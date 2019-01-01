Перевал Ак-Топрак

Перевал Ак-Топрак является одним из самых живописных перевалов Северного Кавказа. Через этот перевал давным-давно проходила одна из ветвей знаменитого торгового пути, о чём нам будет свидетельствовать старое и очень аутентичное поселение Эль-Тюбю.

Чегемское ущелье

После этого мы с Вами попадем в красивейшее Чегемское ущелье, которое местами достигает ширины в 20-30 метров, а стены возвышаются до самых небес. Мы увидите и знаменитые Чегемские водопады и сможете искупаться в термальных источниках.

О программе и маршруте

Выезжаем из Кисловодска и городов Кавказских Минеральных Вод в сторону живописного Баксанского ущелья. После этого мы попадаем к озёрам Гижгит, а далее следуем на перевал Ак-Топрак и в селение Эль-Тюбю. После отправимся в необычное Чегемское ущелье к знаменитым Чегемским водопадам. На обратном пути, если у Вас есть желание, можем заехать на купание в термальные источники.

Важно знать

В путешествии пригодится удобная одежда и обувь по погоде.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

транспорт.

Туристы оплачивают самостоятельно: