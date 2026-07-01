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Автобусная экскурсия по лучшим местам вокруг Кисловодска

Медовые водопады, гора Кольцо и Чайный домик за 1 день
Приглашаем на неутомительную экскурсию по ближайшим окрестностям Кисловодска.

Всего за 4,5 часа вы увидите несколько водопадов, насладитесь панорамой города с высоты горы Кольцо и заглянете в Чайный домик. Наш профессиональный гид расскажет интересные факты об этих местах.
4.5
110 отзывов
Автобусная экскурсия по лучшим местам вокруг Кисловодска
Автобусная экскурсия по лучшим местам вокруг Кисловодска
Автобусная экскурсия по лучшим местам вокруг Кисловодска

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Гора Кольцо. Мы полюбуемся с высоты панорамой Кисловодска и рассмотрим причудливые природные арки, образованные в результате выветривания мягких песчаных пород.
Туристический комплекс Медовые водопады. По живописному плато мы спустимся в ущелье реки Аликоновки, где находятся несколько водопадов: Жемчужный, Девичьи косы, Чёртова мельница и Большой Медовый. Здесь же расположены небольшой этнографический музей, мини-зоопарк с домашними животными и кафе, где можно попробовать традиционные блюда карачаевцев: айран и хычин.
Чайный домик. Вы продегустируете чай на горных травах, мед и варенье с необычными вкусами: из чеснока, баклажана, базилика, клевера или сосновых шишек.
Ферма альпак — по субботам.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе.
  • На Медовых водопадах есть спуск по крутой лестнице и мостикам через реку, поэтому не рекомендуем этот маршрут маломобильным путешественникам.
  • Билеты оплачиваются отдельно: на Медовые водопады — 200 ₽/взрослые, 100 ₽/дети 7-14 лет, на ферму альпак — 800 ₽ за чел.
  • По средам данная программа проходит с посещением конного клуба «Аманат» — 550 ₽ взрослый, 450 ₽ детский. В стоимость входит: входной билет, аудиогид, кормление лошадей, выводка, катание 1 круг.
  • Дегустации в Чайном домике включены в стоимость.

в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 14:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1800 ₽
Дети до 14 лет1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Вокзальная
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариана
Ариана — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 7446 туристов
Добрый день! Я Ариана. Мы с командой организуем поездки из Кисловодска. Любим и знаем Кавказ. Горы и города. Для вас групповые поездки на новых комфортабельных автобусах, индивидуальные на минивэнах и джип-туры на полноприводном транспорте. На всех маршрутах с вами работают профессионалы с большим опытом. Гарантирую: будет безопасно и комфортно.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на последних 30 из 110 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
85
4
17
3
5
2
1
1
2
Савельева
Прекрасный знающий гид, которого было интересно слушать, большой комфортабельный автобус, все по плану, как и предполагалось. Водопады прекрасны! Экскурсией осталась довольна.
Прекрасный знающий гид, которого было интересно слушать, большой комфортабельный автобус, все по плану, как и предполагалось.
Прекрасный знающий гид, которого было интересно слушать, большой комфортабельный автобус, все по плану, как и предполагалось.
Прекрасный знающий гид, которого было интересно слушать, большой комфортабельный автобус, все по плану, как и предполагалось.
Прекрасный знающий гид, которого было интересно слушать, большой комфортабельный автобус, все по плану, как и предполагалось.
Прекрасный знающий гид, которого было интересно слушать, большой комфортабельный автобус, все по плану, как и предполагалось.
Прекрасный знающий гид, которого было интересно слушать, большой комфортабельный автобус, все по плану, как и предполагалось.
Прекрасный знающий гид, которого было интересно слушать, большой комфортабельный автобус, все по плану, как и предполагалось.
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Надежда
Всё супер! Экскурсовод Светлана настоящий мастер своего дела, интересно, красиво, понятно❤️
Всё супер! Экскурсовод Светлана настоящий мастер своего дела, интересно, красиво, понятно❤️
Всё супер! Экскурсовод Светлана настоящий мастер своего дела, интересно, красиво, понятно❤️
Всё супер! Экскурсовод Светлана настоящий мастер своего дела, интересно, красиво, понятно❤️
Всё супер! Экскурсовод Светлана настоящий мастер своего дела, интересно, красиво, понятно❤️
Всё супер! Экскурсовод Светлана настоящий мастер своего дела, интересно, красиво, понятно❤️
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С
Дата посещения: 22 ноя 2025
Все ок
Все ок
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Марина
Хорошая экскурсия. Учитывайте подъём на гору-кольцо. Выбрала эту экскурсию чтобы скоротать время. После Домбая и Чечни маленькие экскурсии уже не особо впечатляют. Экскурсовод отличный. У Медовых водопадов можно купить местные сладости. Чайный домик понравился, там организована большая дегустация мёда, чая. Всё что понравилось можно тут же купить.
Хорошая экскурсия. Учитывайте подъём на гору-кольцо. Выбрала эту экскурсию чтобы скоротать время. После Домбая и Чечни
Хорошая экскурсия. Учитывайте подъём на гору-кольцо. Выбрала эту экскурсию чтобы скоротать время. После Домбая и Чечни
Хорошая экскурсия. Учитывайте подъём на гору-кольцо. Выбрала эту экскурсию чтобы скоротать время. После Домбая и Чечни
Хорошая экскурсия. Учитывайте подъём на гору-кольцо. Выбрала эту экскурсию чтобы скоротать время. После Домбая и Чечни
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Г
Экскурсия очень интересная, все четко по времени, мы посмотрели красивые места, купили сладости (необычный щербет), много сортов травяного чая.
Экскурсия очень интересная, все четко по времени, мы посмотрели красивые места, купили сладости (необычный щербет), много сортов травяного чая.
Экскурсия очень интересная, все четко по времени, мы посмотрели красивые места, купили сладости (необычный щербет), много сортов травяного чая.
Экскурсия очень интересная, все четко по времени, мы посмотрели красивые места, купили сладости (необычный щербет), много сортов травяного чая.
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Д
все понравилось, спасибо за экскурсию, времени достаточно, если осматривать в быстром темпе, на каждой остановке есть минут по 40-50
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