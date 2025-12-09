Индивидуальная
до 4 чел.
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
Путешествие в сердце Кавказа с дегустацией местных блюд и захватывающими видами гор. Уникальная возможность узнать культуру через гастрономию
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 900 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 3 чел.
Квадроциклы по горам Карачаево-Черкесии
Насладитесь захватывающими видами гор, прокатившись на квадроцикле. Увлекательные истории и местные легенды от гида сделают поездку незабываемой
Начало: У Колоннады
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6400 ₽
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Кисловодска - в казачье подворье «Жар-птица»
Интересные факты из жизни казаков-некрасовцев за чаепитием и застольными беседами
Начало: На проспекте Мира
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 12 000 ₽ за всё до 7 чел.
