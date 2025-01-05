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В Кисловодске особенный дизайн подсветок и иллюминаций — чарующий, даже волшебный.



Я и мой фотоаппарат приглашаем вас на прогулку под звёздным южным небом в окружении сотен огоньков, чтобы запечатлеть ваши живые эмоции в этом уникальном освещении.