Едем в «Кавказскую Швейцарию» - вас ждёт Домбай

Эта необычная, насыщенная разноплановыми природными и рукотворными локациями экскурсия для тех, кто устал от пассивного досуга. Позвольте нам показать вам уникальный мир величественных Кавказских гор!
5
1 отзыв
Едем в «Кавказскую Швейцарию» - вас ждёт Домбай
Едем в «Кавказскую Швейцарию» - вас ждёт Домбай
Едем в «Кавказскую Швейцарию» - вас ждёт Домбай
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30, 07:00

Что вас ожидает:

  • Перевал Гумбаши
  • Нарзанные источники
  • Сырные пещеры
  • Озеро Кара-Кёль
  • Теберда
  • Река Уллу-Муруджу
  • Домбай

Описание экскурсии

Что вас ожидает: В рамках нашего горного приключения увидим знаковые и очень фотогеничные уголки Кавказа:

  • восхитимся видами с панорамного перевала Гумбаши — самого высокогорного в нашей стране, через который проходит очень живописная дорога;
  • по желанию, сделаем остановку у Нарзанных источников, чтобы оценить качество локальной минералки прямо из-под земли;
  • необычные Сырные пещеры неизменно впечатляют гостей удивительными пейзажами и структурой породы (остановка по желанию);
  • действующий храм, датированный Х столетием, будет интересен паломникам и ценителям древнего зодчества;
  • сказочно прекрасное озеро Кара-Кёль, находящееся в пределах охранной зоны Тебердинского заповедника, на территории Карачаево-Черкессии в поселке Теберда, порадует любителей оригинальных фотосессий и колоритных легенд;
  • знаменитая дорога Домбай — Теберда может считаться приключением сама по себе;
  • река Уллу-Муруджу по праву носит титул одной из самых чистых в России и Европе;
  • в курортном посёлке Домбай вы сможете подняться на канатной дороге, пообедать в кафе с чудесным видом, сделать красивые фото и купить сувениры.

Ежедневно в 6:30 и 7:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Перевал Гумбаши
  • Нарзанные источники
  • Сырные пещеры
  • Озеро Кара-Кёль
  • Теберда
  • Река Уллу-Муруджу
  • Домбай
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер по всему марштуру
Что не входит в цену
  • Питание
  • Канатные дороги
Место начала и завершения?
Адрес туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:30 и 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • После бронирования наш менеджер свяжется с Вами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
А
13 фев 2024
Этот чудо-маршрут запал в самое сердце!!! Панорамы на пути настолько завораживают взгляд, что порой не справляется камера телефона))) В поездке было легко, интересно и очень познавательно! Спасибо за это гиду преогромное!

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