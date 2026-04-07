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Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам

Путешествие в сердце Кавказа с дегустацией местных блюд и захватывающими видами гор. Уникальная возможность узнать культуру через гастрономию
Гастротур по горным аулам Кисловодска - это уникальная возможность попробовать кулинарные шедевры балкарцев.

Участники отправляются в горы, где их ждут сочные хычины с сыром, ароматный шашлык из баранины и чай из горных трав. Маршрут включает посещение Чегемских водопадов и легендарного Города мертвых.

Путешествие проходит на комфортном внедорожнике, что позволяет насладиться видами и историей региона. Отличный выбор для любителей гастрономии и культуры
5
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные пейзажи Чегемского ущелья
  • 🍽️ Дегустация традиционных блюд
  • 🏛️ Исторические рассказы и легенды
  • 🔥 Уютная атмосфера горного аула
  • 🚙 Комфортное путешествие на внедорожнике

Лучшее время для посещения

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июн
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Лучшее время для гастротура - с мая по сентябрь, когда погода в горах особенно благоприятна для прогулок и дегустаций на свежем воздухе. В это время природа радует яркими красками, а туристическая нагрузка не так велика. Октябрь и ноябрь также подходят для поездки, хотя температура может быть ниже, но это добавляет особую атмосферу уюта в горных аулах. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но стоит учитывать погодные условия и необходимость теплой одежды.
Сейчас август — это идеальное время.
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам

Что можно увидеть

  • Чегемские водопады
  • Город мертвых

Описание экскурсии

Пейзажи, истории и легенды края

Аппетит надо нагулять, поэтому день начнется с достопримечательностей. В пути вы будете любоваться видами Чегемского ущелья, а я — рассказывать об истории и современности края. В нашем маршруте остановки у Чегемских водопадов, горной реки и развалин древнего городища с «греческой лестницей», а также в легендарном Городе мертвых Эльтюбю.

В этой части путешествия вы узнаете о скифах и аланах, о средневековых вторжениях, Кавказской войне и цели вермахта в этом регионе. О быте и традициях местных народов раньше и сейчас.

Кавказ на тарелке

Нас ждут в гости в аутентичном доме в горном ауле. Хозяева откроют вам рецепты хычин, традиционных «блинов» балкарцев. Вы поучаствуете в приготовлении этого блюда, разберетесь в его разных видах, узнаете о целительном балхаме и, конечно, попробуете ароматные горячие хычины с сыром. Праздник живота продолжится в уютном кафе возле камина или в беседке на улице с видом на горы. Здесь подают отменный шашлык из баранины и травяной чай с лакумами, пышками по-кабардински.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На внедорожнике, который подготовлен для горных дорог и оснащен всем необходимым для комфортного тура
  • Начать и закончить экскурсию можно в любом городе Кавказских Минеральных Вод
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы и мастер-класс по приготовлению хычин включены
  • Питание в кафе оплачивается дополнительно (от 500 руб. на человека)
  • По запросу организуем видеосъёмку с квадрокоптером, пикник

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 922 туристов
Меня зовут Алексей, я со своей командой провожу поездки по всему Северному Кавказу. Надеюсь на скорую встречу с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
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1
В
Незабываемое путешествие с профессиональным гидом! Однозначно буду рекомендовать друзьям и сам обязательно вернусь!!!
Незабываемое путешествие с профессиональным гидом! Однозначно буду рекомендовать друзьям и сам обязательно вернусь!!!
Незабываемое путешествие с профессиональным гидом! Однозначно буду рекомендовать друзьям и сам обязательно вернусь!!!
Незабываемое путешествие с профессиональным гидом! Однозначно буду рекомендовать друзьям и сам обязательно вернусь!!!
Незабываемое путешествие с профессиональным гидом! Однозначно буду рекомендовать друзьям и сам обязательно вернусь!!!
Незабываемое путешествие с профессиональным гидом! Однозначно буду рекомендовать друзьям и сам обязательно вернусь!!!
Незабываемое путешествие с профессиональным гидом! Однозначно буду рекомендовать друзьям и сам обязательно вернусь!!!
Незабываемое путешествие с профессиональным гидом! Однозначно буду рекомендовать друзьям и сам обязательно вернусь!!!
Незабываемое путешествие с профессиональным гидом! Однозначно буду рекомендовать друзьям и сам обязательно вернусь!!!+12
Незабываемое путешествие с профессиональным гидом! Однозначно буду рекомендовать друзьям и сам обязательно вернусь!!!
Незабываемое путешествие с профессиональным гидом! Однозначно буду рекомендовать друзьям и сам обязательно вернусь!!!
Незабываемое путешествие с профессиональным гидом! Однозначно буду рекомендовать друзьям и сам обязательно вернусь!!!
Незабываемое путешествие с профессиональным гидом! Однозначно буду рекомендовать друзьям и сам обязательно вернусь!!!
Незабываемое путешествие с профессиональным гидом! Однозначно буду рекомендовать друзьям и сам обязательно вернусь!!!
Незабываемое путешествие с профессиональным гидом! Однозначно буду рекомендовать друзьям и сам обязательно вернусь!!!
Незабываемое путешествие с профессиональным гидом! Однозначно буду рекомендовать друзьям и сам обязательно вернусь!!!
Незабываемое путешествие с профессиональным гидом! Однозначно буду рекомендовать друзьям и сам обязательно вернусь!!!
Незабываемое путешествие с профессиональным гидом! Однозначно буду рекомендовать друзьям и сам обязательно вернусь!!!
Незабываемое путешествие с профессиональным гидом! Однозначно буду рекомендовать друзьям и сам обязательно вернусь!!!
Незабываемое путешествие с профессиональным гидом! Однозначно буду рекомендовать друзьям и сам обязательно вернусь!!!
Незабываемое путешествие с профессиональным гидом! Однозначно буду рекомендовать друзьям и сам обязательно вернусь!!!
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Светлана
Были на экскурсии в 8 апреля 2025 года. Алексей сразу в переписке предупредил, что сами провести экскурсию не сможет, гидом у нас была очаровательная девушка Елена на красном внедорожнике.
Она много
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чего интересного нам рассказала и показала во время долгого переезда по чегемскому ущелью. По пути остановились, посмотрели водопады, купили сувениры. Затем посмотрели Эльтюбю.
С мастер-классом там сначала что-то незаладилось, как нам объяснили, то кафе, где обычно это бывает, не смогло нас принять по каким-то причинам. Но организаторы оперативно договорились с другим кафе, и пусть в несколько укороченном варианте, но нам и показали, как готовить, и дали самим попробовать это сделать, и накормили нашими хычинами с ароматным хашем.
А еще по пути нам показали место, где родился народный поэт Кайсын Шуваевич Кулиев - там же находится посвященный его творчеству музей "Книга в камне".
В общем, туром мы очень довольны, даже дочке-подростку все понравилось.
Однозначно, рекомендуем.

