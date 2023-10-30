Побывать в самом восхитительном горном районе Кабардино-Балкарии на экскурсии в мини-группе
На Кавказе восемь вершин выше 5000 метров, и шесть из них находятся в Безенги.
Только представьте, какие пейзажи вас ждут! Весь день вас будут окружать горные атланты, которым облака по пояс. Вы посетите местный Язык Тролля и Черекскую теснину — настоящий кавказский Ривенделл. Побываете в Верхней Балкарии и на таинственном Голубом озере. А также отыщете европейский рыцарский замок.
Только представьте, какие пейзажи вас ждут! Весь день вас будут окружать горные атланты, которым облака по пояс. Вы посетите местный Язык Тролля и Черекскую теснину — настоящий кавказский Ривенделл. Побываете в Верхней Балкарии и на таинственном Голубом озере. А также отыщете европейский рыцарский замок.
Ближайшие даты:
30
окт
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31
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1
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Ледовое сердце Кавказа
«Безенги» в переводе с балкарского означает «место, откуда сошёл ледник». Это наиболее высокая часть Кавказских гор. Она включает Безенгийскую стену главного хребта и прилежащие с севера боковые хребты, которые формируют бассейн реки Черек. Альпинисты называют стену Малыми Гималаями. В районе насчитывается 256 ледников, зима здесь круглый год. Сюда приезжают, чтобы зарядиться энергией, насладиться красотами и обрести душевное равновесие.
Программа путешествия
- Язык Тролля. Скалистый выступ напоминает норвежскую визитную карточку, фотографии здесь получаются невероятные. Но локация, конечно, интересна не самим выступом, а панорамами, которые отсюда открываются. Эти виды не оставляют места для слов.
- Голубое озеро. Карстовый водоём, известный своими легендами и тем фактом, что сюда приезжал сам Жак-Ив Кусто.
- Черекская теснина. Место, которое чаще всего можно встретить на фотографиях Кабардино-Балкарии. Та самая теснина, где скалы буквально нависают над дорогой. Пейзажи выглядят так, будто это фэнтези-фильм. Только всё по-настоящему.
- Верхняя Балкария. Горное село, одно из важнейших исторических мест в республики и территория, где сохранились ценнейшие осколки Средневековья.
- Замок Шато Эркен. Неожиданная локация, которая стоит особняком в нашей поездке. Это современное сооружение, построенное в стиле рыцарских европейских замков. Рядом пруд с лебедями, вокруг лес. И только шапка Эльбруса в хорошую погоду напоминает, где мы.
Организационные детали
- Поездка проходит на внедорожниках Toyota Land Cruiser, УАЗ Патриот Toyota Sequoia или на 8-местных минивэнах
- Дополнительных расходов, кроме личных трат на питание и сувениры, не предвидится
- В середине маршрута сделаем перерыв на обед в одном из местных заведений
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 06:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от места вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 06:30Экскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Кисловодске
Провела экскурсии для 32 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Вас приветствует опытная команда гидов в Кисловодске. С радостью покажем вам чарующий Кавказ, раскроем его традиции, обычаи и самобытный характер. Ждем вас.
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