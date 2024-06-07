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Андрей, очень корректный, ответит на все вопросы. Эльбрус прекрасен, на Эльбрусе времени не хватило, так как пошла наверх, можно поехать на ратраке, думаю не пожалеете. Фантастические горы, вершины, бегает лиса и просит есть, подъемники новые современные, нам повезло, совсем не было очередей. Инфраструктура развита, поесть попить все есть. В общем, не задумывайтесь, едьте, такие эмоции не купить и не переоценить