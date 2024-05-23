Красивые фото сохранят прекрасные воспоминания о вашем отдыхе! С удовольствием отведу вас в самые вдохновляющие локации, проверенные временем и опытом. Мы посетим Кисловодский национальный парк, нарзанную галерею, мостик «Дамский каприз» и Зеркальный пруд. А также пофотографируемся в любых местах, которые покажутся вам привлекательными.

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

Мы прогуляемся по живописному Кисловодскому национальному парку. Устроим фотосессию возле клумб и фонтанов, Зеркального пруда и на мостике «Дамский каприз». Захватим в объектив нарзанную галерею и другие приглянувшиеся вам достопримечательности.

В течение 3 дней после фотосессии я пришлю ссылку на облачное хранилище. Вы получите 20-30 фото с цветокоррекцией в большом разрешении.

Организационные детали

Возможно проведение фотосессии для большего количества участников — подробности в переписке.