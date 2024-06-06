Куртатинское ущелье – экскурсии в Кисловодске

Найдено 8 экскурсий в категории «Куртатинское ущелье» в Кисловодске, цены от 4 490 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
43 отзыва
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска)
Увлекательное путешествие по Северной Осетии: памятники, древние селения, горные виды и национальная кухня. Познакомьтесь с культурой и историей аланов
Начало: В районе центрального круга
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
5 500 за человека
Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
114 отзывов
Путешествие из Кисловодска в Северную Осетию: групповая экскурсия
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Северной Осетии. Вас ждут захватывающие легенды, древние крепости и величественные горы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
55555 000 за человека
Красоты Алании: поездка в Северную Осетию из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
55 отзывов
Красоты Алании: поездка в Северную Осетию из Кисловодска в мини-группе
Насыщенное путешествие по Северной Осетии: горные виды, осетинские легенды, Город мёртвых, родовые башни и качели над пропастью
Начало: Рядом с местом вашего проживания в Кисловодске Пят...
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
5 500 за человека
Из Кисловодска - в горную Осетию
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
9 отзывов
Из Кисловодска - в горную Осетию
Познакомиться со средневековым наследием и вспомнить последние съемки Бодрова у Кармадонского ущелья
Начало: в Кисловодске, Ессентуках или Пятигорске
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
30 000 за всё до 7 чел.
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Кисловодска в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Кисловодска в мини-группе
Кармадонское ущелье, памятник Бодрову, Мидаграбинские водопады, Даргавс и Аланский монастырь
Начало: от места вашего проживания в городах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 300 за человека
Северная Осетия и её живописные ущелья
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
4 отзыва
Северная Осетия и её живописные ущелья
Побывать в теснине Кадаргаван, Дзивгисской крепости и других местах в группе до 35 человек
Начало: У Колоннады
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
4 490 за человека
Северная Осетия: древние руины, хрустальные водопады и арт-объекты
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Северная Осетия: древние руины, хрустальные водопады и арт-объекты
Побывать в ущельях и каньонах, Даргавском некрополе, селе Фиагдон и других знаковых местах региона
Начало: В Кисловодске или Пятигорске
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
25 000 за всё до 4 чел.
В гости к аланам: экскурсия в Северную Осетию в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
В гости к аланам: экскурсия в Северную Осетию в мини-группе
Познакомиться с осетинской культурой и посетить самые яркие достопримечательности региона
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
63005 040 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    6 июня 2024
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
    Гид Александр, БОМБА!!!!!
    Гид Александр, БОМБА!!!!!
  • Г
    Галина
    6 июня 2024
    Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска)
    Огромное спасибо нашему гиду Михаилу Александровичу за поездку по Осетии. Это лучшая экскурсия. Михаил выкладывется на все 200%. Мы действительно были
    читать дальше

    твоей семьёй на эти часы. Если хотите экскурсию, а не поездку на такси, то ищите этого гида! Человек владеет огромным количеством информации, слушаешь с открытым ртом, и очень сожалеешь, что в твоей головушке недостаточно гигабайт, чтобы запомнить хоть малость сказанного. Ещё раз спасибо!

  • П
    Павел
    6 июня 2024
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
    Очень понравился гид Олег, много рассказал по культуре Северной Осетии. Много интересных мест, обязательно ещё вернемся сюда!
    Очень понравился гид Олег, много рассказал по культуре Северной Осетии. Много интересных мест, обязательно ещё вернемся сюда!Очень понравился гид Олег, много рассказал по культуре Северной Осетии. Много интересных мест, обязательно ещё вернемся сюда!Очень понравился гид Олег, много рассказал по культуре Северной Осетии. Много интересных мест, обязательно ещё вернемся сюда!Очень понравился гид Олег, много рассказал по культуре Северной Осетии. Много интересных мест, обязательно ещё вернемся сюда!Очень понравился гид Олег, много рассказал по культуре Северной Осетии. Много интересных мест, обязательно ещё вернемся сюда!Очень понравился гид Олег, много рассказал по культуре Северной Осетии. Много интересных мест, обязательно ещё вернемся сюда!Очень понравился гид Олег, много рассказал по культуре Северной Осетии. Много интересных мест, обязательно ещё вернемся сюда!
  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска)
    Наш гид Михаил! Красавчег! Весёлый, остроумный, заботливый, эрудированный и просто МОЛОДЕЦ! Классный трип, буря эмоций и поток отличного настроения! Осетия ❤️. СПАСИБО!
  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
    Ездили в Осетию с Александром, очень грамотный, с чувством юмора гид/водитель, везде давал времени свободного столько, сколько всем нужно было, не торопил. Машина комфортная, организация экскурсии отличная. К посещению однозначно рекомендую 👍
  • н
    надежда
    31 мая 2024
    Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска)
    Отличная поездка в Осетию! Много интересного и позновательного было услышано об этносе, сказаниях, быте, традициях, кухне, истории народа Осетии от
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    гида Виталия. Огромная ему Благодарность. Ну а восхититься природной Красотой Осетии можно только побывав там лично! Любовь к Осетии останется в сердце у меня навсегда! Спасибо организаторам!

