Горы, озёра и древние города Кавказа редко открываются случайному путнику — их нужно знать и уметь показать.
Этот маршрут соединяет историю, природу и культуру Чечни: от легенд о героях и тишины высокогорных озёр до величия мечетей и вкуса чабанского шашлыка. Вы с комфортом проедете по горным дорогам Кавказа и увидите его живым, гордым и гостеприимным.
Описание экскурсии
6:00 — выезд из Кисловодска
Вводная информация о маршруте и его особенностях.
12:00 — памятник Зелимхану и родник Девичья Коса
История легендарного героя чеченского народа и символа свободы. Легенды о роднике, дегустация чистейшей воды.
13:00 — переезд на перевал Харами
Дорога с панорамными видами горных хребтов и долин.
14:30 — перевал Харами
Прогулка, фотостоп, рассказы о природных особенностях региона и высокогорных лесах
15:30 — переезд к озеру Кезеной-Ам
16:00 — озеро Кезеной-Ам
Прогулка вдоль берега, время для фото и отдыха, возможность попробовать блюда местной кухни.
16:30 — обед
Национальные блюда, включая чабанский шашлык, приготовленный на открытом огне.
18:00 — переезд в древний город Хой
18:15 — руины древнего города Хой
Экскурсия по средневековым башням и улочкам, погружение в историю региона.
19:00 — переезд в город Шали
21:00 — мечеть в Шали
Осмотр архитектуры, рассказы о религии и культуре Чечни, время для фото.
22:00 — выезжаем в Кисловодск
Организационные детали
- Поездка проходит на легковом автомобиле комфорт-класса
- Обязательно иметь при себе паспорт гражданина РФ или иной документ удостоверяющий личность
- Важно помнить, что поездка в Чеченскую Республику подразумевает соблюдение правил поведения в общественных местах и уважение местных традиций и обычаев
- С вами поеду я или другой гид-водитель из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Иван — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 387 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.
