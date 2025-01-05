В Кисловодске особенный дизайн подсветок и иллюминаций — чарующий, даже волшебный.
Я и мой фотоаппарат приглашаем вас на прогулку под звёздным южным небом в окружении сотен огоньков, чтобы запечатлеть ваши живые эмоции в этом уникальном освещении.
Я и мой фотоаппарат приглашаем вас на прогулку под звёздным южным небом в окружении сотен огоньков, чтобы запечатлеть ваши живые эмоции в этом уникальном освещении.
Время начала: 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание фото-прогулки
Мы пройдёмся по нижней части Кисловодского национального парка, нарядному Курортному бульвару и Малой Каскадной лестнице. В каждой локации я поймаю лучшие кадры и сделаю отличные снимки.
Организационные детали
- В течение 3 дней после встречи вы получите 10–15 фотографий в цветокоррекции. Я пришлю вам ссылку на облачное хранилище
- Я снимаю на фотоаппарат Nikon D750 или Nikon D800
- Фотосессию можно провести для большего количества участников. Детали и цены уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Кисловодске
Провёл экскурсии для 429 туристов
Меня зовут Александр. Среди моих увлечений — горные походы и фотография. Хочу открыть для вас пейзажи Кавказских Минеральных Вод и поделиться их красотой. Присоединяйтесь!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Венера
5 янв 2025
Заказали фотосессию по приезду в Кисловодск в канун Нового года! Александр предложил нам интересные локации для фотосъемки на Куротном бульваре и в парке! Отличная работа! Спасибо огромное за фотографии! Рекомендуем Александра гостям города!
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