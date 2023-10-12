Алим — ваша команда гидов в Кисловодске

Родились под Эльбрусом. Живем здесь с самого рождения. Знакомы с каждым камнем и каждой достопримечательностью. Всегда интересны были история и местная культура. Особенно кулинария. Живём в облаках, катаемся в облаках. Едим только продукты с альпийских лугов. Поэтому с детства знаем вкус — нас не проведёшь. Высочайшая вершина России и одна из высочайших в мире — Эльбрус — наш дом родной. Знаем много, расскажем и вам. Добро пожаловать на Эльбрус!

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