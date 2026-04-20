Приглашаем вас на эксклюзивную чайную церемонию Гунфу Ча, где вы узнаете секреты императорского чаепития
Представьте себе Кисловодск не только как курортную жемчужину, но и как место, где живут древние традиции Востока.
Несколько лет назад, переехав в Кисловодск, я взялась за восстановление Императорского чайного зала, чтобы читать дальшеуменьшить
возродить уникальную культуру чаепития, ранее доступную лишь избранным.
Сегодня я приглашаю вас на индивидуальную экскурсию и чайную церемонию Гунфу Ча, которая позволит вам не просто отдохнуть душой и телом, но и прикоснуться к великим традициям Древней Азии.
В течение полутора часов вы погрузитесь в мир, где каждое движение и каждый глоток чая наполнены глубоким смыслом.
Вы узнаете о тонкостях чайного искусства, которое было привилегией аристократии, и о том, как правильное употребление чая влияет на связь между сознанием и подсознанием.
Церемония пройдет в парадном зале Гранд-отеля или в любом другом месте по вашему выбору, где будут созданы все необходимые условия.
Вас ждет не только знакомство с древними традициями, но и возможность загадать желание, получив подсказки от китайских мудрецов. Это не просто экскурсия, это путешествие в мир восточной философии и искусства, доступное немногим
Лучшее время для участия в чайной церемонии - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время комфортная погода и меньше всего туристов, что позволяет полностью погрузиться в атмосферу. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно проводить церемонию, но стоит учитывать возможные колебания температуры. Зимой, несмотря на холод, мероприятие в помещении сохраняет свою привлекательность, хотя и требует больше подготовки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Гранд-отель
Описание экскурсии
Чайное искусство — привилегия аристократии
Церемония, которую я для вас проведу, уходит корнями к началу эры. Вы узнаете о традициях и правилах ее проведения. Познакомитесь с древними представлениями об особом воздействии правильного употребления чая на связь между нашим сознанием и подсознанием. Выясните, почему такие ритуалы долгое время были доступны только знати. Кроме того, я расскажу интересные факты из истории чая и объясню, как связано китайское чаепитие с русским.
Я предложу провести нашу встречу в одном из парадных залов Гранд-отеля, где вы сможете удобно расположиться за столом — на стульях, не на полу. Также мы можем обсудить варианты проведения церемонии в удобном вам месте, если там будут для этого необходимые условия. Это мы сможем обговорить в переписке на сайте.
Перед началом я предложу выбрать только один из сортов улуна — наш ритуал посвящен не дегустациям, важно сосредоточиться на том напитке, который будет постепенно раскрываться, вводя вас в медитативное состояние. Рассказы будут гармонично вплетаться в церемонию. А дополнит впечатления возможность загадать желания и получить подсказки от китайских мудрецов.
Организационные детали
О возможности проведения церемонии не в Гранд-отеле спросите, пожалуйста, при оформлении заявки.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Колоннады или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 292 туристов
В 2018 г. мы приехали в Кисловодск семьей по приглашению руководства Главных нарзанных ванн восстанавливать Императорский чайный зал и проводить там чайные церемонии, влюбились в город и остались здесь жить. читать дальшеуменьшить
Свежайший горный воздух, великолепная архитектура, обилие трав и мягкий климат не могут оставить равнодушными. Чайная культура давно стала моим серьезным увлечением. В 2011 году я прошла обучение и с тех пор устраиваю ритуалы китайской церемонии. Буду рада нашей встрече.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
44
4
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3
–
2
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1
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Елена
Виктория приятный собеседник. Комфортная обстановка. Вкусный чай. Интересный рассказ, интерактив. Много полезной информации увезли с собой. Спасибо
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Анна
Настоящая красивая церемония! Замечательный зал ресторана с музыкой и благовониями. Виктория очень приятная дама! Узнали много интересного, загадали желание. Все карты раскрывать не буду:) Я была в Китае на церемониях и здесь ничем не хуже! Может даже и более интересно. Мастерство чувствуется. Очень рекомендую этот вид досуга в Кисловодске.
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Юлия
Очень атмосферно и познавательно! Отлично провели время и сделали для себя много интересных заметок, которые будем применять в жизни. Спасибо, Виктория!
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Ю
Юлия
Очень интересная и необычная церемония. Спасибо за прекрасные эмоции! Сергей и Юля
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К
Ковалева
Программа очень понравилась и мне, и 11летней дочери. Виктории спасибо большое! Атмосфера расслабляюще-умиротворяющая, при этом познавательно и есть о чем задуматься. Даже появилась мысль купить набор для чайной церемонии домой) В общем, однозначно рекомендую!
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Валентина
Это было очень интересно, даже дети были полностью погружены в этот волшебный мир чаепития!!! Однозначно рекомендуем!
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