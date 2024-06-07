Баксанское ущелье – экскурсии в Кисловодске

Найдено 28 экскурсий в категории «Баксанское ущелье» в Кисловодске, цены от 2 990 ₽, скидки до 18%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
370 отзывов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Кисловодска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, насладитесь видами Эльбруса и попробуйте балкарские блюда
Начало: Заберём вас с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
41503 735 за человека
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
102 отзыва
Путешествие к Эльбрусу: от озера Гижгит до снежных вершин
Исследуйте величие Кавказа: от целебных озер до заснеженного Эльбруса с индивидуальной экскурсией
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
от 14 800 за всё до 7 чел.
Уллу-Тау: путешествие к Горе желаний
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
17 отзывов
Групповая экскурсия к Уллу-Тау с захватывающими пейзажами и магией гор
Отправьтесь в захватывающее путешествие к Уллу-Тау, Волшебной горе на границе с Грузией. Вас ждут уникальные виды, магия природы и незабываемые впечатления
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Расписание: в пятницу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
14 июня в 06:00
5 000 за человека
Эльбрус, озеро Гижгит и город-призрак Тырныауз
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
32 отзыва
Путешествие к Эльбрусу, озеру Гижгит и Тырныаузу из Кисловодска
Откройте для себя величие Эльбруса, тайны озера Гижгит и загадочный Тырныауз в одной поездке
Начало: У вашего отеля
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
К Эльбрусу - через гору Чегет. Групповая экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
30 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: восхождение и панорамы
Откройте для себя величие Эльбруса, покорив гору Чегет и насладившись панорамными видами с канатных дорог
Начало: В центре Кисловодска
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:00
9 июня в 06:00
11 июня в 06:00
2 990 за человека
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
45 отзывов
Джип-тур из Кисловодска в Кабардино-Балкарию
Исследовать Баксанское и Чегемское ущелья, увидеть озеро Гижгит и искупаться в термальном источнике
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске
Расписание: ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Из Кисловодска - к седому великану Эльбрусу
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
2 отзыва
Из Кисловодска - к седому великану Эльбрусу
Прокатиться на канатных дорогах и увидеть главную вершину Кавказа на автобусной экскурсии
Начало: У Колоннады в Кисловодске
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
2 990 за человека
Ущелья Кабардино-Балкарии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Ущелья Кабардино-Балкарии
Чегемские водопады, озеро Гижгит, перевал Актопрак и Город мертвых - прикоснуться к наследию края
Начало: В вашем отеле
12 июня в 06:00
13 июня в 06:00
15 000 за всё до 2 чел.
Путешествие к самой высокой точке Европы: величественный Эльбрус и озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Путешествие к самой высокой точке Европы: величественный Эльбрус и озеро Гижгит
Промчаться по дну ущелья и зарядиться энергией гор на одной из вершин Эльбруса
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
17 000 за всё до 4 чел.
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
К Чегемским водопадам и озеру Гижгит через перевал Актопрак
Побывать в двух монументальных ущельях Кабардино-Балкарии
Начало: По месту заказчика
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
от 18 000 за всё до 8 чел.
Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
14 отзывов
Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
Открыть мир гор с гидом-инсайдером и разделить безграничную любовь к Приэльбрусью
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
18 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Джип-тур: Былымские озера, перевал Актопрак и Чегемское ущелье
Расширить представление о красотах Приэльбрусья и познакомиться с летописными событиями края
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в мини-группе: Эльбрус, озеро Гижгит, Адыр-Су, Поляна Нарзанов
Групповая
12 часов
415 отзывов
Путешествие в мини-группе: Эльбрус и жемчужины Приэльбрусья
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии к подножию Эльбруса, где природа поражает своей красотой и масштабами
Начало: Накануне поездки сообщите ваш адрес в вотсапе/смс
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Красота Кавказа: Эльбрус, Гижгит и ущелье Адыр-су, поляна Нарзана в группе
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
423 отзыва
Высоты и красоты Кавказа: Эльбрус, Гижгит, Адыр-су в уютной группе
Вас ждет незабываемое путешествие к величественному Эльбрусу, таинственному озеру Гижгит и живописному ущелью Адыр-су в компании единомышленников
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
Расписание: Ежедневно в 07:00
