На экскурсии вы оцените мощь и красоту Эльбруса — самой высокой вершины России и Европы! Вы проедете по живописному Баксанскому ущелью, подниметесь на канатных дорогах Чегета и Эльбруса, чтобы с высоты более насладиться панорамой величественных Кавказских хребтов. Завершится путешествие визитом на Поляну Нарзанов, где вы попробуете целебную воду из недр вулкана.
Описание экскурсииЭльбрус -- две вершины покрыты вечными снегами. Самая высокая точка Европы -- визитная карточка Кавказа, находится в списке семи чудес России. Мистическая гора окутанная легендами и мифами. Великой вершине поклонялись народы Кавказа во все времена, считая Эльбрус особым местом силы. Утверждая, что гора живая и обладает магией. Эльбрус спящий вулкан высота 5642 м. По дороге к Эльбрусу проедем по живописной сказочно красивой дороге Баксанского ущелья. Гора Чегет панорама Эльбруса и ледника Семёрка. Подъем на кресельной канатке в два этапа, первый уровень высота 2750 м. второй 3100 м. 5- минут переезд и мы на поляне Азау. Подъем на Эльбрус в три этапа. Комфортные вагончики закрытого типа с прекрасными видами на Приэльбрусье. Первый уровень 3000 м., второй уровень 3500 м., станция Мир, от туда открываются виды на долину Азау, а над ней возвышаются Ушба, Донгуз- Орун, Шхельда, Чегет, Накра- Тау. В обрамлении этих сказочно красивых и величественных гор как Бриллиант сверкает снегами красавец Эльбрус. На обратном пути заедем на Поляну нарзанов, высота 1900 м. над уровнем моря, встречает нас бурная река Баксан, избушка на курьих ножках, фото с орлом, небольшая ярмарка народных промыслов и конечно настоящий нарзан, как говорят с пылу с жару, с вулкана Эльбруса. Утолим жажду напитком Нартов и набравшись сил, положительных эмоций и впечатлений возвращаемся в Кисловодск. Экскурсия Приэльбрусье - одна из самых популярных экскурсий среди более чем 35 предложений турфирмы" Фортуна".
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Баксанское ущелье
- Чегет
- Поляна Азау
- Эльбрус
- Поляна Нарзанов
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Оплата канатных дорог:/n Эльбрус: 2700 руб. /взрослый, 1150 руб. /детский/n Чегет: 1100 руб. /взрослый, 750 руб. /детский
Где начинаем и завершаем?
Начало: Курортный бульвар, 21
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Стороженко
22 ноя 2025
Особая благодарность гиду Олегу за незабываемые впечатления, дружелюбность и обилие интересной и полезной информации.
Е
Елена
21 авг 2025
Хочу поблагодарить за экскурсию на Эльбрусе,все было отлично,автобус комфортный,грамотный водители,вежливые экскурсоводы. Хорошо отдохнул,получил положительные эмоции
Т
Татьяна
28 мая 2025
Были на экскурсии — Эльбрус! Океан впечатлений, посетили помимо Эльбруса, канатки Чегета, попили нарзанчика на Поляне Нарзанов. По программе все понравилось! Быстро проходили на канатки! Особая благодарность гиду-экскурсоводу Артуру!
Е
Елена
21 апр 2025
Наша компания из 9 человек рассматривала индивидуальную поездку на Эльбрус, но представитель тур. фирмы посоветовала нам экскурсию на автобусе (24 человека) с очень грамотным экскурсоводом Ниной Юрьевной- она профессионал в
И
Ирина
27 дек 2024
С турагенством "Фортуна"мы побывали в сказке. Незабываемая поездка в Приэльбрусье. Хорошо провели время,отдохнули,подышали горным воздухом. А сколько было сделано фото. Спасибо Вам огромное за море эмоций и впечатлений.
C
Cargo
26 дек 2024
Пользовался услугами этого туаргенство - не было единого неуважения все бомбово братья пользуемся.
А
Асхад
25 дек 2024
Я недавно воспользовался услугами турагентства "Фортуна", и хочу поделиться своим опытом. С самой первой консультации я был приятно удивлён уровнем обслуживания. Менеджеры компании проявили большой профессионализм и знание своего дела. Они внимательно выслушали мои пожелания, предложили несколько интересных вариантов отдыха, учтя все нюансы, включая бюджет, предпочтения по типу отдыха и даже семейные обстоятельства.
N
No
18 дек 2024
Турагентство "Фортуна" оставило положительное впечатление. Профессиональные консультанты помогли мне подобрать идеальный тур, учли все мои пожелания и бюджет. Отличное обслуживание, быстрые ответы на вопросы и внимательное отношение к клиенту. Рекомендую "Фортуну" тем, кто ищет надежного партнера для организации путешествий!
А
Алина
27 окт 2024
Недавно обращалась к вам и хочу выразить огромную благодарность за вашу работу. Экскурсовод Татьяна замечательный человек, все показала и рассказала подробно. Мы побывали на экскурсии в Эльбрусе, все остались довольны, всё прошло отлично. Спасибо вам!!
К
Ксения
9 сен 2024
Очень довольна, что выбрала это турагентство! Была на экскурсии по горе Эльбрус, экскурсовода было интересно слушать, прекрасные виды, цены приемлемые. По возможности обращусь сюда ещё, буду рекомендовать знакомым!
И
Ирина
5 сен 2024
Турагенство "Фортуна"помогли нам провести незабываемые выходные,полюбоваться красотами гордого Эльбруса,сделать много шикарных фото. Рекомендую.
А
Аида
26 июн 2024
Турагентство «Фортуна» предоставила нам прекрасную поездку на Эльбрус. Все прошло отлично,было весело и интересно. Очень понравилась поездка,буду обращаться сюда ещё. Всем советую.
К
Кристина
20 июн 2024
Недавно я обратилась в турагенство "Фортуна" для того, что бы мне предоставили экскурсию на Эльбрус. Я осталась довольна. Все сделали быстро и четко. Советую всем, кто интересуется подобными вещами.
Ю
Юлия
21 сен 2023
Добрый вечер, хочу выразить огромную благодарность коллективу компании,заказывали экскурсии на Грозный и Эльбрус. Всё прошло великолепно. Отдельная благодарность за комфортное вождение Юрию и экскурсоводу Екатерине
