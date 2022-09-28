Чайная церемония Гунфу Ча - так пили императоры

Оценить истинную глубину вкуса улуна, ощутить атмосферу китайского дзена и подарить спокойствие уму

Несколько лет назад я переехала в Кисловодск восстанавливать Императорский чайный зал.

И хотя традиции Древней Азии — не первое, о чем думают, планируя здесь досуг, я сердечно вас приглашаю посвятить полтора часа ритуалу, который раньше был доступен только элите.

В городе, где проходил Шелковый путь, вы прикоснетесь к философии Востока, получите подсказки от мудрецов и позволите отдохнуть не только телу, но и уму.
Чайная церемония Гунфу Ча - так пили императоры
Чайная церемония Гунфу Ча - так пили императоры
Чайная церемония Гунфу Ча - так пили императоры
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Чайное искусство — привилегия аристократии

Церемония, которую я для вас проведу, уходит корнями к началу эры. Вы узнаете о традициях и правилах ее проведения. Познакомитесь с древними представлениями об особом воздействии правильного употребления чая на связь между нашим сознанием и подсознанием. Выясните, почему такие ритуалы долгое время были доступны только знати. Кроме того, я расскажу интересные факты из истории чая и объясню, как связано китайское чаепитие с русским.

Я предложу провести нашу встречу в одном из парадных залов Гранд-отеля, где вы сможете удобно расположиться за столом — на стульях, не на полу. Также мы можем обсудить варианты проведения церемонии в удобном вам месте, если там будут для этого необходимые условия. Это мы сможем обговорить в переписке на сайте.

Перед началом я предложу выбрать только один из сортов улуна — наш ритуал посвящен не дегустациям, важно сосредоточиться на том напитке, который будет постепенно раскрываться, вводя вас в медитативное состояние. Рассказы будут гармонично вплетаться в церемонию. А дополнит впечатления возможность загадать желания и получить подсказки от китайских мудрецов.

Организационные детали

О возможности проведения церемонии не в Гранд-отеле спросите, пожалуйста, при оформлении заявки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Колоннады или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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