Во время нашей экскурсии вы узнаете о культуре и традициях местных горцев, что общего между балкарцами и карачаевцами и почему сейчас они живут в разных республиках.
Я расскажу о том, что необычного нашли в древнем склепе при строительстве дороги на Джилы-Су и чем эта дорога отличается от других горных дорог. Поговорим о первом восхождении на Эльбрус и о том, как это связано с Кавказской войной. Интересно будет узнать, что делали тибетские ламы на Джилы-Су и почему они оттуда уже не вернулись.
Я расскажу о том, кем был один из первых туристов на плато Бермамыт и об уникальном явлении, происходящем там в предрассветные часы…
Я расскажу о том, что необычного нашли в древнем склепе при строительстве дороги на Джилы-Су и чем эта дорога отличается от других горных дорог. Поговорим о первом восхождении на Эльбрус и о том, как это связано с Кавказской войной. Интересно будет узнать, что делали тибетские ламы на Джилы-Су и почему они оттуда уже не вернулись.
Я расскажу о том, кем был один из первых туристов на плато Бермамыт и об уникальном явлении, происходящем там в предрассветные часы…
Ближайшие даты:
1
июн
июн
2
июн
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3
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4
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5
июн
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6
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7
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Плато Шаджасмас
- Долина Нарзанов
- Каменные замки
- Теплые источники Джилы-Су
- Водопад Султан
- Водопад Кызыл-Су
- Водопад Каракайя-Су
- Плато Малый и Большой Бермамыт
- Смотровые площадки на Эльбрус
- Главный Кавказский хребет
- «Амфитеатр» и «Монахи»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
В первой части экскурсии на Джилы-Су вас ждут:
- одна из самых красивейших дорог, по которой вам доведётся когда-либо проехать;
- самые лучшие виды на Эльбрус и Главный Кавказский хребет, на нескольких смотровых площадках (и из-за каждого поворота);
- бескрайние субальпийские луга, покрытые маленькими, но очень гордыми цветами и рододендроном;
- скалы «Аватары», как будто сошедшие с кадров одноименного фильма и средневековый аланский склеп;
- «Каменные замки» или «Зубья Дракона» — «горы на горах», образованные вулканической породой — следами былой активности недр Эльбруса;
- три захватывающих дух водопада — Кызыл-Су, Султан-Су и Каракайя-Су, к каждому из которых мы подойдем максимально близко;
- оздоравливающее и приятное купание в тёплых нарзанах Джилы-Су.
Во второй части экскурсии едем в джип тур на плато Бермамыт, где мы встретим:
- табуны грациозных лошадей, суетливых барашек, задумчивых коров и дружелюбных осликов, на ощупь напоминающих пыльный бабушкин ковёр;
- Главный Кавказский хребет и Эльбрус, раскрывающиеся совершенно с другой стороны, нежели с Джилы-Су, и не менее эффектно;
- природные архитектурные шедевры — скальные образования «Амфитеатр» и «Монахи» — главные достопримечательности Бермамыта;
- ваш самый красивый в жизни закат, отражающийся в кудрявых облаках, с высоты 2600 м.
- и, если очень повезёт море из облаков — уникальное явление, когда пропасть со всех сторон плато полностью закрыта густыми облаками и вы ощущаете себя словно на острове, парящем в небе!
Важная информация:
- Заберём вас с любой точки Кисловодска. С собой берём тёплые вещи и удобную обувь, дождевики, солнцезащитные очки и наличные деньги. Тем, кто планирует купаться в нарзанных ваннах, нужно взять все купальные принадлежности.
- На экскурсию допускаются дети возрастом старше 6 лет.
- Время начало экскурсии от 06:00 до 08:00 в зависимости от конкретного месяца.
Ежедневно. Начало в диапазоне от 6:00 до 8:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Травяной чай и домашнее вино
- Что не входит
- Обед
- Экосбор 200 руб
- Место начала и завершения?
- Курортный бульвар, д. 2, Кисловодск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно. Начало в диапазоне от 6:00 до 8:00Экскурсия длится около 15 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Заберём вас с любой точки Кисловодска. С собой берём тёплые вещи и удобную обувь, дождевики, солнцезащитные очки и наличные деньги. Тем, кто планирует купаться в нарзанных ваннах, нужно взять все купальные принадлежности.
- На экскурсию допускаются дети возрастом старше 6 лет.
- Время начало экскурсии от 06:00 до 08:00 в зависимости от конкретного месяца
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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