Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы На экскурсии вы оцените мощь и красоту Эльбруса — самой высокой вершины России и Европы! Вы проедете по живописному Баксанскому ущелью, подниметесь на канатных дорогах Чегета и Эльбруса, чтобы с высоты более насладиться панорамой величественных Кавказских хребтов. Завершится путешествие визитом на Поляну Нарзанов, где вы попробуете целебную воду из недр вулкана. Промокод на 10% 🔥 HOROSHOTAM Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно). Условия: скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте sputnik8

не действует на трансферы и входные билеты

работает при предоплате или полной оплате на сайте

не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте» 5 14 отзывов

Михаил Ваш гид в Кисловодске Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 14 отзывов Длитель­ность 12 часов Размер группы 1-8 человек 24% Скидка на заказ 5000 выгода 1200 ₽ 3800 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Эльбрус -- две вершины покрыты вечными снегами. Самая высокая точка Европы -- визитная карточка Кавказа, находится в списке семи чудес России. Мистическая гора окутанная легендами и мифами. Великой вершине поклонялись народы Кавказа во все времена, считая Эльбрус особым местом силы. Утверждая, что гора живая и обладает магией. Эльбрус спящий вулкан высота 5642 м. По дороге к Эльбрусу проедем по живописной сказочно красивой дороге Баксанского ущелья. Гора Чегет панорама Эльбруса и ледника Семёрка. Подъем на кресельной канатке в два этапа, первый уровень высота 2750 м. второй 3100 м. 5- минут переезд и мы на поляне Азау. Подъем на Эльбрус в три этапа. Комфортные вагончики закрытого типа с прекрасными видами на Приэльбрусье. Первый уровень 3000 м., второй уровень 3500 м., станция Мир, от туда открываются виды на долину Азау, а над ней возвышаются Ушба, Донгуз- Орун, Шхельда, Чегет, Накра- Тау. В обрамлении этих сказочно красивых и величественных гор как Бриллиант сверкает снегами красавец Эльбрус. На обратном пути заедем на Поляну нарзанов, высота 1900 м. над уровнем моря, встречает нас бурная река Баксан, избушка на курьих ножках, фото с орлом, небольшая ярмарка народных промыслов и конечно настоящий нарзан, как говорят с пылу с жару, с вулкана Эльбруса. Утолим жажду напитком Нартов и набравшись сил, положительных эмоций и впечатлений возвращаемся в Кисловодск. Экскурсия Приэльбрусье - одна из самых популярных экскурсий среди более чем 35 предложений турфирмы" Фортуна".

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Баксанское ущелье

Чегет

Поляна Азау

Эльбрус

Поляна Нарзанов Что включено Транспорт

Услуги гида Что не входит в цену Питание

Оплата канатных дорог:/n Эльбрус: 2700 руб. /взрослый, 1150 руб. /детский/n Чегет: 1100 руб. /взрослый, 750 руб. /детский Где начинаем и завершаем? Начало: Курортный бульвар, 21 Завершение: По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 12 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.