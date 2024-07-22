Небольшие группы на Эльбрус – экскурсии в Кисловодске

Найдено 3 экскурсии в категории «Небольшие группы на Эльбрус» в Кисловодске, цены от 3 700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Красота Кавказа: Эльбрус, Гижгит и ущелье Адыр-су, поляна Нарзана в группе
Джиппинг
446 отзывов
12 часов
Групповая
до 15 чел.
Высоты и красоты Кавказа: Эльбрус, Гижгит, Адыр-су в уютной группе
Вас ждет незабываемое путешествие к величественному Эльбрусу, таинственному озеру Гижгит и живописному ущелью Адыр-су в компании единомышленников
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
2 авг в 07:00
3 700 за человека
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Кисловодска
Джиппинг
На микроавтобусе
80 отзывов
12 часов
Групповая
до 16 чел.
Жемчужины Северного Кавказа: Эльбрус и Гижгит
Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер, обогатите свой отдых в Кисловодске незабываемыми впечатлениями
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Кисловодска
Расписание: ежедневно
Завтра в 06:30
2 авг в 06:30
4 520 за человека
Фотопутешествие в жемчужину Северного Кавказа - Джилы-Су из Кисловодска
12 часов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопутешествие в жемчужину Северного Кавказа - Джилы-Су из Кисловодска
Начало: Обсуждается перед бронированим
2 авг в 08:00
3 авг в 08:00
28 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    22 июля 2024
    Красота Кавказа: Эльбрус, Гижгит и ущелье Адыр-су, поляна Нарзана в группе
    Экскурсия супер, гид Виталий очень интересно и познавательно рассказывал обо всём, было весело и классно, виды потрясающие! Огонь, советуем!
  • В
    Вероника
    20 июля 2024
    Красота Кавказа: Эльбрус, Гижгит и ущелье Адыр-су, поляна Нарзана в группе
    Остались под огромным впечатлением от экскурсии! Ездили с Виталием - прекрасный гид! Всю дорогу он делился историческими фактами, рассказывал местные
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    легенды. Невероятно интересно и с юмором! Экскурсия отлично организована. Увидели много потрясающих мест! Очень повезло с погодой, Эльбрус открылся во всей красе. Приятным завершением экскурсии был сваренный Виталием кофе на берегу озера. Большое спасибо за чудесный день!

  • Е
    Елена
    19 июля 2024
    Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Кисловодска
    Потрясающая поездка, невероятные виды и конечно очень крутой гид Арсений, всё было комфортно, от самой поездки, до локаций, давал везде время, в общем всё отлично!
  • С
    Светлана
    20 июня 2024
    Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Кисловодска
    Экскурсия очень понравилась! Виды обалденные! Экскурсия не сложная, дорога хорошая, на всех остановках нормальные туалеты и места для перекуса. На
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    Эльбрусе можно подниматься на разные высоты. От 3000 до около 4000. при желании можно проехаться на снегокате. На озере в середине июня, мы были 16 июня, вода тёплая, можно купаться.)) И очень красиво! Отдельное спасибо гиду Алексею. Прекрасно вёл машину, интересно, с юмором рассказывал об истории и достопримечательности Кавказа. Спасибо гиду и организаторам!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Небольшие группы на Эльбрус»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Красота Кавказа: Эльбрус, Гижгит и ущелье Адыр-су, поляна Нарзана в группе
  2. Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Кисловодска
  3. Фотопутешествие в жемчужину Северного Кавказа - Джилы-Су из Кисловодска
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Плато Бермамыт
  4. Долина Нарзанов
  5. Гижгит
  6. Медовые водопады
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июле 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Небольшие группы на Эльбрус" можно забронировать 3 экскурсии от 3 700 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 526 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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