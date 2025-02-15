Из Кисловодска - в Кабардино-Балкарию

Замок Шато Эркен, Голубые озёра, Черекская теснина и древние оборонительные башни за 1 день
Приглашаем познакомиться с величественным горным регионом Кабардино-Балкария! Вы увидите бирюзовые карстовые озёра и замок Шато Эркен в средневековом стиле. Погуляете по Черекской теснине и оцените древние оборонительные башни. А также по желанию отдохнёте в термальных источниках Аушигер.
Из Кисловодска - в Кабардино-Балкарию
Из Кисловодска - в Кабардино-Балкарию
Из Кисловодска - в Кабардино-Балкарию
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00

Описание экскурсии

За один день вы:

  • Осмотрите замок Шато Эркен в средневековом стиле
  • Полюбуетесь карстовыми Голубыми озёрами — вторыми по глубине в мире
  • Пройдёте по самому узкому месту Черекской теснины
  • Прикоснётесь к истории оборонительных башен Абаевых 16 века
  • Отдохнёте в термальных источниках Аушигер (по желанию)

В пути мы расскажем о балкарских традициях, повседневной жизни и культурных особенностях.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике УАЗ Patriot с гидом из нашей команды
  • Дополнительные расходы: питание в кафе — от 500 ₽, термальные источники — 300 ₽, замок Шато Эркен — 100 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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