Главная идея поездки в том, чтобы вы не теряли время, пытаясь отразить красоту мест в фото, убрали из рук телефон и наслаждались пейзажами. Запоминали их глазами и чувствовали мощь природы.
Вы увидите светский Кавказ, где от мощённых улочек и архитектуры 19 века всего за 20 минут мы переместимся в горы и каньоны, чтобы встретиться взглядом с орлами и вдохнуть свободу!
Вы увидите светский Кавказ, где от мощённых улочек и архитектуры 19 века всего за 20 минут мы переместимся в горы и каньоны, чтобы встретиться взглядом с орлами и вдохнуть свободу!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
- Гора Малое седло — самая высокая точка национального парка «Кисловодский». Отсюда в хорошую погоду виден Эльбрус и даже Главный Кавказский хребет.
- Берёзовское ущелье, невероятно впечатляющий каньон.
- Замок коварства и любви. В живописном ущелье стоит замок, о его легенде можно догадаться и по названию, а снимки здесь получаются поистине фееричные!
- Боргустанский хребет. Подняться на него — мечта многих путешественников и даже местных жителей. Кисловодск отсюда виден как на ладони, а в хорошую погоду красуется и сам Эльбрус.
Организационные детали
- Через 1–2 недели после поездки вы получите от 50 фотографий — вас и пейзажей. Мы пришлём ссылку на облачный сервис, где снимки будут храниться месяц.
- Поездка проходит на автомобиле Renault Duster. В машине есть подушки, пледы и чай для вас. По запросу предоставим детское кресло.
- Мы можем заранее обсудить интересующие вас локации и составить индивидуальный маршрут.
- Экскурсию проведём я и мой коллега-фотограф Константин.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Кисловодске
Привет. Мы — семья Кордонских. Я — Алёна, гид-экскурсовод национального парка «Кисловодский», в прошлом — организатор MICE-мероприятий крупного международного холдинга. Мой муж — Константин — официальный фотограф нацпарка «Кисловодский» иЗадать вопрос
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