Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Кисловодска»

Медовые водопады, гора Кольцо, Чайный домик, замок Коварства и Любви за 1 день

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаем на неутомительную экскурсию по ближайшим окрестностям Кисловодска. Она пройдёт на комфортабельном автобусе, в группе до 40 человек.

Всего за 4,5 часа вы увидите несколько водопадов, насладитесь панорамой города с высоты горы Кольцо, оцените замок в средневековом стиле и заглянете в Чайный домик. Наш профессиональный гид расскажет интересные факты об этих местах.
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Кисловодска»
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Кисловодска»
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Кисловодска»
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Кисловодска»
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Кисловодска»
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Кисловодска»
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Кисловодска»
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Кисловодска»
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Кисловодска»
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Кисловодска»
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Кисловодска»
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Кисловодска»
Ближайшие даты:
6
апр
9
апр
11
апр
13
апр
16
апр
18
апр
20
апр
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Замок Коварства и Любви. Вы увидите стилизованный под Средневековье замок 1939 года и услышите связанную с ним романтическую легенду.
Гора Кольцо. Мы полюбуемся с высоты панорамой Кисловодска и рассмотрим причудливые природные арки, образованные в результате выветривания мягких песчаных пород.
Туристический комплекс Медовые водопады. По живописному плато мы спустимся в ущелье реки Аликоновки, где находятся несколько водопадов: Жемчужный, Девичьи косы, Чёртова мельница и Большой Медовый. Здесь же расположены небольшой этнографический музей, мини-зоопарк с домашними животными и кафе, где можно попробовать традиционные блюда карачаевцев: айран и хычин.
Чайный домик. Вы продегустируете чай на горных травах, мед и варенье с необычными вкусами: из чеснока, баклажана, базилика, клевера или сосновых шишек.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе, в группе до 40 человек.
  • На Медовых водопадах есть спуск по крутой лестнице и мостикам через реку, поэтому не рекомендуем этот маршрут маломобильным путешественникам.
  • Билеты на Медовые водопады оплачиваются отдельно: 100 руб. взрослые, 50 руб. дети 7-14 лет.
  • Дегустации в Чайном домике включены в стоимость.

во вторник, четверг и воскресенье в 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у колоннады
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Групповые
На автобусе
Для школьников
Для пенсионеров
Летние
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
Водопады
Кавказ
Медовые водопады
Популярные места
Замок коварства и любви
Дворцы, замки и особняки
Гора Кольцо
Для студентов

Похожие туры из Кисловодска

Медовые водопады, или Великолепная пятерка и гора Кольцо
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Юлия
Юлия
91 отзыв
Медовые водопады, или Великолепная пятерка и гора Кольцо
Отправиться за яркими впечатлениями к комплексу сказочных водопадов и услышать легенды горы Кольцо
Г. Кисловодск
12 апр
13 апр
14 апр
17 апр
5 850 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска - к горам, нарзанам и водопадам
5 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Дмитрий
Дмитрий
5 отзывов
Из Кисловодска - к горам, нарзанам и водопадам
Медовые водопады, гора Кольцо, плато Шаджатмаз, Долина Нарзанов и Эльбрус за 1 день
в любом удобном вам месте Кисловодска
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
100009 000 за всё до 4 чел.
Из Кисловодска - на Медовые водопады
5.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Владимир
Владимир
Нет отзывов
Из Кисловодска - на Медовые водопады
Замок коварства и любви, гора Кольцо и комплекс водопадов - красота природы с легендами края
21 апр
22 апр
23 апр
24 апр
5 200 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Кисловодске
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