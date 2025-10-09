Вас ждет незабываемое путешествие в Архыз — самый молодой из горнолыжных курортов России и просто потрясающий край заснеженных скал и огромных валунов, девственных заповедных лесов и бескрайних альпийских лугов, прозрачных горных рек и ледниковых озер.
Мы увидим «визитные карточки» курорта — древние Аланские храмы, разгадаем тайну Лика Христа и полюбуемся пейзажами с вершины перевала Гум-Баши.
Мы увидим «визитные карточки» курорта — древние Аланские храмы, разгадаем тайну Лика Христа и полюбуемся пейзажами с вершины перевала Гум-Баши.
Описание экскурсии
Отдых на живописном курорте Северного КавказаНаша новинка и один из самых прогрессивных курортов Северного Кавказа. Архыз стремительно набирает популярность и привлекает тысячи туристов со всех уголков страны. Здесь потрясающая природа. Мягкие очертания зеленых лесистых гор венчают остроконечные ледяные вершины, реки удивительно-бирюзового цвета, древнее наследие Кавказа… Это лишь то немногое, чем вас впечатлит Архыз. Вы увидите: перевал Гум-Баши — одну из самых впечатляющих дорог Кавказа. До Эльбруса отсюда по прямой всего 35 километров. В ясную погоду открывается невероятная картина ледяного исполина в окружении Кавказских гор; древние Аланские храмы X века; святое место — Лик Христа. О его происхождении спорят до сих пор. Экскурсовод расскажет вам версии исследователей и историю обнаружения Лика; канатную дорогу — кабинки поднимают туристов на склон хребта Абишира-Ахуба на высоту 2240 метров. Со смотровой площадки открываются потрясающие виды на высочайшие вершины Архыза, Пшиш и Софию. Важная информация: С собой обязательно нужно взять паспорт. Детям до 14 лет — свидетельство о рождении. Одевайтесь многослойно: майка, кофта, куртка. Удобная обувь, лучше закрытая.
По воскресеньям в 6:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гум-Баши
- Панорама Эльбруса и Кавказских гор (при хорошей погоде)
- Лик Христа
- Древние храмы X века
- Аланское Городище
- Курорт «Романтик»
- Канатная дорога
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Канатная дорога: 2200 руб. - Северный и Южный склон, 2800 руб. - Северный и Южный склон + Орбита
- Городище - 300 руб. /чел.
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Мира, д. 1 колоннада
Завершение: Кисловодск, в центре или возле крупных санаториев
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 6:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 13 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
- С собой обязательно нужно взять паспорт. Детям до 14 лет - свидетельство о рождении
- Одевайтесь многослойно: майка, кофта, куртка. Удобная обувь, лучше закрытая
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Elena
9 окт 2025
Замечательная экскусия с отличным гидом Светланой. Спасибо. Недостатков не заметили. Все позитивно. 👏
Л
Лилия
28 июл 2025
Все понравилось, автобус хороший, водитель профи, экскурсовод очень хорошая Людмила очень интересно рассказывает читает поэмы наизусть, все объяснила куда идти что делать и т. д. Природа потрясающая!
Е
Елена
8 июн 2025
Сама экскурсия прекрасная, очень интересно, много всего увидели и узнали.
Но на единственной остановке с туалетом, отвратительный туалет, так за него еще и платить надо….
Но на единственной остановке с туалетом, отвратительный туалет, так за него еще и платить надо….
Т
Татьяна
27 мая 2025
Л
Людмила
8 янв 2025
Не повезло только с погодой. Шёл снег и был туман, поэтому горы мы не увидели, поэтому очень расстроились. А так все понравилось. Всё по расписанию. Чётко и ёмко. Спасибо Спутнику
С
Светлана
30 окт 2024
Спасибо большое за организацию и проведение экскурсоводу Илье и водителю,за очень интересный рассказ. Все просто супер.
А
Андрей
30 окт 2024
С
СВЕТЛАНА
30 окт 2024
Спасибо большое за организацию и проведение экскурсоводу Илье и водителю,за очень интересный рассказ. Все просто супер.
E
Elenastyazhkina68
29 окт 2024
Впечатлена природой и величием Кавказских гор. Благодарность гиду Илье за рассказ о истории и достопримечательностях этого края. Поражена его эрудицией.
Один минус в поездке - завтрак в кафе У ДЕДА ХАСАНА. Дешёвая пластиковая посуда - это неуважение к гостям.
Один минус в поездке - завтрак в кафе У ДЕДА ХАСАНА. Дешёвая пластиковая посуда - это неуважение к гостям.
С
Светлана
16 окт 2024
Великолепный гид Илья! Прекрасное место!
С
Светлана
14 окт 2024
Замечательный гид, профессионал своего дела Илья. Много нового и Интересного узнали в поездке. Места очень красивые, в кафе у деда Хасана вкусные блюда. Вся поездка на отлично.
В
Валентина
16 сен 2024
Экскурсия очень понравилась, гид Людмила молодец, поездкой остались очень довольны
Ж
Жанна
26 авг 2024
Людмила Ярошенко- очень классный экскурсовод. А как она читает стихи! Её голос,интонации завораживает, хочется слушать и слушать. Экскурсия на Архыз интересная,разносторонняя. Окунулись и в историю,и физически напряглись немного, и на канатке прокатились,на красоту с высоты насмотрелись. Хотя на горы можно смотреть бесконечно. С благодарностью,туристы из Хабаровска.
Г
Галина
17 июл 2024
Древние и современные памятники КУЛЬТУРЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ. СУПЕР ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ. ОТЛИЧНЫЙ ЭКСКУРСОВОД ЛЮДМИЛА Ярошенко. Спасибо большое!
И
Ирина
2 июл 2024
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии из Кисловодска
Индивидуальная
до 6 чел.
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Кисловодска
Отправляйтесь в Архыз, чтобы увидеть Кавказ с открытки: ледники, ущелья и водопады. Вас ждут эко-тропы, пикник у реки и канатная дорога
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу ва...
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
24 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
Путешествие к древнему храму и гигантскому радиотелескопу с захватывающими видами на Эльбрус
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 06:30
от 18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Архыз - за один день
Отправиться в фантастическое путешествие в Архыз, которое запомнится на всю жизнь
Начало: Заберем вас с адреса проживания в черте города бро...
Завтра в 07:30
23 дек в 07:30
25 000 ₽ за всё до 4 чел.