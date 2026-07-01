Что вас ожидает

Гора Кольцо. Мы полюбуемся с высоты панорамой Кисловодска и рассмотрим причудливые природные арки, образованные в результате выветривания мягких песчаных пород.

Туристический комплекс Медовые водопады. По живописному плато мы спустимся в ущелье реки Аликоновки, где находятся несколько водопадов: Жемчужный, Девичьи косы, Чёртова мельница и Большой Медовый. Здесь же расположены небольшой этнографический музей, мини-зоопарк с домашними животными и кафе, где можно попробовать традиционные блюда карачаевцев: айран и хычин.

Чайный домик. Вы продегустируете чай на горных травах, мед и варенье с необычными вкусами: из чеснока, баклажана, базилика, клевера или сосновых шишек.

Ферма альпак — по субботам.

Организационные детали