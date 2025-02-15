Приглашаем познакомиться с величественным горным регионом Кабардино-Балкария! Вы увидите бирюзовые карстовые озёра и замок Шато Эркен в средневековом стиле. Погуляете по Черекской теснине и оцените древние оборонительные башни. А также по желанию отдохнёте в термальных источниках Аушигер.
Описание экскурсии
За один день вы:
- Осмотрите замок Шато Эркен в средневековом стиле
- Полюбуетесь карстовыми Голубыми озёрами — вторыми по глубине в мире
- Пройдёте по самому узкому месту Черекской теснины
- Прикоснётесь к истории оборонительных башен Абаевых 16 века
- Отдохнёте в термальных источниках Аушигер (по желанию)
В пути мы расскажем о балкарских традициях, повседневной жизни и культурных особенностях.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на подготовленном внедорожнике УАЗ Patriot с гидом из нашей команды
- Дополнительные расходы: питание в кафе — от 500 ₽, термальные источники — 300 ₽, замок Шато Эркен — 100 ₽
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Кисловодске
Мое имя Наталья. Живу в курортном городе Кисловодске. Организовываю однодневные и многодневные туры по Северному Кавказу. Со мной сотрудничают самые лучшие гиды и профессиональные водители. К своему делу подхожу с любовью и профессионализмом.Задать вопрос
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