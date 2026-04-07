Лучшее время для гастротура - с мая по сентябрь, когда погода в горах особенно благоприятна для прогулок и дегустаций на свежем воздухе. В это время природа радует яркими красками, а туристическая нагрузка не так велика. Октябрь и ноябрь также подходят для поездки, хотя температура может быть ниже, но это добавляет особую атмосферу уюта в горных аулах. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но стоит учитывать погодные условия и необходимость теплой одежды.

Гастротур по горным аулам Кисловодска - это уникальная возможность попробовать кулинарные шедевры балкарцев. Участники отправляются в горы, где их ждут сочные хычины с сыром, ароматный шашлык из баранины и чай из горных трав. Маршрут включает посещение Чегемских водопадов и легендарного Города мертвых. Путешествие проходит на комфортном внедорожнике, что позволяет насладиться видами и историей региона. Отличный выбор для любителей гастрономии и культуры

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Пейзажи, истории и легенды края

Аппетит надо нагулять, поэтому день начнется с достопримечательностей. В пути вы будете любоваться видами Чегемского ущелья, а я — рассказывать об истории и современности края. В нашем маршруте остановки у Чегемских водопадов, горной реки и развалин древнего городища с «греческой лестницей», а также в легендарном Городе мертвых Эльтюбю.

В этой части путешествия вы узнаете о скифах и аланах, о средневековых вторжениях, Кавказской войне и цели вермахта в этом регионе. О быте и традициях местных народов раньше и сейчас.

Кавказ на тарелке

Нас ждут в гости в аутентичном доме в горном ауле. Хозяева откроют вам рецепты хычин, традиционных «блинов» балкарцев. Вы поучаствуете в приготовлении этого блюда, разберетесь в его разных видах, узнаете о целительном балхаме и, конечно, попробуете ароматные горячие хычины с сыром. Праздник живота продолжится в уютном кафе возле камина или в беседке на улице с видом на горы. Здесь подают отменный шашлык из баранины и травяной чай с лакумами, пышками по-кабардински.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На внедорожнике, который подготовлен для горных дорог и оснащен всем необходимым для комфортного тура

Начать и закончить экскурсию можно в любом городе Кавказских Минеральных Вод

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет