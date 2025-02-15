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Приглашаем познакомиться с величественным горным регионом Кабардино-Балкария! Вы увидите бирюзовые карстовые озёра и замок Шато Эркен в средневековом стиле. Погуляете по Черекской теснине и оцените древние оборонительные башни. А также по желанию отдохнёте в термальных источниках Аушигер.