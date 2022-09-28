Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Чайное искусство — привилегия аристократии
Церемония, которую я для вас проведу, уходит корнями к началу эры. Вы узнаете о традициях и правилах ее проведения. Познакомитесь с древними представлениями об особом воздействии правильного употребления чая на связь между нашим сознанием и подсознанием. Выясните, почему такие ритуалы долгое время были доступны только знати. Кроме того, я расскажу интересные факты из истории чая и объясню, как связано китайское чаепитие с русским.
Я предложу провести нашу встречу в одном из парадных залов Гранд-отеля, где вы сможете удобно расположиться за столом — на стульях, не на полу. Также мы можем обсудить варианты проведения церемонии в удобном вам месте, если там будут для этого необходимые условия. Это мы сможем обговорить в переписке на сайте.
Перед началом я предложу выбрать только один из сортов улуна — наш ритуал посвящен не дегустациям, важно сосредоточиться на том напитке, который будет постепенно раскрываться, вводя вас в медитативное состояние. Рассказы будут гармонично вплетаться в церемонию. А дополнит впечатления возможность загадать желания и получить подсказки от китайских мудрецов.
Организационные детали
О возможности проведения церемонии не в Гранд-отеле спросите, пожалуйста, при оформлении заявки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в районе Колоннады или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Кисловодске
В 2018 г. мы приехали в Кисловодск семьей по приглашению руководства Главных нарзанных ванн восстанавливать Императорский чайный зал и проводить там чайные церемонии, влюбились в город и остались здесь жить. Свежайший горный воздух, великолепная архитектура, обилие трав и мягкий климат не могут оставить равнодушными. Чайная культура давно стала моим серьезным увлечением. В 2011 году я прошла обучение и с тех пор устраиваю ритуалы китайской церемонии. Буду рада нашей встрече.