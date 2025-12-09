Индивидуальная
до 4 чел.
Завораживающий Домбай: на джипе из Кисловодска
Тебердинский заповедник, Сентинский храм, озеро Каракель, Эльбрус и перевал Гумбаши за 1 день
Начало: Кисловодск
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 3 чел.
Квадроциклы по горам Карачаево-Черкесии
Насладитесь захватывающими видами гор, прокатившись на квадроцикле. Увлекательные истории и местные легенды от гида сделают поездку незабываемой
Начало: У Колоннады
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6400 ₽
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Кисловодска - в загадочный Худесский лабиринт
Разгадать тайны гигантской каменной головоломки в горах Карачаево-Черкесии
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
