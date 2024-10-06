Мастер-класс по приготовлению карачаевских хычинов

Погрузиться в атмосферу кавказского гостеприимства и научиться готовить традиционное блюдо
Как говорят карачаевцы, если на столе нет хычинов — значит, вы останетесь голодными! Поэтому без них не обходится ни одно кавказское застолье. В тёплой дружеской атмосфере вы узнаете обо всех нюансах приготовления карачаевских хычинов. Научитесь готовить их самостоятельно и насладитесь вкусом подлинной карачаевской кухни.
5
1 отзыв
Мастер-класс по приготовлению карачаевских хычинов
Мастер-класс по приготовлению карачаевских хычинов
Мастер-класс по приготовлению карачаевских хычинов
Ближайшие даты:
Время начала: 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание мастер-класса

Из Кисловодска мы отправимся в уютную Карачаево-Черкессию — в село Учкекен. Свои двери для вас откроет гостеприимная и добродушная карачаевская семья!

Хозяйка дома поделится секретами приготовления одной из жемчужин кавказской кухни — карачаевского хычина. Вы узнаете обо всех тонкостях замешивания теста по рецепту, который передается из поколения в поколение. О правильном выборе продуктов для приготовления и о трёх разных начинках в хычинах.

Шаг за шагом научитесь готовить коронное блюдо республики. И конечно, насладитесь вкусом свежеиспеченных хычинов за чашечкой горного чая!

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном седане или внедорожнике с возможностью установить детское кресло или бустер (по запросу)
  • Все продукты и чаепитие включены в стоимость
  • За доплату мастер-класс можно провести для группы до 6 участников — подробности в переписке
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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6 окт 2024
Если вы согласны с тем, что хочется в отпуске получить новые впечатления быть в прекрасном настроении и отдохнуть душой то вам обязательно нужно поехать на «Мастер-класс по приготовлению карачаевских хычинов».
Расскажу
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все по прядку. В назначенное время у места нашего проживания нас встречали на машине Ольга и Амин.
Первым приятным сюрпризом было бонусное предложение посетить Гору - Кольцо. Это очень красивое творение природы с трогательной легендой о его происхождении. У подножья горы большая площадка с кафе и мини-рынком сувениров. Украшает эту площадь скульптурная композиция из легенды о происхождении Горы-Кольцо. Если подняться по дорожке до кольца, то наградой будут красивые виды. Насладившись видами и пройдя по рынку мы поехали дальше.
Всю дорогу мы были окружены заботой Ольги и Амина и слушали интересный рассказ об истории региона.
По дороге нас ждал еще один сюрприз, это посещение Чайного домика. Это и магазин и дегустация ароматного чая и разнообразного варенья. Попив чаю и попробовав варенье, мы поехали дальше.
Дом наших гостеприимных хозяев находится в Карачаево-Черкессии — в селе Учкекен. Необыкновенное душевное тепло и комфорт мы почувствовали с первых минут знакомства. Хозяйка дома Суира вместе с сестрой Халимат рассказали и показали нам секреты замешивания теста.
Сначала мы подготавливали для выпечки хычины с картофелем и сыром. Не буду раскрывать всех секретов, но это очень увлекательно и дома в этот процесс можно вовлечь всю семью, каждому найдется дело.
Вот мы подошли к процессу раскатки хычина. Берем два предварительно подготовленных шарика - один из теста, другой из начинки. Путем не сложных, но годами отработанных специальных действий эти два шарика превращаются в большой хычин. Размер его чуть меньше сковородки.
Суира и Халимат очень по–доброму, интересно, доходчиво и пошагово объяснили и показали процесс. И вот у нас получился сделанный своими руками первый румяный хычин, обжаренный в кипящем масле.
Следующий вид, это хычины с мясом. Это совершенно другая технология подготовки. Открою маленький секрет, вы станете художником по вырезанию хычинов из теста. Это очень необычно, увлекательно и красиво.
После обжарки последнего хычина мы все вместе сели за стол пить чай с ароматнейшими, хрустящими, сочными, вкуснейшими хычинами. Мы еще попробовали карачаевский сыр и говяжью колбасу, все эти вкусности сделаны по народным традициям в этом селении. Время пролетело не заметно и не хотелось расставаться. Мы уезжали от гостеприимных хозяев с новыми знаниями и опытом, в прекрасном умиротворенном настроении. И конечно с ароматными, вкусными хычинами.
Ольга и Амин постоянно опекали нас в поездке, мы были в добрых заботливых руках. Много фотографировали и на следующий день мы получили еще один сюрприз, видеоклип о мастер-классе.
Хотим сказать огромное спасибо Амину и Ольге за дружелюбную атмосферу и безупречную организацию этой поездки, и Суире и Халимат за теплый, душевный прием и полученные знания и опыт.

Если вы согласны с тем, что хочется в отпуске получить новые впечатления быть в прекрасном настроенииЕсли вы согласны с тем, что хочется в отпуске получить новые впечатления быть в прекрасном настроенииЕсли вы согласны с тем, что хочется в отпуске получить новые впечатления быть в прекрасном настроенииЕсли вы согласны с тем, что хочется в отпуске получить новые впечатления быть в прекрасном настроенииЕсли вы согласны с тем, что хочется в отпуске получить новые впечатления быть в прекрасном настроенииЕсли вы согласны с тем, что хочется в отпуске получить новые впечатления быть в прекрасном настроенииЕсли вы согласны с тем, что хочется в отпуске получить новые впечатления быть в прекрасном настроенииЕсли вы согласны с тем, что хочется в отпуске получить новые впечатления быть в прекрасном настроенииЕсли вы согласны с тем, что хочется в отпуске получить новые впечатления быть в прекрасном настроенииЕсли вы согласны с тем, что хочется в отпуске получить новые впечатления быть в прекрасном настроении

Входит в следующие категории Кисловодска

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