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Путешествие на внедорожнике - озеро Гижгит и перевал Актопрак из Кисловодска
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Путешествие на внедорожнике - озеро Гижгит и перевал Актопрак из Кисловодска
Посетить чарующее озеро, необычайный перевал, Чегемское ущелье и «город мертвых» за один день
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
10 июня в 07:00
15 июня в 07:00
от 15 500 за всё до 7 чел.
Путешествие к Эльбрусу: Чегет и Долина Нарзанов
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
415 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: Чегет и Долина Нарзанов - групповая экскурсия из Кисловодска
Восхитительное путешествие к символу Кавказа - Эльбрусу, с посещением Чегета и Долины Нарзанов. Подъем на канатной дороге и дегустация нарзана включены
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
3 000 за человека
Приэльбрусье: путешествие в мини-группе из Кисловодска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
1 отзыв
Приэльбрусье: путешествие в мини-группе из Кисловодска
Бирюзовое озеро Гижгит, перевал Актопрак, Баксанское ущелье и Чегемские водопады за 1 день
Начало: у Колоннады или места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 900 за человека
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Кисловодска
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
скидка
18%
Групповая
12 часов
75 отзывов
Жемчужины Северного Кавказа: Эльбрус и Гижгит
Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер, обогатите свой отдых в Кисловодске незабываемыми впечатлениями
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Кисловодска
Расписание: ежедневно
9 июня в 06:30
10 июня в 06:30
от 45203 706 за человека
Джип-тур в «волшебную страну» Приэльбрусье
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
12 отзывов
Эксклюзивный джип-тур в Приэльбрусье: Подъем на Эльбрус, озеро Гижгит
Откройте для себя величие Кавказа: джип-тур в Приэльбрусье с восхождением на Эльбрус и посещением озера Гижгит
Начало: Кисловодск
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к озеру Гижгит, перевал Актопрак, Чегемские водопады, Эльтюбю
Мини-группа
11 часов
86 отзывов
Путешествие к озеру Гижгит и Чегемскому ущелью: величие природы
Отправляйтесь в путешествие по величественным местам Кабардино-Балкарии, где природа создала настоящие шедевры
Начало: Мы заберём вас от места вашего пребывания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
🛣 Джиппинг
Мини-группа
12 часов
11 отзывов
Путешествие к Чегемским водопадам через бирюзовое озеро Гижгит и перевал Актопрак
Начало: Забираем с адреса в пределах КМВ
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
9 июня в 07:00
3 700 за человека
Чегемское ущелье + озеро Гижгит в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
37 отзывов
Чегемское ущелье + озеро Гижгит в мини-группе
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 06:45, 07:00, 07:15
Завтра в 06:45
9 июня в 06:45
3 700 за человека
Из Кисловодска через Баксанское ущелье и Гижгит - в сказочное Приэльбрусье
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
7 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: от Кисловодска до Гижгита
Откройте для себя красоту Кавказских гор, покоряя маршруты к Эльбрусу с посещением живописного озера Гижгит
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
9 июня в 06:30
41113 700 за человека
Два ущелья Кабардино-Балкарии: Чегемское и Баксанское
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Два ущелья Кабардино-Балкарии: Чегемское и Баксанское
Начало: Г. Кисловодск улица Кирова 1
Расписание: Ежедневно по договоренности
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.
Гижгит и Эльбрус: поездка по чарующей Кабардино-Балкарии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Гижгит и Эльбрус: поездка по чарующей Кабардино-Балкарии
Побывать на живописном озере, попить нарзан и влюбиться в пейзажи высокогорной республики
Начало: У вашего места проживания
9 июня в 07:00
10 июня в 07:00
21 000 за всё до 4 чел.
Кавказский тур: Гижгит, Актопрак, Чегем и Эль-Тюбю
Индивидуальная
12 часов
13 отзывов
Кавказский тур: Гижгит, Актопрак, Чегем и Эль-Тюбю
Начало: Г. Кисловодске (ваш адрес проживания)
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия на Ак-Топрак и Чегемские водопады
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия на Ак-Топрак и Чегемские водопады
Начало: Ваше место жительства в Кисловодске
Расписание: ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 22 200 за всё до 6 чел.
Пять незабываемых мест Кабардино-Балкарии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Пять незабываемых мест Кабардино-Балкарии
Водопад Адай-Су, Чегемская теснина, Эль-Тюбю, Актопрак и озеро Гижгит
Начало: в Кисловодске/Пятигорске/Ессентуках
Завтра в 06:00
9 июня в 06:00
21 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    7 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
    Так сложились звезды, что с гидом Михаилом у нас было две экскурсии подряд - Эльбрус и Красоты Осетии, ооочень понравилось🔥🔥🔥,
    читать дальше

