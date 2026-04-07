Лучшее время для гастротура - с мая по сентябрь, когда погода в горах особенно благоприятна для прогулок и дегустаций на свежем воздухе. В это время природа радует яркими красками, а туристическая нагрузка не так велика. Октябрь и ноябрь также подходят для поездки, хотя температура может быть ниже, но это добавляет особую атмосферу уюта в горных аулах. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но стоит учитывать погодные условия и необходимость теплой одежды.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Чегемские водопады
Город мертвых
Описание экскурсии
Пейзажи, истории и легенды края
Аппетит надо нагулять, поэтому день начнется с достопримечательностей. В пути вы будете любоваться видами Чегемского ущелья, а я — рассказывать об истории и современности края. В нашем маршруте остановки у Чегемских водопадов, горной реки и развалин древнего городища с «греческой лестницей», а также в легендарном Городе мертвых Эльтюбю.
В этой части путешествия вы узнаете о скифах и аланах, о средневековых вторжениях, Кавказской войне и цели вермахта в этом регионе. О быте и традициях местных народов раньше и сейчас.
Кавказ на тарелке
Нас ждут в гости в аутентичном доме в горном ауле. Хозяева откроют вам рецепты хычин, традиционных «блинов» балкарцев. Вы поучаствуете в приготовлении этого блюда, разберетесь в его разных видах, узнаете о целительном балхаме и, конечно, попробуете ароматные горячие хычины с сыром. Праздник живота продолжится в уютном кафе возле камина или в беседке на улице с видом на горы. Здесь подают отменный шашлык из баранины и травяной чай с лакумами, пышками по-кабардински.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
На внедорожнике, который подготовлен для горных дорог и оснащен всем необходимым для комфортного тура
Начать и закончить экскурсию можно в любом городе Кавказских Минеральных Вод
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
Транспортные расходы и мастер-класс по приготовлению хычин включены
Питание в кафе оплачивается дополнительно (от 500 руб. на человека)
По запросу организуем видеосъёмку с квадрокоптером, пикник
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 922 туристов
Меня зовут Алексей, я со своей командой провожу поездки по всему Северному Кавказу. Надеюсь на скорую встречу с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виталий
Незабываемое путешествие с профессиональным гидом! Однозначно буду рекомендовать друзьям и сам обязательно вернусь!!!
+12
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Светлана
Были на экскурсии в 8 апреля 2025 года. Алексей сразу в переписке предупредил, что сами провести экскурсию не сможет, гидом у нас была очаровательная девушка Елена на красном внедорожнике. Она много читать дальшеуменьшить
чего интересного нам рассказала и показала во время долгого переезда по чегемскому ущелью. По пути остановились, посмотрели водопады, купили сувениры. Затем посмотрели Эльтюбю. С мастер-классом там сначала что-то незаладилось, как нам объяснили, то кафе, где обычно это бывает, не смогло нас принять по каким-то причинам. Но организаторы оперативно договорились с другим кафе, и пусть в несколько укороченном варианте, но нам и показали, как готовить, и дали самим попробовать это сделать, и накормили нашими хычинами с ароматным хашем. А еще по пути нам показали место, где родился народный поэт Кайсын Шуваевич Кулиев - там же находится посвященный его творчеству музей "Книга в камне". В общем, туром мы очень довольны, даже дочке-подростку все понравилось. Однозначно, рекомендуем.
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Т
Татьяна
Интересная и познавательная экскурсия. Алексей обладает обширными знаниями, маршрут продуман, красивые места, очень аккуратный водитель, прислушивается к пожеланиям гостей, ненавязчив, тактичен, обязательно поедем на другие экскурсии!
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в
владислав
Замечательная экскурсия, море впечатлений, дорога, которая захватывает дух, волшебные места. Наш гид Александр просто ошеломил объемом информации. Большое спасибо организаторам за отлично проведенный день!!!
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А
Анастасия
Алексей это просто супер Гид с очень глубокими полными тонкими нюансами знаниями истории края. Огромная благодарность за насыщенную не только интересными местами но и супер рассказами об истории мест, жителей.
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Людмила
Очень рекомендую данный тур тем,кто только знакомится с Кавказом и тем,кто уже побывал в других локациях Кавказа. В ходе экскурсии Алексей(кладезь информации о Кавказе и его истории),показывает такие виды Кавказа,что читать дальшеуменьшить
не влюбиться в это место не возможно. Мы с мужем очень рады,что познакомились с Алексеем,потому что за время экскурсии узнали такой массив интересной информации о Кавказе! Алексей очень хороший водитель(что немаловажно в покорении горных дорог),очень начитанный и всесторонний рассказчик,и прекрасный спутник в путешествии. Спасибо Алесею за интересно и с пользой проведенное время и успехов во всем!
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