Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Описание экскурсии
Идеальная природная смотровая площадка
На машине мы отправимся к плато Бермамыт, откуда открывается захватывающий вид на заснеженные горы, живописные ущелья и пики Бештау с Машуком. Сам седой исполин Эльбрус предстанет перед нами в лучах солнца, играющий волшебную световую симфонию на клавишах ледников. Вы полюбуетесь и причудливыми скалами самого Бермамыта, увидите каменный амфитеатр, скалы-монахи и южную стену малого Бермамыта.
Покажу и другие места, которые видны с Бермамыта.
Водные красоты
После мы, по вашему желанию, отправимся за пейзажами в районе водохранилища или заедем на туристический комплекс Медовые водопады — каждый из объектов заслуживает отдельного внимания.
Сладкая жизнь
Завершением программы станет Чайный домик. Вы услышите рассказ об этом маленьком «экономическом чуде» и его талантливых создателях. Продегустируете разные виды варенья — даже чесночное! — и другие сладости и деликатесы местной кухни. Сможете купить сувениры: ножи и мечи, бурку и папаху, вязанные вещи и носки из верблюжьей шерсти. И, конечно, попробовать настоящий горский шашлык из карачаевского барашка!
Организационные детали
- Поездка проходит на подготовленном внедорожнике Лендровер Дискавери. Маршрут неопасный, однако дорога местами не асфальтирована.
- Отдельно оплачивается экологический сбор на Медовых водопадах — 100 рублей (дегустация бесплатная)
- Я возьму питьевую воду, чай и бутерброды, но вы можете тоже взять перекус. За отдельную плату (500 руб.) я могу приготовить барбекю из курицы
- Ходить придется немного, тем не менее, выбирайте обувь, удобную для хождения по грунту. Одежду выбирайте непромокаемую и непродуваемую, осенью — утепленную куртку. С собой рекомендую взять солнцезащитные очки и крем от загара
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Рекомендуем 100%
Бермамыт - удивительно красивое место, которое обязательно к посещению всеми гостями республики.
Приятным бонусом был пикник у склона с впечатляющим видом. Особенно повезло с погодой, солнечно и малооблачно. Также насладились вкусной водой из нарзанных источников.
Однозначно рекомендую! 10 звёзд из 5!