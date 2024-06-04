1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Кисловодска
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром по Верхней Балкарии. Вас ждут впечатляющие пейзажи, древние аулы и легендарный Язык Тролля
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
50004 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Конная прогулка над ущельем в мини-группе
Оседлать коня и отправиться на нём в незабываемое путешествие в мир легенд и природных чудес
Начало: У Колоннады в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 10:00, 12:30, 15:00 и 17:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 600₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Кисловодска в мини-группе
Проехать по одному из наиболее зрелищных маршрутов на Северном Кавказе
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00 и 07:15
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
58754 700₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Кисловодска - в Нальчик и окрестности
Посетить уютную столицу Кабардино-Балкарии, Чегемские водопады и замок в средневековом стиле
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Кисловодска
Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии
Начало: Адрес проживания
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
2400019 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
По Кабардино-Балкарии: экскурсия-перезагрузка
Термальные ванны Гедуко, замок Шато Эркен и великолепное Чегемское ущелье за один день
Начало: от вашего места проживания
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 13 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям в мини-группе
Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии
Начало: Забираем с вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
45004 050₽ за человека
Мини-группа
12 часов
В Кабардино-Балкарию из Кисловодска - в мини-группе
«Язык тролля», Голубые озёра, Черекская теснина, Верхняя Балкария, термальные источники и Шато Эркен
Начало: от места вашего проживания в городах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 800₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Кисловодска
Искупаться в термальных источниках, увидеть замок посреди озера и полюбоваться древними аулами
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана4 июня 2024Очень радушный хозяин. Очень интересно провел экскурсию, а уж какие виды открываются на пути - дух захватывает! Лошадки все спокойные, я каталась первый раз в жизни - все получилось))) не сомневайтесь, смело отправляйтесь на прогулку, эмоции гарантированы!
- ЛЛеонид3 июня 2024Язык троля, это супер.
- ААнастасия1 июня 2024Я осталась в полном восторге от конной прогулки! Нас вовремя забрали из Кисловодска и также после экскурсии отвезли обратно. Тимур -
- ДДмитрий31 мая 2024Прекрасная конная прогулка. Очень живописный маршрут, открытые пространства холмов сменяются тенистыми лесными тропами. Лошади послушны, двигаются в строгом порядке. Продолжительность
- ЮЮлия31 мая 2024Экскурсия зрелищная! Гид Алексей обладает обширными знаниями местности, людей и истории. Нас очень заинтересовал подробный рассказ о жизни Лермонтова!) Места очень
- ННаталья29 мая 2024Шикарная экскурсия! Рекомендую всем! 👍👍👍Особенно повезет, если поедете с гидом Алексеем! Он покажет прекрасные места для фото, сам чудеснейшим образом
- РРоман24 апреля 2024Все отлично организовано. Большое спасибо Владимиру за экскурсию. Мы замечательно провели день и получили море впечатлений
- ММария23 апреля 2024Очень долго собиралась написать отзыв, потому что не могла собрать все свои чувства и эмоции. С Анастасией и ее коллегами
- ККайсар11 апреля 2024Спасибо Карену за хорошее настроение и прекрасную экскурсию. Поехали в Нальчик с маленьким трёхлетним ребенком. Экскурсия очень грамотно построена. Карен прекрасный гид и аккуратный водитель. Очень вкусно и не дорого поели около замка. Увидели все достопримечательности по программе.
- ИИрина10 апреля 2024Экскурсия прекрасная! Прекрасные локации! Чудесные виды! Гид Владимир очень много рассказал и показал. Помог с фотографиями. День пролетел незаметно! Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Замки Кабардино-Балкарии»
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