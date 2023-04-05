Во время нашей экскурсии вы узнаете о культуре и традициях местных горцев, что общего между балкарцами и карачаевцами и почему сейчас они живут в разных республиках.



Я расскажу о том, что необычного нашли в древнем склепе при строительстве дороги на Джилы-Су и чем эта дорога отличается от других горных дорог. Поговорим о первом восхождении на Эльбрус и о том, как это связано с Кавказской войной. Интересно будет узнать, что делали тибетские ламы на Джилы-Су и почему они оттуда уже не вернулись.



Я расскажу о том, кем был один из первых туристов на плато Бермамыт и об уникальном явлении, происходящем там в предрассветные часы…