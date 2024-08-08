Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Плато Бермамыт — место потрясающей красоты. Вас ждут живописные пейзажи, яркие впечатления и вид на седовласый Эльбрус. По желанию мы заедем к Медовым водопадам или посмотрим Эшкаконское водохранилище. А еще вы побываете в Чайном домике и продегустируете травяные чаи и необычное варенье!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Идеальная природная смотровая площадка

На машине мы отправимся к плато Бермамыт, откуда открывается захватывающий вид на заснеженные горы, живописные ущелья и пики Бештау с Машуком. Сам седой исполин Эльбрус предстанет перед нами в лучах солнца, играющий волшебную световую симфонию на клавишах ледников. Вы полюбуетесь и причудливыми скалами самого Бермамыта, увидите каменный амфитеатр, скалы-монахи и южную стену малого Бермамыта.

Покажу и другие места, которые видны с Бермамыта.

Водные красоты

После мы, по вашему желанию, отправимся за пейзажами в районе водохранилища или заедем на туристический комплекс Медовые водопады — каждый из объектов заслуживает отдельного внимания.

Сладкая жизнь

Завершением программы станет Чайный домик. Вы услышите рассказ об этом маленьком «экономическом чуде» и его талантливых создателях. Продегустируете разные виды варенья — даже чесночное! — и другие сладости и деликатесы местной кухни. Сможете купить сувениры: ножи и мечи, бурку и папаху, вязанные вещи и носки из верблюжьей шерсти. И, конечно, попробовать настоящий горский шашлык из карачаевского барашка!

Организационные детали