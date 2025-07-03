Это не просто фотосессия, это приключение, исполнение мечты и мощный заряд энергией от лошадей! При подготовке я учту все детали: вашу внешность, образ, пожелания и заранее прорисую каждый кадр.
В результате вы получите профессиональные снимки в стиле VOGUE, которые захочется пересматривать снова и снова.
В результате вы получите профессиональные снимки в стиле VOGUE, которые захочется пересматривать снова и снова.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание фото-прогулки
Фотосессия проходит в горных окрестностях Кисловодска, на территории частного конного двора. В съёмке принимают участие воспитанные лошадки, общение с которыми приведёт вас в восторг!
- Подготовка начинается с общения и изучения внешности героя, чтобы понимать, что мы будем делать, какие образы подбирать и какой сценарий рисовать
- Концепция зависит от вашего ТЗ. Может, вы хотите съёмку для бренда? Или свадебную фотосессию? Обсудим заранее
- Исходя из ваших пожеланий, я рисую сценарий, прорабатывая каждый кадр
- В день встречи вам не нужно ни о чём беспокоиться, просто доверьтесь мне и наслаждайтесь процессом!
Организационные детали
- Снимаю на Nikon Z6II. В течение двух недель после встречи я отправлю вам 10 фото в профессиональной ретуши в стиле VOGUE
- Программа подойдёт взрослым и детям с 6 лет
- Трансфер по Кисловодску к месту съёмки и обратно входит в стоимость. Поедем на Skoda Octavia, Toyota Corolla, BAIC или аналогичном автомобиле
- После съёмки вас ждёт комплимент — горячий осетинский пирог и ароматный горный чай среди скал и хвойного леса + сертификат на конную прогулку по окрестностям Кисловодска с видом на Эльбрус
Дополнительные расходы (по желанию)
- Исходники — 5000 ₽
- Стилист — 7000 ₽ за один образ
- Визажист — 6000 ₽ (макияж и укладка)
- Видеограф — 5000 ₽ за один видеоролик
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|50 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Кисловодске
Меня зовут Алёна, я фотограф в стиле VOGUE из Кисловодска. Автор фотопроекта с лошадьми в стиле VOGUE. Рисую сценарии съёмок, где кадры не имеют права на повтор.Задать вопрос
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии из Кисловодска
-
10%
Мини-группа
до 7 чел.
Сердце гор: из Кисловодска - в Домбай
Увидеть жемчужину Кавказа, побывать в аланском храме и залезть в Сырную пещеру
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
5 июл в 07:00
3848 ₽
4275 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кисловодска к горам, нарзанам и водопадам: путешествие на джипе
Погрузитесь в мир кавказской природы с эксклюзивным джип-туром. Откройте для себя плато Шаджатмаз, Долину Нарзанов и Медовые водопады
Начало: В любом удобном вам месте Кисловодска
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Плато Бермамыт: чудо Кавказа
Покорите труднодоступное плато Бермамыт, наслаждаясь видами, напоминающими Гранд Каньон. Узнайте об истории Кисловодской котловины и местных вулканов
Начало: У Вашего отеля
5 июл в 08:00
14 июл в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.