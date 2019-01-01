Джип-тур "Ак-Топрак и Чегемские водопады"

Вместе с Вами мы попадем на перевал Ак-Топрак - один из самых живописных перевалов Северного...

Вместе с Вами мы попадем на перевал Ак-Топрак — один из самых живописных перевалов Северного Кавказа, через который давным-давно проходила одна из ветвей знаменитого торгового пути.

После отправимся в красивейшее Чегемское ущелье, где увидим знаменитые Чегемские водопады.
Джип-тур "Ак-Топрак и Чегемские водопады"
Джип-тур "Ак-Топрак и Чегемские водопады"
Джип-тур "Ак-Топрак и Чегемские водопады"
Джип-тур "Ак-Топрак и Чегемские водопады"
Джип-тур "Ак-Топрак и Чегемские водопады"
Джип-тур "Ак-Топрак и Чегемские водопады"
Джип-тур "Ак-Топрак и Чегемские водопады"

Что вы увидите 🤩

  • Баксанское ущелье
  • озёра Гижгит
  • перевал Ак-Топрак
  • древнее селение Эль-Тюбю
  • Чегемское ущелье
  • Чегемские водопады
  • термальный источник.
Перевал Ак-Топрак
Перевал Ак-Топрак является одним из самых живописных перевалов Северного Кавказа. Через этот перевал давным-давно проходила одна из ветвей знаменитого торгового пути, о чём нам будет свидетельствовать старое и очень аутентичное поселение Эль-Тюбю.
Чегемское ущелье
После этого мы с Вами попадем в красивейшее Чегемское ущелье, которое местами достигает ширины в 20-30 метров, а стены возвышаются до самых небес. Мы увидите и знаменитые Чегемские водопады и сможете искупаться в термальных источниках.
О программе и маршруте
Выезжаем из Кисловодска и городов Кавказских Минеральных Вод в сторону живописного Баксанского ущелья. После этого мы попадаем к озёрам Гижгит, а далее следуем на перевал Ак-Топрак и в селение Эль-Тюбю. После отправимся в необычное Чегемское ущелье к знаменитым Чегемским водопадам. На обратном пути, если у Вас есть желание, можем заехать на купание в термальные источники.
Важно знать
В путешествии пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • транспорт.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • купание в термальных источниках (по желанию),
  • питание и напитки,
  • сувенирная продукция.
🚩 Начало и место завершения: г. Кисловодск, просп. Мира, д. 1.
 Что входит
  • услуги гида
  • транспорт.
 Что не входит
  • купание в термальных источниках (по желанию)
  • питание и напитки
  • сувенирная продукция.
Время проведения: Ежедневно
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Алексей З.
Алексей З.
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