Были на экскурсии в 8 апреля 2025 года. Алексей сразу в переписке предупредил, что сами провести
Были на экскурсии в 8 апреля 2025 года. Алексей сразу в переписке предупредил, что сами провести
Были на экскурсии в 8 апреля 2025 года. Алексей сразу в переписке предупредил, что сами провести
Были на экскурсии в 8 апреля 2025 года. Алексей сразу в переписке предупредил, что сами провести
Были на экскурсии в 8 апреля 2025 года. Алексей сразу в переписке предупредил, что сами провести
Были на экскурсии в 8 апреля 2025 года. Алексей сразу в переписке предупредил, что сами провести
Были на экскурсии в 8 апреля 2025 года. Алексей сразу в переписке предупредил, что сами провести
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Т
Интересная и познавательная экскурсия. Алексей обладает обширными знаниями, маршрут продуман, красивые места, очень аккуратный водитель, прислушивается к пожеланиям гостей, ненавязчив, тактичен, обязательно поедем на другие экскурсии!
Интересная и познавательная экскурсия. Алексей обладает обширными знаниями, маршрут продуман, красивые места, очень аккуратный водитель, прислушивается
Интересная и познавательная экскурсия. Алексей обладает обширными знаниями, маршрут продуман, красивые места, очень аккуратный водитель, прислушивается
Интересная и познавательная экскурсия. Алексей обладает обширными знаниями, маршрут продуман, красивые места, очень аккуратный водитель, прислушивается
Интересная и познавательная экскурсия. Алексей обладает обширными знаниями, маршрут продуман, красивые места, очень аккуратный водитель, прислушивается
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в
Замечательная экскурсия, море впечатлений, дорога, которая захватывает дух, волшебные места. Наш гид Александр просто ошеломил объемом информации. Большое спасибо организаторам за отлично проведенный день!!!
Замечательная экскурсия, море впечатлений, дорога, которая захватывает дух, волшебные места. Наш гид Александр просто ошеломил объемом
Замечательная экскурсия, море впечатлений, дорога, которая захватывает дух, волшебные места. Наш гид Александр просто ошеломил объемом
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А
Алексей это просто супер Гид с очень глубокими полными тонкими нюансами знаниями истории края. Огромная благодарность за насыщенную не только интересными местами но и супер рассказами об истории мест, жителей.
Алексей это просто супер Гид с очень глубокими полными тонкими нюансами знаниями истории края. Огромная благодарность
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Людмила
Очень рекомендую данный тур тем,кто только знакомится с Кавказом и тем,кто уже побывал в других локациях Кавказа. В ходе экскурсии Алексей(кладезь информации о Кавказе и его истории),показывает такие виды Кавказа,что
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не влюбиться в это место не возможно. Мы с мужем очень рады,что познакомились с Алексеем,потому что за время экскурсии узнали такой массив интересной информации о Кавказе! Алексей очень хороший водитель(что немаловажно в покорении горных дорог),очень начитанный и всесторонний рассказчик,и прекрасный спутник в путешествии. Спасибо Алесею за интересно и с пользой проведенное время и успехов во всем!

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