  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Красоты Алании: поездка в Северную Осетию из Кисловодска в мини-группе
    Понравилось - это просто ничего не сказать! ОЧЕНЬ понравилось!!!!! Огромное спасибо Расулу! Мы видели такие заповедные уголки, сказочные места -
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    и гораздо больше, чем заявлено в экскурсии. Конечно рекомендую эту экскурсию, буду и сама ездить ещё обязательно. Если будете заказывать- просите, чтобы провел поездку Расул - поездка превзойдет все Ваши ожидания!

    Понравилось - это просто ничего не сказать! ОЧЕНЬ понравилось!!!!! Огромное спасибо Расулу! Мы видели такие заповедныеПонравилось - это просто ничего не сказать! ОЧЕНЬ понравилось!!!!! Огромное спасибо Расулу! Мы видели такие заповедныеПонравилось - это просто ничего не сказать! ОЧЕНЬ понравилось!!!!! Огромное спасибо Расулу! Мы видели такие заповедныеПонравилось - это просто ничего не сказать! ОЧЕНЬ понравилось!!!!! Огромное спасибо Расулу! Мы видели такие заповедныеПонравилось - это просто ничего не сказать! ОЧЕНЬ понравилось!!!!! Огромное спасибо Расулу! Мы видели такие заповедныеПонравилось - это просто ничего не сказать! ОЧЕНЬ понравилось!!!!! Огромное спасибо Расулу! Мы видели такие заповедныеПонравилось - это просто ничего не сказать! ОЧЕНЬ понравилось!!!!! Огромное спасибо Расулу! Мы видели такие заповедныеПонравилось - это просто ничего не сказать! ОЧЕНЬ понравилось!!!!! Огромное спасибо Расулу! Мы видели такие заповедныеПонравилось - это просто ничего не сказать! ОЧЕНЬ понравилось!!!!! Огромное спасибо Расулу! Мы видели такие заповедныеПонравилось - это просто ничего не сказать! ОЧЕНЬ понравилось!!!!! Огромное спасибо Расулу! Мы видели такие заповедные
  • М
    Мария
    11 мая 2024
    Северная Осетия и её живописные ущелья
    Экскурсия впечатлила, очень интересная! . Спасибо
  • Р
    Роман
    29 апреля 2024
    Северная Осетия: древние руины, хрустальные водопады и арт-объекты
    Спасибо Кемалу за интересную и познавательную экскурсию. Все грамотно организовано: накануне отзовнились, подтвердили время и место сбора. Море впечатлений, потрясающие виды. Нам немного не повезло с погодой из-за африканских песков- на фото все в дымке, но в остальном все отлично.
    Спасибо Кемалу за интересную и познавательную экскурсию. Все грамотно организовано: накануне отзовнились, подтвердили время и местоСпасибо Кемалу за интересную и познавательную экскурсию. Все грамотно организовано: накануне отзовнились, подтвердили время и местоСпасибо Кемалу за интересную и познавательную экскурсию. Все грамотно организовано: накануне отзовнились, подтвердили время и местоСпасибо Кемалу за интересную и познавательную экскурсию. Все грамотно организовано: накануне отзовнились, подтвердили время и местоСпасибо Кемалу за интересную и познавательную экскурсию. Все грамотно организовано: накануне отзовнились, подтвердили время и местоСпасибо Кемалу за интересную и познавательную экскурсию. Все грамотно организовано: накануне отзовнились, подтвердили время и местоСпасибо Кемалу за интересную и познавательную экскурсию. Все грамотно организовано: накануне отзовнились, подтвердили время и местоСпасибо Кемалу за интересную и познавательную экскурсию. Все грамотно организовано: накануне отзовнились, подтвердили время и место
  • И
    Ирина
    30 марта 2024
    Красоты Алании: поездка в Северную Осетию из Кисловодска в мини-группе
    Огромное спасибо Экскурсоводу Марии за путешествие в Северную Осетию. Она прекрасный экскурсовод, опытный и ответственный водитель, замечательный человек. Показала нам красоту гор, в которые влюблена сама! Мини группа для экскурсий- самый удобный вариант - рекомендую.
    Огромное спасибо Экскурсоводу Марии за путешествие в Северную Осетию. Она прекрасный экскурсовод, опытный и ответственный водительОгромное спасибо Экскурсоводу Марии за путешествие в Северную Осетию. Она прекрасный экскурсовод, опытный и ответственный водительОгромное спасибо Экскурсоводу Марии за путешествие в Северную Осетию. Она прекрасный экскурсовод, опытный и ответственный водительОгромное спасибо Экскурсоводу Марии за путешествие в Северную Осетию. Она прекрасный экскурсовод, опытный и ответственный водитель

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Куртатинское ущелье»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
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  2. Северная Осетия в мини-группе: путешествие из Кисловодска
  3. Красоты Алании: поездка в Северную Осетию из Кисловодска в мини-группе
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  5. Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Кисловодска в мини-группе
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  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
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Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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