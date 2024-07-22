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Эльбрусе можно подниматься на разные высоты. От 3000 до около 4000. при желании можно проехаться на снегокате. На озере в середине июня, мы были 16 июня, вода тёплая, можно купаться.)) И очень красиво! Отдельное спасибо гиду Алексею. Прекрасно вёл машину, интересно, с юмором рассказывал об истории и достопримечательности Кавказа. Спасибо гиду и организаторам!