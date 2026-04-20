Лучшее время для участия в чайной церемонии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время комфортная погода и меньше всего туристов, что позволяет полностью погрузиться в атмосферу. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно проводить церемонию, но стоит учитывать возможные колебания температуры. Зимой, несмотря на холод, мероприятие в помещении сохраняет свою привлекательность, хотя и требует больше подготовки.

Представьте себе Кисловодск не только как курортную жемчужину, но и как место, где живут древние традиции Востока.Несколько лет назад, переехав в Кисловодск, я взялась за восстановление Императорского чайного зала, чтобы

возродить уникальную культуру чаепития, ранее доступную лишь избранным. Сегодня я приглашаю вас на индивидуальную экскурсию и чайную церемонию Гунфу Ча, которая позволит вам не просто отдохнуть душой и телом, но и прикоснуться к великим традициям Древней Азии. В течение полутора часов вы погрузитесь в мир, где каждое движение и каждый глоток чая наполнены глубоким смыслом. Вы узнаете о тонкостях чайного искусства, которое было привилегией аристократии, и о том, как правильное употребление чая влияет на связь между сознанием и подсознанием. Церемония пройдет в парадном зале Гранд-отеля или в любом другом месте по вашему выбору, где будут созданы все необходимые условия. Вас ждет не только знакомство с древними традициями, но и возможность загадать желание, получив подсказки от китайских мудрецов. Это не просто экскурсия, это путешествие в мир восточной философии и искусства, доступное немногим

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Чайное искусство — привилегия аристократии

Церемония, которую я для вас проведу, уходит корнями к началу эры. Вы узнаете о традициях и правилах ее проведения. Познакомитесь с древними представлениями об особом воздействии правильного употребления чая на связь между нашим сознанием и подсознанием. Выясните, почему такие ритуалы долгое время были доступны только знати. Кроме того, я расскажу интересные факты из истории чая и объясню, как связано китайское чаепитие с русским.

Я предложу провести нашу встречу в одном из парадных залов Гранд-отеля, где вы сможете удобно расположиться за столом — на стульях, не на полу. Также мы можем обсудить варианты проведения церемонии в удобном вам месте, если там будут для этого необходимые условия. Это мы сможем обговорить в переписке на сайте.

Перед началом я предложу выбрать только один из сортов улуна — наш ритуал посвящен не дегустациям, важно сосредоточиться на том напитке, который будет постепенно раскрываться, вводя вас в медитативное состояние. Рассказы будут гармонично вплетаться в церемонию. А дополнит впечатления возможность загадать желания и получить подсказки от китайских мудрецов.

Организационные детали

О возможности проведения церемонии не в Гранд-отеле спросите, пожалуйста, при оформлении заявки.