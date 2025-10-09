Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вас ждет незабываемое путешествие в Архыз — самый молодой из горнолыжных курортов России и просто потрясающий край заснеженных скал и огромных валунов, девственных заповедных лесов и бескрайних альпийских лугов, прозрачных горных рек и ледниковых озер.



Мы увидим «визитные карточки» курорта — древние Аланские храмы, разгадаем тайну Лика Христа и полюбуемся пейзажами с вершины перевала Гум-Баши. 4.9 24 отзыва

Описание экскурсии Отдых на живописном курорте Северного Кавказа Наша новинка и один из самых прогрессивных курортов Северного Кавказа. Архыз стремительно набирает популярность и привлекает тысячи туристов со всех уголков страны. Здесь потрясающая природа. Мягкие очертания зеленых лесистых гор венчают остроконечные ледяные вершины, реки удивительно-бирюзового цвета, древнее наследие Кавказа… Это лишь то немногое, чем вас впечатлит Архыз. Вы увидите: перевал Гум-Баши — одну из самых впечатляющих дорог Кавказа. До Эльбруса отсюда по прямой всего 35 километров. В ясную погоду открывается невероятная картина ледяного исполина в окружении Кавказских гор; древние Аланские храмы X века; святое место — Лик Христа. О его происхождении спорят до сих пор. Экскурсовод расскажет вам версии исследователей и историю обнаружения Лика; канатную дорогу — кабинки поднимают туристов на склон хребта Абишира-Ахуба на высоту 2240 метров. Со смотровой площадки открываются потрясающие виды на высочайшие вершины Архыза, Пшиш и Софию. Важная информация: С собой обязательно нужно взять паспорт. Детям до 14 лет — свидетельство о рождении. Одевайтесь многослойно: майка, кофта, куртка. Удобная обувь, лучше закрытая.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Перевал Гум-Баши

Панорама Эльбруса и Кавказских гор (при хорошей погоде)

Лик Христа

Древние храмы X века

Аланское Городище

Курорт «Романтик»

Канатная дорога Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Канатная дорога: 2200 руб. - Северный и Южный склон, 2800 руб. - Северный и Южный склон + Орбита

Городище - 300 руб. /чел.

Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Проспект Мира, д. 1 колоннада Завершение: Кисловодск, в центре или возле крупных санаториев Когда и сколько длится? Когда: По воскресеньям в 6:00 Экскурсия длится около 13 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 13 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек. Важная информация С собой обязательно нужно взять паспорт. Детям до 14 лет - свидетельство о рождении

Одевайтесь многослойно: майка, кофта, куртка. Удобная обувь, лучше закрытая