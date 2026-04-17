Путешествие по Северному Приэльбрусью подарит незабываемые впечатления. Плато Бермамыт удивит космическими панорамами, а аул Хасаут откроет тайны древней истории. В Джилы-Су вы сможете насладиться целебными нарзанами и увидеть величественные водопады.



Комфортабельный внедорожник обеспечит удобство в пути, а опытный гид расскажет о каждом уголке этого удивительного края

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа расцветает. В эти месяцы можно насладиться видами и комфортно путешествовать. В апреле и октябре тоже возможно путешествие, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В остальные месяцы поездка возможна, но погодные условия могут ограничить доступ к некоторым местам.

Сейчас август — это идеальное время.