Эта необычная, насыщенная разноплановыми природными и рукотворными локациями экскурсия для тех, кто устал от пассивного досуга. Позвольте нам показать вам уникальный мир величественных Кавказских гор!
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30, 07:00
Что вас ожидает:
- Перевал Гумбаши
- Нарзанные источники
- Сырные пещеры
- Озеро Кара-Кёль
- Теберда
- Река Уллу-Муруджу
- Домбай
Описание экскурсии
Что вас ожидает: В рамках нашего горного приключения увидим знаковые и очень фотогеничные уголки Кавказа:
- восхитимся видами с панорамного перевала Гумбаши — самого высокогорного в нашей стране, через который проходит очень живописная дорога;
- по желанию, сделаем остановку у Нарзанных источников, чтобы оценить качество локальной минералки прямо из-под земли;
- необычные Сырные пещеры неизменно впечатляют гостей удивительными пейзажами и структурой породы (остановка по желанию);
- действующий храм, датированный Х столетием, будет интересен паломникам и ценителям древнего зодчества;
- сказочно прекрасное озеро Кара-Кёль, находящееся в пределах охранной зоны Тебердинского заповедника, на территории Карачаево-Черкессии в поселке Теберда, порадует любителей оригинальных фотосессий и колоритных легенд;
- знаменитая дорога Домбай — Теберда может считаться приключением сама по себе;
- река Уллу-Муруджу по праву носит титул одной из самых чистых в России и Европе;
- в курортном посёлке Домбай вы сможете подняться на канатной дороге, пообедать в кафе с чудесным видом, сделать красивые фото и купить сувениры.
Ежедневно в 6:30 и 7:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гумбаши
- Нарзанные источники
- Сырные пещеры
- Озеро Кара-Кёль
- Теберда
- Река Уллу-Муруджу
- Домбай
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер по всему марштуру
Что не входит в цену
- Питание
- Канатные дороги
Место начала и завершения?
Адрес туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:30 и 7:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- После бронирования наш менеджер свяжется с Вами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
13 фев 2024
Этот чудо-маршрут запал в самое сердце!!! Панорамы на пути настолько завораживают взгляд, что порой не справляется камера телефона))) В поездке было легко, интересно и очень познавательно! Спасибо за это гиду преогромное!
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