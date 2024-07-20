Фотопутешествие по окрестностям Кисловодска

Полюбоваться местами, не отвлекаясь на суету, и получить профессиональные снимки на память
Главная идея поездки в том, чтобы вы не теряли время, пытаясь отразить красоту мест в фото, убрали из рук телефон и наслаждались пейзажами. Запоминали их глазами и чувствовали мощь природы.

Вы увидите светский Кавказ, где от мощённых улочек и архитектуры 19 века всего за 20 минут мы переместимся в горы и каньоны, чтобы встретиться взглядом с орлами и вдохнуть свободу!
Фотопутешествие по окрестностям Кисловодска
Фотопутешествие по окрестностям Кисловодска
Фотопутешествие по окрестностям Кисловодска
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание фото-прогулки

Что вас ожидает

  • Гора Малое седло — самая высокая точка национального парка «Кисловодский». Отсюда в хорошую погоду виден Эльбрус и даже Главный Кавказский хребет.
  • Берёзовское ущелье, невероятно впечатляющий каньон.
  • Замок коварства и любви. В живописном ущелье стоит замок, о его легенде можно догадаться и по названию, а снимки здесь получаются поистине фееричные!
  • Боргустанский хребет. Подняться на него — мечта многих путешественников и даже местных жителей. Кисловодск отсюда виден как на ладони, а в хорошую погоду красуется и сам Эльбрус.

Организационные детали

  • Через 1–2 недели после поездки вы получите от 50 фотографий — вас и пейзажей. Мы пришлём ссылку на облачный сервис, где снимки будут храниться месяц.
  • Поездка проходит на автомобиле Renault Duster. В машине есть подушки, пледы и чай для вас. По запросу предоставим детское кресло.
  • Мы можем заранее обсудить интересующие вас локации и составить индивидуальный маршрут.
  • Экскурсию проведём я и мой коллега-фотограф Константин.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Кисловодска

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеПрирода и пейзажиГорыВыездныеНа выходныеФотопрогулкиРомантическиеКавказЗамок коварства и любвиДворцы, замки и особнякиГора Малое СедлоПопулярные места

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