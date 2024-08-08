Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

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Бермамыт - храм природы и клад впечатлений

Полюбоваться панорамами гор и попробовать сладости в Чайном домике
Плато Бермамыт — место потрясающей красоты. Вас ждут живописные пейзажи, яркие впечатления и вид на седовласый Эльбрус. По желанию мы заедем к Медовым водопадам или посмотрим Эшкаконское водохранилище. А еще вы побываете в Чайном домике и продегустируете травяные чаи и необычное варенье!
5
36 отзывов
Бермамыт - храм природы и клад впечатлений
Бермамыт - храм природы и клад впечатлений
Бермамыт - храм природы и клад впечатлений

Описание экскурсии

Идеальная природная смотровая площадка

На машине мы отправимся к плато Бермамыт, откуда открывается захватывающий вид на заснеженные горы, живописные ущелья и пики Бештау с Машуком. Сам седой исполин Эльбрус предстанет перед нами в лучах солнца, играющий волшебную световую симфонию на клавишах ледников. Вы полюбуетесь и причудливыми скалами самого Бермамыта, увидите каменный амфитеатр, скалы-монахи и южную стену малого Бермамыта.
Покажу и другие места, которые видны с Бермамыта.

Водные красоты

После мы, по вашему желанию, отправимся за пейзажами в районе водохранилища или заедем на туристический комплекс Медовые водопады — каждый из объектов заслуживает отдельного внимания.

Сладкая жизнь

Завершением программы станет Чайный домик. Вы услышите рассказ об этом маленьком «экономическом чуде» и его талантливых создателях. Продегустируете разные виды варенья — даже чесночное! — и другие сладости и деликатесы местной кухни. Сможете купить сувениры: ножи и мечи, бурку и папаху, вязанные вещи и носки из верблюжьей шерсти. И, конечно, попробовать настоящий горский шашлык из карачаевского барашка!

Организационные детали

  • Поездка проходит на подготовленном внедорожнике Лендровер Дискавери. Маршрут неопасный, однако дорога местами не асфальтирована.
  • Отдельно оплачивается экологический сбор на Медовых водопадах — 100 рублей (дегустация бесплатная)
  • Я возьму питьевую воду, чай и бутерброды, но вы можете тоже взять перекус. За отдельную плату (500 руб.) я могу приготовить барбекю из курицы
  • Ходить придется немного, тем не менее, выбирайте обувь, удобную для хождения по грунту. Одежду выбирайте непромокаемую и непродуваемую, осенью — утепленную куртку. С собой рекомендую взять солнцезащитные очки и крем от загара

