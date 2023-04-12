Медовые водопады, гора Кольцо, Чайный домик, замок Коварства и Любви за 1 день
Приглашаем на неутомительную экскурсию по ближайшим окрестностям Кисловодска. Она пройдёт на комфортабельном автобусе, в группе до 40 человек.
Всего за 4,5 часа вы увидите несколько водопадов, насладитесь панорамой города с высоты горы Кольцо, оцените замок в средневековом стиле и заглянете в Чайный домик. Наш профессиональный гид расскажет интересные факты об этих местах.
Всего за 4,5 часа вы увидите несколько водопадов, насладитесь панорамой города с высоты горы Кольцо, оцените замок в средневековом стиле и заглянете в Чайный домик. Наш профессиональный гид расскажет интересные факты об этих местах.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Замок Коварства и Любви. Вы увидите стилизованный под Средневековье замок 1939 года и услышите связанную с ним романтическую легенду.
Гора Кольцо. Мы полюбуемся с высоты панорамой Кисловодска и рассмотрим причудливые природные арки, образованные в результате выветривания мягких песчаных пород.
Туристический комплекс Медовые водопады. По живописному плато мы спустимся в ущелье реки Аликоновки, где находятся несколько водопадов: Жемчужный, Девичьи косы, Чёртова мельница и Большой Медовый. Здесь же расположены небольшой этнографический музей, мини-зоопарк с домашними животными и кафе, где можно попробовать традиционные блюда карачаевцев: айран и хычин.
Чайный домик. Вы продегустируете чай на горных травах, мед и варенье с необычными вкусами: из чеснока, баклажана, базилика, клевера или сосновых шишек.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе, в группе до 40 человек.
- На Медовых водопадах есть спуск по крутой лестнице и мостикам через реку, поэтому не рекомендуем этот маршрут маломобильным путешественникам.
- Билеты на Медовые водопады оплачиваются отдельно: 100 руб. взрослые, 50 руб. дети 7-14 лет.
- Дегустации в Чайном домике включены в стоимость.
во вторник, четверг и воскресенье в 14:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у колоннады
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 14:00Экскурсия длится около 4.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариана — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели 97 экскурсий для 158 туристов
Добрый день! Я Ариана, гид в третьем поколении. Мы с командой проводим экскурсии из Кисловодска. Любим и знаем Кавказ. Горы и города. Для вас групповые экскурсии на новых комфортабельных автобусах, индивидуальные на минивэнах и джип-туры на полноприводном транспорте. На всех маршрутах с вами работают профессионалы с большим опытом. Гарантирую: будет безопасно, комфортно и интересно.Задать вопрос
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