знает своё дело. Много для себя узнали интересного. Блюда данных кухонь нам очень понравились.
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