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Фотопроект с лошадьми в стиле VOGUE - в Кисловодске

Стать главным героем вестерна в горах Кавказа и получить стильные фото
Это не просто фотосессия, это приключение, исполнение мечты и мощный заряд энергией от лошадей! При подготовке я учту все детали: вашу внешность, образ, пожелания и заранее прорисую каждый кадр.

В результате вы получите профессиональные снимки в стиле VOGUE, которые захочется пересматривать снова и снова.
Фотопроект с лошадьми в стиле VOGUE - в Кисловодске
Фотопроект с лошадьми в стиле VOGUE - в Кисловодске
Фотопроект с лошадьми в стиле VOGUE - в Кисловодске
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание фото-прогулки

Фотосессия проходит в горных окрестностях Кисловодска, на территории частного конного двора. В съёмке принимают участие воспитанные лошадки, общение с которыми приведёт вас в восторг!

  • Подготовка начинается с общения и изучения внешности героя, чтобы понимать, что мы будем делать, какие образы подбирать и какой сценарий рисовать
  • Концепция зависит от вашего ТЗ. Может, вы хотите съёмку для бренда? Или свадебную фотосессию? Обсудим заранее
  • Исходя из ваших пожеланий, я рисую сценарий, прорабатывая каждый кадр
  • В день встречи вам не нужно ни о чём беспокоиться, просто доверьтесь мне и наслаждайтесь процессом!

Организационные детали

  • Снимаю на Nikon Z6II. В течение двух недель после встречи я отправлю вам 10 фото в профессиональной ретуши в стиле VOGUE
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 6 лет
  • Трансфер по Кисловодску к месту съёмки и обратно входит в стоимость. Поедем на Skoda Octavia, Toyota Corolla, BAIC или аналогичном автомобиле
  • После съёмки вас ждёт комплимент — горячий осетинский пирог и ароматный горный чай среди скал и хвойного леса + сертификат на конную прогулку по окрестностям Кисловодска с видом на Эльбрус

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Исходники — 5000 ₽
  • Стилист — 7000 ₽ за один образ
  • Визажист — 6000 ₽ (макияж и укладка)
  • Видеограф — 5000 ₽ за один видеоролик

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет50 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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