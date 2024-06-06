1 чел.
По популярности
Мини-группа
12 часов
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Кисловодска)
Увлекательное путешествие по Северной Осетии: памятники, древние селения, горные виды и национальная кухня. Познакомьтесь с культурой и историей аланов
Начало: В районе центрального круга
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
5 500₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Путешествие из Кисловодска в Северную Осетию: групповая экскурсия
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Северной Осетии. Вас ждут захватывающие легенды, древние крепости и величественные горы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
55555 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Красоты Алании: поездка в Северную Осетию из Кисловодска в мини-группе
Насыщенное путешествие по Северной Осетии: горные виды, осетинские легенды, Город мёртвых, родовые башни и качели над пропастью
Начало: Рядом с местом вашего проживания в Кисловодске Пят...
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
5 500₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Кисловодска - в горную Осетию
Познакомиться со средневековым наследием и вспомнить последние съемки Бодрова у Кармадонского ущелья
Начало: в Кисловодске, Ессентуках или Пятигорске
Завтра в 06:00
11 июня в 06:00
30 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
12 часов
Ущелья Северной Осетии и Город мёртвых - экскурсия из Кисловодска в мини-группе
Кармадонское ущелье, памятник Бодрову, Мидаграбинские водопады, Даргавс и Аланский монастырь
Начало: от места вашего проживания в городах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 300₽ за человека
Групповая
13 часов
Северная Осетия и её живописные ущелья
Побывать в теснине Кадаргаван, Дзивгисской крепости и других местах в группе до 35 человек
Начало: У Колоннады
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
4 490₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Северная Осетия: древние руины, хрустальные водопады и арт-объекты
Побывать в ущельях и каньонах, Даргавском некрополе, селе Фиагдон и других знаковых местах региона
Начало: В Кисловодске или Пятигорске
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
В гости к аланам: экскурсия в Северную Осетию в мини-группе
Познакомиться с осетинской культурой и посетить самые яркие достопримечательности региона
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
63005 040₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана6 июня 2024Гид Александр, БОМБА!!!!!
- ГГалина6 июня 2024Огромное спасибо нашему гиду Михаилу Александровичу за поездку по Осетии. Это лучшая экскурсия. Михаил выкладывется на все 200%. Мы действительно были
- ППавел6 июня 2024Очень понравился гид Олег, много рассказал по культуре Северной Осетии. Много интересных мест, обязательно ещё вернемся сюда!
- ВВиктория5 июня 2024Наш гид Михаил! Красавчег! Весёлый, остроумный, заботливый, эрудированный и просто МОЛОДЕЦ! Классный трип, буря эмоций и поток отличного настроения! Осетия ❤️. СПАСИБО!
- ННаталья4 июня 2024Ездили в Осетию с Александром, очень грамотный, с чувством юмора гид/водитель, везде давал времени свободного столько, сколько всем нужно было, не торопил. Машина комфортная, организация экскурсии отличная. К посещению однозначно рекомендую 👍
- ннадежда31 мая 2024Отличная поездка в Осетию! Много интересного и позновательного было услышано об этносе, сказаниях, быте, традициях, кухне, истории народа Осетии от
- ММария12 мая 2024Понравилось - это просто ничего не сказать! ОЧЕНЬ понравилось!!!!! Огромное спасибо Расулу! Мы видели такие заповедные уголки, сказочные места -
- ММария11 мая 2024Экскурсия впечатлила, очень интересная! . Спасибо
- РРоман29 апреля 2024Спасибо Кемалу за интересную и познавательную экскурсию. Все грамотно организовано: накануне отзовнились, подтвердили время и место сбора. Море впечатлений, потрясающие виды. Нам немного не повезло с погодой из-за африканских песков- на фото все в дымке, но в остальном все отлично.
- ИИрина30 марта 2024Огромное спасибо Экскурсоводу Марии за путешествие в Северную Осетию. Она прекрасный экскурсовод, опытный и ответственный водитель, замечательный человек. Показала нам красоту гор, в которые влюблена сама! Мини группа для экскурсий- самый удобный вариант - рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Куртатинское ущелье»
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