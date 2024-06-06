С Светлана Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска Гид Александр, БОМБА!!!!!

Г Галина Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска) читать дальше твоей семьёй на эти часы. Если хотите экскурсию, а не поездку на такси, то ищите этого гида! Человек владеет огромным количеством информации, слушаешь с открытым ртом, и очень сожалеешь, что в твоей головушке недостаточно гигабайт, чтобы запомнить хоть малость сказанного. Ещё раз спасибо! Огромное спасибо нашему гиду Михаилу Александровичу за поездку по Осетии. Это лучшая экскурсия. Михаил выкладывется на все 200%. Мы действительно были

П Павел Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска Очень понравился гид Олег, много рассказал по культуре Северной Осетии. Много интересных мест, обязательно ещё вернемся сюда!

В Виктория Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска) Наш гид Михаил! Красавчег! Весёлый, остроумный, заботливый, эрудированный и просто МОЛОДЕЦ! Классный трип, буря эмоций и поток отличного настроения! Осетия ❤️. СПАСИБО!

Н Наталья Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска Ездили в Осетию с Александром, очень грамотный, с чувством юмора гид/водитель, везде давал времени свободного столько, сколько всем нужно было, не торопил. Машина комфортная, организация экскурсии отличная. К посещению однозначно рекомендую 👍

н надежда Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска) читать дальше гида Виталия. Огромная ему Благодарность. Ну а восхититься природной Красотой Осетии можно только побывав там лично! Любовь к Осетии останется в сердце у меня навсегда! Спасибо организаторам! Отличная поездка в Осетию! Много интересного и позновательного было услышано об этносе, сказаниях, быте, традициях, кухне, истории народа Осетии от

М Мария Красоты Алании: поездка в Северную Осетию из Кисловодска в мини-группе читать дальше и гораздо больше, чем заявлено в экскурсии. Конечно рекомендую эту экскурсию, буду и сама ездить ещё обязательно. Если будете заказывать- просите, чтобы провел поездку Расул - поездка превзойдет все Ваши ожидания! Понравилось - это просто ничего не сказать! ОЧЕНЬ понравилось!!!!! Огромное спасибо Расулу! Мы видели такие заповедные уголки, сказочные места -

М Мария Северная Осетия и её живописные ущелья Экскурсия впечатлила, очень интересная! . Спасибо

Р Роман Северная Осетия: древние руины, хрустальные водопады и арт-объекты Спасибо Кемалу за интересную и познавательную экскурсию. Все грамотно организовано: накануне отзовнились, подтвердили время и место сбора. Море впечатлений, потрясающие виды. Нам немного не повезло с погодой из-за африканских песков- на фото все в дымке, но в остальном все отлично.