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмат
Ахмат — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 4 часа 40 минут
Провёл экскурсии для 690 туристов
Меня зовут Ахмат, я пилот гражданской авиации и большой любитель внедорожной езды на автомобилях со специальной подготовкой. На таких авто провожу поездки по горам, к подножию Эльбруса, термальным минеральным источникам и горным плато. Покажу вам наши замечательные края и расскажу о них самое интересное.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Выражаем большую благодарность Ахмату за наше путешествие на урочище Джилы-Су. Всю поездку Ахмат рассказывал интересные истории о здешних местах и обычаях, завозил в локации с завораживающими пейзажами. Мы чудесно провели день с остановкой на пикник с незабываемым видом. Путешествие проходило на комфортабельном автомобиле, поэтому дочка (7 лет) очень хорошо перенесла дорогу. Ахмат учел все наши пожелания. Большое спасибо!
Рекомендуем 100%
Выражаем большую благодарность Ахмату за наше путешествие на урочище Джилы-Су. Всю поездку Ахмат рассказывал интересные истории
Выражаем большую благодарность Ахмату за наше путешествие на урочище Джилы-Су. Всю поездку Ахмат рассказывал интересные истории
Выражаем большую благодарность Ахмату за наше путешествие на урочище Джилы-Су. Всю поездку Ахмат рассказывал интересные истории
Выражаем большую благодарность Ахмату за наше путешествие на урочище Джилы-Су. Всю поездку Ахмат рассказывал интересные истории
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Макс
Большое спасибо Ахмату за увлекательную экскурсию на Бермамыт. Приятный, общительный и высокообразованный человек. Знает очень много о своём крае и его жителях.
Бермамыт - удивительно красивое место, которое обязательно к посещению всеми гостями республики.
Приятным бонусом был пикник у склона с впечатляющим видом. Особенно повезло с погодой, солнечно и малооблачно. Также насладились вкусной водой из нарзанных источников.
Однозначно рекомендую! 10 звёзд из 5!
Большое спасибо Ахмату за увлекательную экскурсию на Бермамыт. Приятный, общительный и высокообразованный человек. Знает очень много
Большое спасибо Ахмату за увлекательную экскурсию на Бермамыт. Приятный, общительный и высокообразованный человек. Знает очень много
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К
02.06.21 прокатились до плато Бермамыт с Ахматом)) Клад впечатлений! Впрочем, как и было обещано! Несмотря на сильнейший дождь и грозу накануне поездки, высокую облачность и местами экстремальный маршрут - получились
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самые яркие фотографии и самые запоминающиеся эмоции! Цветущие склоны, снежные хребты, легендарные черкесские вороные, невероятные оттенки зеленого, ветер, воздух, запах, пробивающееся солнце, рельефы, скалы… Слов не хватит!! А ведь чуть не передумали из-за погоды… Спасибо Ахмату! Профессионально, уверенно, надежно, очень спокойно, напевая мелодию, вальсируя на джипе… Вообщем, дорога в непогоду - очень смело и сама по себе достопримечательность! Много говорили, вкусно ели, интересно ехали, совсем не устали. Первое знакомство с Северным Кавказом в сопровождении Ахмата - это был удачный выбор)
PS Хычины домашнего приготовления тоже, как оказалось позже, были самыми вкусными! Спасибо)

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В
Накануне Нового года нам хотелось получить максимум впечатлений и с отличным настроением встретить праздник. Поездка на Бермамыт с Ахматом оправдала наши ожидания. Великолепные горные виды под увлекательный рассказ нашего экскурсовода,
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возможность сделать уникальные фотографии, полет птиц над ущельем, вкуснейший горячий чай с травами - таким запомнился нам этот день. На обратном пути мы заехали на зиплайн, а оттуда попали на Медовые водопады. Добавлю, что экскурсия проводится на комфортабельном внедорожнике, это немаловажно на горной дороге. Желаем Ахмату здоровья и исполнения желаний в Новом году! Надеемся вернуться летом и продолжить знакомство с этим удивительным краем.

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О
Этот день однозначно попадет в копилку незабываемых в моей жизни! В нем было прекрасно всё, начиная с знакомства с Ахматом и заканчивая приятной усталостью после экскурсии! Ахмат показал нам великолепные
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красоты мест, которые он сам любит и кажется, что исследовал каждый угол. Но всё равно иногда казалось, что он привозил туда, где до нас никто не ступал, настолько природа и её дары поражали! Всё продуманно до мелочей! Места, где можно сделать потрясающие фотографии и пикник, который не променяешь ни на один ресторан)) спасибо большое за незабываемое путешествие, воспоминания о котором останутся в памяти надолго!

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Елена
Отдыхали в Кисловодске в сентябре. Заранее забронировала индивидуальную экскурсию с частным гидом на Бермамыт. Прочитала много отзывов об Ахмате и сомнений в компетенции этого человека вообще не возникло. Всё сложилось
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при встрече:погода, наши отношения с гидом, ну и сама природа, горы, Эльбрус!!! Ахмат-это человек, который внушает доверие на сложных дорогах в горах, это прекрасный фотограф, рассказчик, это гид от Бога, который покажет такие места, о которых многие другие и не знают. Ну а Бермамыт-это то место, которое описывать эдесь нет смысла, там надо быть, там надо увидеть красоту своими глазами. Я увидела, спасибо Ахмату!!!

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