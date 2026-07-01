Приглашаем на неутомительную экскурсию по ближайшим окрестностям Кисловодска.
Всего за 4,5 часа вы увидите несколько водопадов, насладитесь панорамой города с высоты горы Кольцо и заглянете в Чайный домик. Наш профессиональный гид расскажет интересные факты об этих местах.
Всего за 4,5 часа вы увидите несколько водопадов, насладитесь панорамой города с высоты горы Кольцо и заглянете в Чайный домик. Наш профессиональный гид расскажет интересные факты об этих местах.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Гора Кольцо. Мы полюбуемся с высоты панорамой Кисловодска и рассмотрим причудливые природные арки, образованные в результате выветривания мягких песчаных пород.
Туристический комплекс Медовые водопады. По живописному плато мы спустимся в ущелье реки Аликоновки, где находятся несколько водопадов: Жемчужный, Девичьи косы, Чёртова мельница и Большой Медовый. Здесь же расположены небольшой этнографический музей, мини-зоопарк с домашними животными и кафе, где можно попробовать традиционные блюда карачаевцев: айран и хычин.
Чайный домик. Вы продегустируете чай на горных травах, мед и варенье с необычными вкусами: из чеснока, баклажана, базилика, клевера или сосновых шишек.
Ферма альпак — по субботам.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе.
- На Медовых водопадах есть спуск по крутой лестнице и мостикам через реку, поэтому не рекомендуем этот маршрут маломобильным путешественникам.
- Билеты оплачиваются отдельно: на Медовые водопады — 200 ₽/взрослые, 100 ₽/дети 7-14 лет, на ферму альпак — 800 ₽ за чел.
- По средам данная программа проходит с посещением конного клуба «Аманат» — 550 ₽ взрослый, 450 ₽ детский. В стоимость входит: входной билет, аудиогид, кормление лошадей, выводка, катание 1 круг.
- Дегустации в Чайном домике включены в стоимость.
в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1800 ₽
|Дети до 14 лет
|1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Вокзальная
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариана — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7446 туристов
Добрый день! Я Ариана. Мы с командой организуем поездки из Кисловодска. Любим и знаем Кавказ. Горы и города. Для вас групповые поездки на новых комфортабельных автобусах, индивидуальные на минивэнах и джип-туры на полноприводном транспорте. На всех маршрутах с вами работают профессионалы с большим опытом. Гарантирую: будет безопасно и комфортно.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 110 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасный знающий гид, которого было интересно слушать, большой комфортабельный автобус, все по плану, как и предполагалось. Водопады прекрасны! Экскурсией осталась довольна.
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Всё супер! Экскурсовод Светлана настоящий мастер своего дела, интересно, красиво, понятно❤️
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С
Дата посещения: 22 ноя 2025
Все ок
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Хорошая экскурсия. Учитывайте подъём на гору-кольцо. Выбрала эту экскурсию чтобы скоротать время. После Домбая и Чечни маленькие экскурсии уже не особо впечатляют. Экскурсовод отличный. У Медовых водопадов можно купить местные сладости. Чайный домик понравился, там организована большая дегустация мёда, чая. Всё что понравилось можно тут же купить.
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Г
Экскурсия очень интересная, все четко по времени, мы посмотрели красивые места, купили сладости (необычный щербет), много сортов травяного чая.
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Д
все понравилось, спасибо за экскурсию, времени достаточно, если осматривать в быстром темпе, на каждой остановке есть минут по 40-50
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