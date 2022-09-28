Несколько лет назад я переехала в Кисловодск восстанавливать Императорский чайный зал. И хотя традиции Древней Азии — не первое, о чем думают, планируя здесь досуг, я сердечно вас приглашаю посвятить полтора часа ритуалу, который раньше был доступен только элите. В городе, где проходил Шелковый путь, вы прикоснетесь к философии Востока, получите подсказки от мудрецов и позволите отдохнуть не только телу, но и уму.

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Описание

Что вас ожидает

Чайное искусство — привилегия аристократии

Церемония, которую я для вас проведу, уходит корнями к началу эры. Вы узнаете о традициях и правилах ее проведения. Познакомитесь с древними представлениями об особом воздействии правильного употребления чая на связь между нашим сознанием и подсознанием. Выясните, почему такие ритуалы долгое время были доступны только знати. Кроме того, я расскажу интересные факты из истории чая и объясню, как связано китайское чаепитие с русским.

Я предложу провести нашу встречу в одном из парадных залов Гранд-отеля, где вы сможете удобно расположиться за столом — на стульях, не на полу. Также мы можем обсудить варианты проведения церемонии в удобном вам месте, если там будут для этого необходимые условия. Это мы сможем обговорить в переписке на сайте.

Перед началом я предложу выбрать только один из сортов улуна — наш ритуал посвящен не дегустациям, важно сосредоточиться на том напитке, который будет постепенно раскрываться, вводя вас в медитативное состояние. Рассказы будут гармонично вплетаться в церемонию. А дополнит впечатления возможность загадать желания и получить подсказки от китайских мудрецов.

Организационные детали

О возможности проведения церемонии не в Гранд-отеле спросите, пожалуйста, при оформлении заявки.