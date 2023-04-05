Джип-тур на урочище Джилы-Су и плато Бермамыт

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Во время нашей экскурсии вы узнаете о культуре и традициях местных горцев, что общего между балкарцами и карачаевцами и почему сейчас они живут в разных республиках.

Я расскажу о том, что необычного нашли в древнем склепе при строительстве дороги на Джилы-Су и чем эта дорога отличается от других горных дорог. Поговорим о первом восхождении на Эльбрус и о том, как это связано с Кавказской войной. Интересно будет узнать, что делали тибетские ламы на Джилы-Су и почему они оттуда уже не вернулись.

Я расскажу о том, кем был один из первых туристов на плато Бермамыт и об уникальном явлении, происходящем там в предрассветные часы…
Джип-тур на урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Джип-тур на урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Джип-тур на урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Джип-тур на урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Джип-тур на урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Джип-тур на урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Джип-тур на урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Джип-тур на урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Джип-тур на урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Джип-тур на урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Джип-тур на урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Джип-тур на урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Джип-тур на урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Джип-тур на урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Джип-тур на урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Джип-тур на урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Джип-тур на урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Джип-тур на урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Джип-тур на урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Джип-тур на урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Джип-тур на урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Джип-тур на урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Джип-тур на урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Джип-тур на урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Джип-тур на урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Джип-тур на урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Джип-тур на урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Джип-тур на урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Джип-тур на урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Джип-тур на урочище Джилы-Су и плато Бермамыт
Ближайшие даты:
1
июн
2
июн
3
июн
4
июн
5
июн
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июн
7
июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Плато Шаджасмас
  • Долина Нарзанов
  • Каменные замки
  • Теплые источники Джилы-Су
  • Водопад Султан
  • Водопад Кызыл-Су
  • Водопад Каракайя-Су
  • Плато Малый и Большой Бермамыт
  • Смотровые площадки на Эльбрус
  • Главный Кавказский хребет
  • «Амфитеатр» и «Монахи»
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

В первой части экскурсии на Джилы-Су вас ждут:

  • одна из самых красивейших дорог, по которой вам доведётся когда-либо проехать;
  • самые лучшие виды на Эльбрус и Главный Кавказский хребет, на нескольких смотровых площадках (и из-за каждого поворота);
  • бескрайние субальпийские луга, покрытые маленькими, но очень гордыми цветами и рододендроном;
  • скалы «Аватары», как будто сошедшие с кадров одноименного фильма и средневековый аланский склеп;
  • «Каменные замки» или «Зубья Дракона» — «горы на горах», образованные вулканической породой — следами былой активности недр Эльбруса;
  • три захватывающих дух водопада — Кызыл-Су, Султан-Су и Каракайя-Су, к каждому из которых мы подойдем максимально близко;
  • оздоравливающее и приятное купание в тёплых нарзанах Джилы-Су.

Во второй части экскурсии едем в джип тур на плато Бермамыт, где мы встретим:

  • табуны грациозных лошадей, суетливых барашек, задумчивых коров и дружелюбных осликов, на ощупь напоминающих пыльный бабушкин ковёр;
  • Главный Кавказский хребет и Эльбрус, раскрывающиеся совершенно с другой стороны, нежели с Джилы-Су, и не менее эффектно;
  • природные архитектурные шедевры — скальные образования «Амфитеатр» и «Монахи» — главные достопримечательности Бермамыта;
  • ваш самый красивый в жизни закат, отражающийся в кудрявых облаках, с высоты 2600 м.
  • и, если очень повезёт море из облаков — уникальное явление, когда пропасть со всех сторон плато полностью закрыта густыми облаками и вы ощущаете себя словно на острове, парящем в небе!
На обратном пути с Джилы-Су мы заедем в Долину Нарзанов — уникальное место, на территории которого находится самое большое количество источников нарзана в мире. Здесь мы проведем дегустацию нарзанов (и сухого домашнего вина), вкусно поедим в уютном кавказском кафе, прогуляемся по живописному ущелью в Долине Нарзанов под умиротворенное звучание горной реки Хасаут. Домой увозим багаж впечатлений, переполненные карты памяти на телефонах с потрясающими видами и память навсегда — об этих удивительных местах, которые фотографиям, увы не передать…

Важная информация:

  • Заберём вас с любой точки Кисловодска. С собой берём тёплые вещи и удобную обувь, дождевики, солнцезащитные очки и наличные деньги. Тем, кто планирует купаться в нарзанных ваннах, нужно взять все купальные принадлежности.
  • На экскурсию допускаются дети возрастом старше 6 лет.
  • Время начало экскурсии от 06:00 до 08:00 в зависимости от конкретного месяца.

Ежедневно. Начало в диапазоне от 6:00 до 8:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Травяной чай и домашнее вино
Что не входит
  • Обед
  • Экосбор 200 руб
Место начала и завершения?
Курортный бульвар, д. 2, Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Начало в диапазоне от 6:00 до 8:00
Экскурсия длится около 15 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Заберём вас с любой точки Кисловодска. С собой берём тёплые вещи и удобную обувь, дождевики, солнцезащитные очки и наличные деньги. Тем, кто планирует купаться в нарзанных ваннах, нужно взять все купальные принадлежности.
  • На экскурсию допускаются дети возрастом старше 6 лет.
  • Время начало экскурсии от 06:00 до 08:00 в зависимости от конкретного месяца
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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