Путешествие по Северному Приэльбрусью подарит незабываемые впечатления. Плато Бермамыт удивит космическими панорамами, а аул Хасаут откроет тайны древней истории. В Джилы-Су вы сможете насладиться целебными нарзанами и увидеть величественные водопады.
Комфортабельный внедорожник обеспечит удобство в пути, а опытный гид расскажет о каждом уголке этого удивительного края
Комфортабельный внедорожник обеспечит удобство в пути, а опытный гид расскажет о каждом уголке этого удивительного края
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные виды на Эльбрус
- 🏰 Древние руины и наскальные рисунки
- 💧 Целебные нарзаны и водопады
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа расцветает. В эти месяцы можно насладиться видами и комфортно путешествовать. В апреле и октябре тоже возможно путешествие, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. В остальные месяцы поездка возможна, но погодные условия могут ограничить доступ к некоторым местам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Плато Бермамыт
- Аул Хасаут
- Урочище Джилы-Су
Описание экскурсии
- Плато Бермамыт. Его высота 2592 метра над уровнем моря! Приготовьтесь любоваться «космическими» панорамами с лучшими видами на Эльбрус.
- Аул Хасаут. Он находится между Боковым и Скалистым хребтами в долине горной реки. Это не просто живописное место среди гор. Здесь остались следы древнейшей истории: вы увидите руины крепости 6 века, наскальные рисунки 3 тысячелетия до н. э., а также заброшенные постройки.
- Урочище Джилы-Су. В тёплый сезон вы сможете искупаться в искусственном каменном бассейне с минеральной водой. Посетите красивейшие водопады и увидите долину замков. А также попробуете разные виды нарзана.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике. Есть детские кресла. Заберём по вашему адресу и по окончании программы отвезём обратно. Дорога в одну сторону занимает 2 часа.
В стоимость входит: трансфер, экскурсионное обслуживание.
Отдельно оплачивается (с человека):
- питание (в среднем 600-700₽)
- экосбор в Долине нарзанов (150₽, дети до 10 лет бесплатно). Заезд на Долину нарзанов только по согласованию со всеми участниками группы
- экосбор в урочище Джилы-Су — 300₽
- экосбор на Скалы-Аватары — 50₽
- Стоимость экосборов может изменяться по независимым от нас причинам
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 6.5 часов
Провели экскурсии для 8183 туристов
Я представитель команды, которая с 2015 года занимается экскурсиями по Северному Кавказу. Опытные гиды покажут вам самые красивые места нашего края. Встречаем рассветы, провожаем закаты в горах. Организуем однодневные и многодневные поездки. Индивидуальные и групповые. Встретим в аэропорту/на вокзале, поселим в гостиницу, накормим вкусными блюдами кавказской кухни.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Взяли на семью экскурсию индивидуальную в джилы су, очень понравилось, поговорили с экскурсоводом Асланом о крае, обычаях, посмотрели красивейшие горы.
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Р
Очень насыщенная экскурсия, море впечатлений и фотографий. Красивая дорога: за каждым поворотом открывается вид, достойный открытки. У нас был отличный гид: харизматичный человек и интересный рассказчик.
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Всё прошло отлично. Водитель Резуан с опытом, покатал на отлично.
+2
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М
Побывали на экскурсии По дороге с облаками. Экскурсия очень понравилась. Гид Рамазан просто великолепен. Где надо пошутит, где надо промолчит. Очень хорошо знает места. Показал все великолепие этих мест. Иногда казалось что места неподъемные на машине, но он отлично справляется с ролью водителя и гида одновременно. Желаю Вашей команде процветания. Надеемся что следующая экскурсия тоже будет с Вами.
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Л
Экскурсией очень довольна, спасибо организаторам
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