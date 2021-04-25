Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Бермамыт — храм природы и клад впечатлений

Полюбоваться панорамами гор, узнать любопытные факты о плато и попробовать сладости в Чайном домике

4.9
27 отзывов
Ахмат
Ахмат – Гид из Кисловодска
Плато Бермамыт — место потрясающей красоты.

Вас ждут живописные пейзажи и яркие впечатления, вид на седовласый Эльбрус и рассказы о нашем крае.

По желанию мы заедем к Медовым водопадам или посмотрим Эшкаконское водохранилище.

А еще вы побываете в Чайном домике и продегустируете травяные чаи и необычное варенье!
Задать вопросОбычно отвечает за 14 ч.
Бермамыт — храм природы и клад впечатлений
Бермамыт — храм природы и клад впечатлений

Что вас ожидает

Идеальная природная смотровая площадка
На машине мы отправимся к плато Бермамыт, откуда открывается захватывающий вид на заснеженные горы ⛰️, живописные ущелья и пики Бештау с Машуком. Сам седой исполин Эльбрус предстанет перед нами в лучах солнца, играющий волшебную световую симфонию на клавишах ледников. Вы полюбуетесь и причудливыми скалами самого Бермамыта, увидите каменный амфитеатр, скалы-монахи и южную стену малого Бермамыта.
Я расскажу забавные факты и познавательные истории 📖, связанные с плато и жизнью на соседних территориях. Покажу и другие места, которые видны с Бермамыта — и, возможно, вы захотите расширить свою географию новыми экскурсиями.

Водные красоты
После мы, по вашему желанию, отправимся за пейзажами в районе водохранилища или заедем на туристический комплекс Медовые водопады — каждый из объектов заслуживает отдельного внимания. Я расскажу, какое значение для Кисловодска имеет Эшкаконское водохранилище, поделюсь историей 📖 комплекса и целебных водопадов, где проходит множество культурных мероприятий и необычных фестивалей.

Сладкая жизнь
Завершением программы станет Чайный домик. Вы услышите рассказ об этом маленьком «экономическом чуде» и его талантливых создателях. Продегустируете разные виды варенья — даже чесночное! — и другие сладости и деликатесы местной кухни 🥧. Сможете купить сувениры: ножи и мечи, бурку и папаху, вязанные вещи и носки из верблюжьей шерсти. И, конечно, попробовать настоящий горский шашлык из карачаевского барашка!

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит на подготовленном внедорожнике Лендровер Дискавери. Маршрут неопасный, однако дорога местами не асфальтирована.
  • Отдельно оплачивается экологический сбор на Медовых водопадах — 60 рублей (дегустация бесплатная)
  • Я возьму питьевую воду, чай и бутерброды, но вы можете тоже взять перекус. За отдельную плату (500 руб. ) я могу приготовить барбекю из курицы.
  • Ходить придется немного, тем не менее, выбирайте обувь, удобную для хождения по грунту. Одежду выбирайте непромокаемую и непродуваемую, осенью — утепленную куртку. С собой рекомендую взять солнцезащитные очки и крем от загара.
Бермамыт — храм природы и клад впечатлений
Бермамыт — храм природы и клад впечатлений
Бермамыт — храм природы и клад впечатлений
Бермамыт — храм природы и клад впечатлений
Бермамыт — храм природы и клад впечатлений
Бермамыт — храм природы и клад впечатлений
Бермамыт — храм природы и клад впечатлений
Бермамыт — храм природы и клад впечатлений
Бермамыт — храм природы и клад впечатлений
Бермамыт — храм природы и клад впечатлений
Бермамыт — храм природы и клад впечатлений
Бермамыт — храм природы и клад впечатлений
Бермамыт — храм природы и клад впечатлений
Бермамыт — храм природы и клад впечатлений
Бермамыт — храм природы и клад впечатлений
Бермамыт — храм природы и клад впечатлений
Бермамыт — храм природы и клад впечатлений
Бермамыт — храм природы и клад впечатлений

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ахмат
Ахмат
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Ахмат, я пилот гражданской авиации и большой любитель внедорожной езды на автомобилях со специальной подготовкой. На таких авто провожу экскурсии по горам, к подножью Эльбруса, термальным, минеральным источникам и горным плато. По местам с асфальтированной дорогой вожу на Шкоде Рапид, это быстро и комфортно. С радостью покажу вам наши замечательные края и расскажу о них самое интересное. До встречи!
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27 реальных отзывов от туристов

