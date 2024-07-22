12 часов
Групповая
до 15 чел.
Высоты и красоты Кавказа: Эльбрус, Гижгит, Адыр-су в уютной группе
Вас ждет незабываемое путешествие к величественному Эльбрусу, таинственному озеру Гижгит и живописному ущелью Адыр-су в компании единомышленников
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
2 авг в 07:00
3 700₽ за человека
12 часов
Групповая
до 16 чел.
Жемчужины Северного Кавказа: Эльбрус и Гижгит
Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер, обогатите свой отдых в Кисловодске незабываемыми впечатлениями
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Кисловодска
Расписание: ежедневно
Завтра в 06:30
2 авг в 06:30
4 520₽ за человека
12 часов
Фотопрогулка
до 5 чел.
Фотопутешествие в жемчужину Северного Кавказа - Джилы-Су из Кисловодска
Начало: Обсуждается перед бронированим
2 авг в 08:00
3 авг в 08:00
28 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина22 июля 2024Экскурсия супер, гид Виталий очень интересно и познавательно рассказывал обо всём, было весело и классно, виды потрясающие! Огонь, советуем!
- ВВероника20 июля 2024Остались под огромным впечатлением от экскурсии! Ездили с Виталием - прекрасный гид! Всю дорогу он делился историческими фактами, рассказывал местные
- ЕЕлена19 июля 2024Потрясающая поездка, невероятные виды и конечно очень крутой гид Арсений, всё было комфортно, от самой поездки, до локаций, давал везде время, в общем всё отлично!
- ССветлана20 июня 2024Экскурсия очень понравилась! Виды обалденные! Экскурсия не сложная, дорога хорошая, на всех остановках нормальные туалеты и места для перекуса. На
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Небольшие группы на Эльбрус»
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