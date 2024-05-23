Красивые фото сохранят прекрасные воспоминания о вашем отдыхе! С удовольствием отведу вас в самые вдохновляющие локации, проверенные временем и опытом.
Мы посетим Кисловодский национальный парк, нарзанную галерею, мостик «Дамский каприз» и Зеркальный пруд. А также пофотографируемся в любых местах, которые покажутся вам привлекательными.
Мы посетим Кисловодский национальный парк, нарзанную галерею, мостик «Дамский каприз» и Зеркальный пруд. А также пофотографируемся в любых местах, которые покажутся вам привлекательными.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Мы прогуляемся по живописному Кисловодскому национальному парку. Устроим фотосессию возле клумб и фонтанов, Зеркального пруда и на мостике «Дамский каприз». Захватим в объектив нарзанную галерею и другие приглянувшиеся вам достопримечательности.
В течение 3 дней после фотосессии я пришлю ссылку на облачное хранилище. Вы получите 20-30 фото с цветокоррекцией в большом разрешении.
Организационные детали
Возможно проведение фотосессии для большего количества участников — подробности в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Карла Маркса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Кисловодске
Провёл экскурсии для 262 туристов
Меня зовут Александр. Среди моих увлечений — горные походы и фотография. Хочу открыть для вас пейзажи Кавказских Минеральных Вод и поделиться их красотой. Присоединяйтесь!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
23 мая 2024
Спасибо команде tripster и гиду Александру за прекрасную прогулку по Кисловодску и замечательные фото. Воспоминания о путешествии останутся не только в памяти, но и в фотоальбоме!
Татьяна
17 апр 2024
Отдыхали с мамой в КМВ. При посещении Кисловодска у нас была фотопрогулка по национальному парку. Время пролетело незаметно. Александр нам поведал историю парка. А на память у нас остались чудесные фотографии. Даже если вы такие же неопытные модели как мы с мамой, можете смело обращаться к Александру. Спасибо большое, Александр!!!
Сергей
5 апр 2024
Спасибо Александру за активную экскурсию, нашагали под 10 км, зато посмотрели много. Где был совсем крутой под’ем, останавливались для приведения дыхания в норму))
Отдельное спасибо за фотосопровождение и снимки! Спасибо!
Отдельное спасибо за фотосопровождение и снимки! Спасибо!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска
Похожие экскурсии из Кисловодска
Индивидуальная
3 часа
Волшебный Кисловодск: путешествие по страницам истории
Исследуйте культурное богатство Кисловодска, его исторические памятники и живописные парки в уютной индивидуальной обстановке
Начало: У вашего отеля
11 июня в 17:00
13 июня в 08:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Горный парк Кисловодска: прогулка по Красному Солнышку и Ребровой балке
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Кисловодска с восхождением на Малое Седло и посещением знаменитого Красного Солнышка
Начало: Заберу вас от отеля
11 июня в 07:00
13 июня в 07:00
7 340₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
5 часов
Нетуристической тропой в Кисловодский парк
Совершить треккинг по отрогу Джинальского хребта и открыть одну из интереснейших тайных троп к парку
Начало: На ул. Революции
12 июня в 11:00
16 июня в 11:00
1 900₽ за человека