25 апр 2021
Море впечатлений от экскурсии: невероятные виды на Бермамыте, вкусный обед на полянке в красивом ущелье, красивые Медовые водопады и как вишенка на торте: разнообразие вкусностей в чайном домике. Но главное, без кого мы бы многого не узнали и не увидели, это наш экскурсовод Ахмат. Интересный собеседник, знающий свой край как никто другой, умелый водитель, что немаловажно на сложной дороге, он покорил нас своей влюбленностью в этот край.
12 янв 2021
Накануне Нового года нам хотелось получить максимум впечатлений и с отличным настроением встретить праздник. Поездка на Бермамыт с Ахматом оправдала наши ожидания. Великолепные горные виды под увлекательный рассказ нашего экскурсовода, возможность сделать уникальные фотографии, полет птиц над ущельем, вкуснейший горячий чай с травами - таким запомнился нам этот день. На обратном пути мы заехали на зиплайн, а оттуда попали на Медовые водопады. Добавлю, что экскурсия проводится на комфортабельном внедорожнике, это немаловажно на горной дороге. Желаем Ахмату здоровья и исполнения желаний в Новом году! Надеемся вернуться летом и продолжить знакомство с этим удивительным краем.
31 дек 2020
Порадовал подход гида Ахмата к своему делу. Ответственное отношение, заинтересованность в том, чтобы туристы получили максимум впечатлений. Отличный водитель, хорошо знающий маршруты и все уголки любимого края. Интерес к предмету. Ароматный чай со вкусным местным сыром с видом на Эльбрус незабываем.
31 дек 2020
Спасибо Ахмату за прекрасную экскурсию. За интересный рассказ о своем крае. Мастерство Ахмата, как водителя, выше всяких похвал. Увидели Бермамыт во всей красе, посетили много живописных мест. Экскурсия была продумана до мелочей, кофе, чай с бутербродами были очень нужны в зимнюю погоду.
28 дек 2020
Не интересно, не оправданно высокая цена за экскурсию.
22 окт 2020
Этот день однозначно попадет в копилку незабываемых в моей жизни! В нем было прекрасно всё, начиная с знакомства с Ахматом и заканчивая приятной усталостью после экскурсии! Ахмат показал нам великолепные красоты мест, которые он сам любит и кажется, что исследовал каждый угол. Но всё равно иногда казалось, что он привозил туда, где до нас никто не ступал, настолько природа и её дары поражали! Всё продуманно до мелочей! Места, где можно сделать потрясающие фотографии и пикник, который не променяешь ни на один ресторан)) спасибо большое за незабываемое путешествие, воспоминания о котором останутся в памяти надолго!
15 окт 2020
Очень понравилась экскурсия. Замечательный гид. Поездка была увлекательной и познавательной +потрясающий вид на Эльбрус!Рекомендую!!!Спасибо Ахмату за кучу впечатлений.
15 окт 2020
Это Ваш правильный выбор, если Вам нужны новая информация, эмоции и впечатления; тактичный и внимательный гид; захватывающие пейзажи и романтический завтрак и видом на Эльбрус!! Незабываемые впечатления!!
Елена
7 окт 2020
Отдыхали в Кисловодске в сентябре. Заранее забронировала индивидуальную экскурсию с частным гидом на Бермамыт. Прочитала много отзывов об Ахмате и сомнений в компетенции этого человека вообще не возникло. Всё сложилось при встрече:погода, наши отношения с гидом, ну и сама природа, горы, Эльбрус!!! Ахмат-это человек, который внушает доверие на сложных дорогах в горах, это прекрасный фотограф, рассказчик, это гид от Бога, который покажет такие места, о которых многие другие и не знают. Ну а Бермамыт-это то место, которое описывать эдесь нет смысла, там надо быть, там надо увидеть красоту своими глазами. Я увидела, спасибо Ахмату!!!
5 окт 2020
Ахмат, прекрасный гид и очень интересный человек. Поездка прошла очень увлекательно. Крайне рекомендую. Спасибо за покатушки, пикник с видом на Эльбрус и носочки! ))
30 сен 2020
Экскурсия замечательная. Виды потрясающие. Ахмат - замечательный гид, знающий и любящий свой край. Спасибо за прекрасную поездку!
29 сен 2020
Экскурсия очень понравилась. Ахмат интересный собеседник, рассказал много интересного о крае, о жизни и обычаях местного населения. Показал много таких мест, куда туристов не возят, т. к. у него очень проходимый и при этом очень комфортабельный автомобиль. Экскурсию рекомендуем, обязательно поедем ещё с Ахметом, когда снова будем в этих краях.
26 сен 2020
Лучшая часть нашей поездки, очень рекомендую и Бермамыт, и гида. Есть огромное преимущество по сравнению со сборными экскурсиями, где просто довозвят до финальной точки - Ахмат знает, где немного свернуть по пути, чтобы открылся шикарный вид, при том что для незнающего человека никаких ориентиров нет. Ахмат очень приятный и знающий гид, увлеченно отвечающий на любые вопросы по месту и региону. Мы стартовали экскурсию где-то в 14, приехав в Кисловодск на такси из аэропорта, пообедали уже на природе с красивым видом. По времени нам так отлично хватило насладиться красотой. Из прочего по нашему опыту - дорога плохая, но терпимо (если укачивает - не ехать или пить таблетки), беря теплую одежду смотрите на температуру на Бермамыте, а не в Кисловодске, бессмысленно смотреть прогноз дождей/облачности за сутки или тем более раньше.
13 сен 2020
Спасибо большое Ахмата за экскурсию. Он показал нам удивительные места. Замечательный Водитель-профессионал и хороший гид. Удивил пикник на природе с красивыми видами на Эльбрус. Незабываемо, удивительно, профессионально. Спасибо.
27 авг 2020
Хочу выразить благодарность за отличный отдых и эмоции. Эрудированный, интересный, любящий свое дело человек. Была на трипе с 2 маленькими детьми, спасибо за терпение и отличную организацию. Буду рекомендавать друзьям и знакомым.
Ещё 12 отзывов

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