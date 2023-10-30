На Кавказе восемь вершин выше 5000 метров, и шесть из них находятся в Безенги.



Только представьте, какие пейзажи вас ждут! Весь день вас будут окружать горные атланты, которым облака по пояс. Вы посетите местный Язык Тролля и Черекскую теснину — настоящий кавказский Ривенделл. Побываете в Верхней Балкарии и на таинственном Голубом озере. А также отыщете европейский рыцарский замок.