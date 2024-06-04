Замки Кабардино-Балкарии – экскурсии в Кисловодске

Найдено 9 экскурсий в категории «Замки Кабардино-Балкарии» в Кисловодске, цены от 1 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
68 отзывов
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Кисловодска
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром по Верхней Балкарии. Вас ждут впечатляющие пейзажи, древние аулы и легендарный Язык Тролля
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
50004 500 за человека
Конная прогулка над ущельем в мини-группе
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Конная прогулка над ущельем в мини-группе
Оседлать коня и отправиться на нём в незабываемое путешествие в мир легенд и природных чудес
Начало: У Колоннады в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 600 за человека
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
Проехать по одному из наиболее зрелищных маршрутов на Северном Кавказе
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00 и 07:15
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
58754 700 за человека
Из Кисловодска - в Нальчик и окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Из Кисловодска - в Нальчик и окрестности
Посетить уютную столицу Кабардино-Балкарии, Чегемские водопады и замок в средневековом стиле
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
10 отзывов
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Кисловодска
Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии
Начало: Адрес проживания
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
2400019 200 за всё до 4 чел.
По Кабардино-Балкарии: экскурсия-перезагрузка
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
По Кабардино-Балкарии: экскурсия-перезагрузка
Термальные ванны Гедуко, замок Шато Эркен и великолепное Чегемское ущелье за один день
Начало: от вашего места проживания
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 13 000 за всё до 7 чел.
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям в мини-группе
Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии
Начало: Забираем с вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
45004 050 за человека
В Кабардино-Балкарию из Кисловодска - в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
В Кабардино-Балкарию из Кисловодска - в мини-группе
«Язык тролля», Голубые озёра, Черекская теснина, Верхняя Балкария, термальные источники и Шато Эркен
Начало: от места вашего проживания в городах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 800 за человека
Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Кисловодска
Искупаться в термальных источниках, увидеть замок посреди озера и полюбоваться древними аулами
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    4 июня 2024
    Конная прогулка над ущельем в мини-группе
    Очень радушный хозяин. Очень интересно провел экскурсию, а уж какие виды открываются на пути - дух захватывает! Лошадки все спокойные, я каталась первый раз в жизни - все получилось))) не сомневайтесь, смело отправляйтесь на прогулку, эмоции гарантированы!
  • Л
    Леонид
    3 июня 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
    Язык троля, это супер.
  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Конная прогулка над ущельем в мини-группе
    Я осталась в полном восторге от конной прогулки! Нас вовремя забрали из Кисловодска и также после экскурсии отвезли обратно. Тимур -
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    прекрасный гид, интересно рассказывал, отвечал на все вопросы и создавал приятную атмосферу в группе. Надо отметить, что я не имею опыта катания на лошадях, но здесь мне было совсем не страшно - нам провели инструктаж, подобрали лошадь индивидуально для каждого участника, присматривали за нами в течение всей прогулки, ну и сами лошади спокойные и знают своё дело:) Маршрут очень красивый - он проходит по ущелью через луга, поля, лес и вид на город сверху. Однозначно рекомендую к посещению всем, кто будет в Кисловодске!

    Я осталась в полном восторге от конной прогулки! Нас вовремя забрали из Кисловодска и также после экскурсии отвезли обратноЯ осталась в полном восторге от конной прогулки! Нас вовремя забрали из Кисловодска и также после экскурсии отвезли обратноЯ осталась в полном восторге от конной прогулки! Нас вовремя забрали из Кисловодска и также после экскурсии отвезли обратноЯ осталась в полном восторге от конной прогулки! Нас вовремя забрали из Кисловодска и также после экскурсии отвезли обратно
  • Д
    Дмитрий
    31 мая 2024
    Конная прогулка над ущельем в мини-группе
    Прекрасная конная прогулка. Очень живописный маршрут, открытые пространства холмов сменяются тенистыми лесными тропами. Лошади послушны, двигаются в строгом порядке. Продолжительность
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    в 2 часа идеальна, успеваешь насладится прогулкой и не устать от езды. Есть остановка в процессе, где можно размять ноги и пофоткать виды и лошадей. Тимур вежлив, охотно отвечал на все вопросы и рассказывал интересные вещи о лошадях и даже исполнял роль фотографа.

