Худесский лабиринт – экскурсии в Кисловодске

Найдено 3 экскурсии в категории «Худесский лабиринт» в Кисловодске, цены от 6400 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Завораживающий Домбай: на джипе из Кисловодска
Джиппинг
На машине
10 часов
41 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Завораживающий Домбай: на джипе из Кисловодска
Тебердинский заповедник, Сентинский храм, озеро Каракель, Эльбрус и перевал Гумбаши за 1 день
Начало: Кисловодск
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Квадротур по Берёзовскому ущелью
На квадроциклах
1 час
-
20%
10 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Квадроциклы по горам Карачаево-Черкесии
Насладитесь захватывающими видами гор, прокатившись на квадроцикле. Увлекательные истории и местные легенды от гида сделают поездку незабываемой
Начало: У Колоннады
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6400 ₽8000 ₽ за всё до 3 чел.
Из Кисловодска - в загадочный Худесский лабиринт
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Кисловодска - в загадочный Худесский лабиринт
Разгадать тайны гигантской каменной головоломки в горах Карачаево-Черкесии
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
18 000 ₽ за всё до 6 чел.

Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в декабре 2025
Сейчас в Кисловодске в категории "Худесский лабиринт" можно забронировать 3 экскурсии от 6400 до 18 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