    все чётко, интересно, внимательный, только нужная информация, знает все локации для лучших фото, вкусно накормил, напоил😁. Человек работает с душой👆👍. У меня было День Рождение, Михаил организовал торт и сварил нам кофе в горах. Я не забуду это ДР никогда 🥳❤️

    Так сложились звезды, что с гидом Михаилом у нас было две экскурсии подряд - Эльбрус иТак сложились звезды, что с гидом Михаилом у нас было две экскурсии подряд - Эльбрус иТак сложились звезды, что с гидом Михаилом у нас было две экскурсии подряд - Эльбрус иТак сложились звезды, что с гидом Михаилом у нас было две экскурсии подряд - Эльбрус иТак сложились звезды, что с гидом Михаилом у нас было две экскурсии подряд - Эльбрус и
  • А
    Алла
    6 июня 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Нам очень понравилась экскурсия. И в этом огромная заслуга нашего гида и водителя Александра. Показал все самое интересное, много рассказал,
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    посоветовал где вкусно и недорого поесть. Дорога длинная, но с Сашей время пролетело настолько интересно, что мы получили сплошное удовольствие от Эльбруса, чудесной погоды и общения. Саша очень доброжелательный, много знает и обладает отличным чувством юмора. Спасибо за прекрасный день!!!

  • В
    Владислав
    6 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
    Всё понравилось, гид-водитель Артемий отлично провёл экскурсию, на любой вопрос отвечал развернуто, с ним было интересно. Все моменты в плане
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    безопасного посещения Эльбруса были разъяснены. В плане одежды нам понадобились плюшевые кофты, штаны, очки, кепки и непромокаемая обувь для ходьбы по снегу. По мимо Эльбруса, конечно же, очень понравилось озеро Гижгит.

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
    Большое спасибо за интересную поездку нашему гиду и водителю Артемию! Грамотно составленный маршрут и правильно рассчитанный тайминг позволили нам, никуда
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    не торопясь, осмотреть всю красоту горного ущелья, покорить Эльбрус, послушать тишину озера. Дорога была комфортной и познавательной, Артемию удалось влюбить нас в этот край!

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Великолепная экскурсия с замечательным Анзором. Все рассказал, показал, напоил Нарзанами, накормил вкусно, везде пофоткал, поменял немного программу исходя из наших пожеланий и предпочтений. 12 часов прошли быстро и красочно. Спасибо огромной, эмоций получили море.
  • L
    Larisa
    4 июня 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Путешествие очень понравилось! Все было очень хорошо организовано! Увидели все что хотели и даже больше, останавливались в самых интересных, красивых
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    и иногда неожиданных местах. Погрузились в природу и животный мир Приэльбрусья. Путешествие было удобным и комфортным. Спасибо большое! Если еще раз придем, обязательно обратимся снова.

  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Путешествие в мини-группе: Эльбрус, озеро Гижгит, Адыр-Су, Поляна Нарзанов
    Отличная машина, очень комфортная, гид рассказывает все через микрофон, ездила с другими компаниями, гида без микрофона не слышно. Замечательный гид
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    Андрей, очень корректный, ответит на все вопросы. Эльбрус прекрасен, на Эльбрусе времени не хватило, так как пошла наверх, можно поехать на ратраке, думаю не пожалеете. Фантастические горы, вершины, бегает лиса и просит есть, подъемники новые современные, нам повезло, совсем не было очередей. Инфраструктура развита, поесть попить все есть. В общем, не задумывайтесь, едьте, такие эмоции не купить и не переоценить

  • И
    Ильмира
    29 мая 2024
    Эльбрус, озеро Гижгит и город-призрак Тырныауз
    Прекрасная поездка на комфортном большом импортном автомобиле в компании отличного водителя (суперпрофессионала), знающего и любящего горы! Всю поездку (11 часов)
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    гид рассказывал о местах, которые мы проезжали и которые посетили, непростую историю этого края. Поездка прошла легко, интересно и комфортно! Классный подготовленный для поездок в горы автомобиль, позволил не почувствовать дискомфорт от езды по сложным горным дорогам, а наоборот, насладиться дивными видами! Спасибо огромное! Всем рекомендую экскурсию!

  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Путешествие в мини-группе: Эльбрус, озеро Гижгит, Адыр-Су, Поляна Нарзанов
    За весь отпуск у нас было 3 экскурсии, и на всех трех нам очень повезло с гидами, на этой экскурсии
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    у нас был Давид, замечательный гид, классный и веселый, очень хорошо рассказывает, все нам показал и рассказал, добрый и отзывчивый. Спасибо большое Давиду и организаторам, обязательно приедем еще

  • A
    Anapka5
    28 мая 2024
    Путешествие к Эльбрусу: Чегет и Долина Нарзанов
    Шикарный Чегет, довёл до слез радости, а Эльбрус в связи с погодными условиями был в дымке, но тоже классно!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Баксанское ущелье»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 28
  1. Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Кисловодска в мини-группе
  2. Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
  3. Уллу-Тау: путешествие к Горе желаний
  4. Эльбрус, озеро Гижгит и город-призрак Тырныауз
  5. К Эльбрусу - через гору Чегет. Групповая экскурсия
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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