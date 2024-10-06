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все по прядку. В назначенное время у места нашего проживания нас встречали на машине Ольга и Амин.

Первым приятным сюрпризом было бонусное предложение посетить Гору - Кольцо. Это очень красивое творение природы с трогательной легендой о его происхождении. У подножья горы большая площадка с кафе и мини-рынком сувениров. Украшает эту площадь скульптурная композиция из легенды о происхождении Горы-Кольцо. Если подняться по дорожке до кольца, то наградой будут красивые виды. Насладившись видами и пройдя по рынку мы поехали дальше.

Всю дорогу мы были окружены заботой Ольги и Амина и слушали интересный рассказ об истории региона.

По дороге нас ждал еще один сюрприз, это посещение Чайного домика. Это и магазин и дегустация ароматного чая и разнообразного варенья. Попив чаю и попробовав варенье, мы поехали дальше.

Дом наших гостеприимных хозяев находится в Карачаево-Черкессии — в селе Учкекен. Необыкновенное душевное тепло и комфорт мы почувствовали с первых минут знакомства. Хозяйка дома Суира вместе с сестрой Халимат рассказали и показали нам секреты замешивания теста.

Сначала мы подготавливали для выпечки хычины с картофелем и сыром. Не буду раскрывать всех секретов, но это очень увлекательно и дома в этот процесс можно вовлечь всю семью, каждому найдется дело.

Вот мы подошли к процессу раскатки хычина. Берем два предварительно подготовленных шарика - один из теста, другой из начинки. Путем не сложных, но годами отработанных специальных действий эти два шарика превращаются в большой хычин. Размер его чуть меньше сковородки.

Суира и Халимат очень по–доброму, интересно, доходчиво и пошагово объяснили и показали процесс. И вот у нас получился сделанный своими руками первый румяный хычин, обжаренный в кипящем масле.

Следующий вид, это хычины с мясом. Это совершенно другая технология подготовки. Открою маленький секрет, вы станете художником по вырезанию хычинов из теста. Это очень необычно, увлекательно и красиво.

После обжарки последнего хычина мы все вместе сели за стол пить чай с ароматнейшими, хрустящими, сочными, вкуснейшими хычинами. Мы еще попробовали карачаевский сыр и говяжью колбасу, все эти вкусности сделаны по народным традициям в этом селении. Время пролетело не заметно и не хотелось расставаться. Мы уезжали от гостеприимных хозяев с новыми знаниями и опытом, в прекрасном умиротворенном настроении. И конечно с ароматными, вкусными хычинами.

Ольга и Амин постоянно опекали нас в поездке, мы были в добрых заботливых руках. Много фотографировали и на следующий день мы получили еще один сюрприз, видеоклип о мастер-классе.

Хотим сказать огромное спасибо Амину и Ольге за дружелюбную атмосферу и безупречную организацию этой поездки, и Суире и Халимат за теплый, душевный прием и полученные знания и опыт.