    Прекрасная конная прогулка. Очень живописный маршрут, открытые пространства холмов сменяются тенистыми лесными тропами. Лошади послушны, двигаютсяПрекрасная конная прогулка. Очень живописный маршрут, открытые пространства холмов сменяются тенистыми лесными тропами. Лошади послушны, двигаютсяПрекрасная конная прогулка. Очень живописный маршрут, открытые пространства холмов сменяются тенистыми лесными тропами. Лошади послушны, двигаются
  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
    Экскурсия зрелищная! Гид Алексей обладает обширными знаниями местности, людей и истории. Нас очень заинтересовал подробный рассказ о жизни Лермонтова!) Места очень
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    воодушевляющие, живописные, крутые скалы и ущелья, зелёные горы, чистая вода, ещё и погода разогрелась до 26 градусов) Жара и солнце на протяжении всей прогулки, конечно, измотали за день, но всё равно всё было очень красиво и захватывающе!

    Экскурсия зрелищная! Гид Алексей обладает обширными знаниями местности, людей и истории. Нас очень заинтересовал подробный рассказЭкскурсия зрелищная! Гид Алексей обладает обширными знаниями местности, людей и истории. Нас очень заинтересовал подробный рассказЭкскурсия зрелищная! Гид Алексей обладает обширными знаниями местности, людей и истории. Нас очень заинтересовал подробный рассказЭкскурсия зрелищная! Гид Алексей обладает обширными знаниями местности, людей и истории. Нас очень заинтересовал подробный рассказЭкскурсия зрелищная! Гид Алексей обладает обширными знаниями местности, людей и истории. Нас очень заинтересовал подробный рассказ
  • Н
    Наталья
    29 мая 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Кисловодска
    Шикарная экскурсия! Рекомендую всем! 👍👍👍Особенно повезет, если поедете с гидом Алексеем! Он покажет прекрасные места для фото, сам чудеснейшим образом
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    вас сфотографирует, что почувствуете себя фотомоделью, расскажет историю региона и, конечно же, привезет вас во вкусные места для обеда. Я, благодаря данной поездке и отдельное спасибо нашему гиду Алексею, узнала много нового, увидела непередаваемые красоты природы и отдохнула! Всем рекомендую данную экскурсию, эта одна из лучших!!!!!!! И особенно в компании прекрасного, отзывчивого Алексея!!!! Всем чудесных путешествий!!!

    Шикарная экскурсия! Рекомендую всем! 👍👍👍Особенно повезет, если поедете с гидом Алексеем! Он покажет прекрасные места дляШикарная экскурсия! Рекомендую всем! 👍👍👍Особенно повезет, если поедете с гидом Алексеем! Он покажет прекрасные места дляШикарная экскурсия! Рекомендую всем! 👍👍👍Особенно повезет, если поедете с гидом Алексеем! Он покажет прекрасные места дляШикарная экскурсия! Рекомендую всем! 👍👍👍Особенно повезет, если поедете с гидом Алексеем! Он покажет прекрасные места для
  • Р
    Роман
    24 апреля 2024
    К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Кисловодска
    Все отлично организовано. Большое спасибо Владимиру за экскурсию. Мы замечательно провели день и получили море впечатлений
  • М
    Мария
    23 апреля 2024
    Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
    Очень долго собиралась написать отзыв, потому что не могла собрать все свои чувства и эмоции. С Анастасией и ее коллегами
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    я провела почти неделю и здесь даже не стоит описывать на сколько красивая была поездка, потому что она была неописуемая. Более важное для меня эта та забота и внимание, которые я ощущала на протяжении всех дней. Не нужно ни о чем думать и переживать, а просто наслаждаться этим временем. Мне очень повезло с каждым гидом, которые не просто везут на место и рассказывают историю, но выкладываются на все 100% чтобы создать дружественную и теплую атмосферу, накормить и напоить каждого)) Очень советую Анастасию, если хотите провести время так же замечательно, как и я))

  • К
    Кайсар
    11 апреля 2024
    Из Кисловодска - в Нальчик и окрестности
    Спасибо Карену за хорошее настроение и прекрасную экскурсию. Поехали в Нальчик с маленьким трёхлетним ребенком. Экскурсия очень грамотно построена. Карен прекрасный гид и аккуратный водитель. Очень вкусно и не дорого поели около замка. Увидели все достопримечательности по программе.
  • И
    Ирина
    10 апреля 2024
    К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Кисловодска
    Экскурсия прекрасная! Прекрасные локации! Чудесные виды! Гид Владимир очень много рассказал и показал. Помог с фотографиями. День пролетел незаметно! Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Замки Кабардино-Балкарии»

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