Перевал Актопрак, Эльтюбю, Чегемские водопады: экскурсия из Кисловодска

Что вас ожидает

Былымское озеро — внушительных размеров водоём потрясающего небесного цвета.

Актопрак — известный с древних времён перевал. Через него проходил старинный торговый путь, а сейчас это невероятной красоты горная дорога, которая ведёт в Приэльбрусье.

Эльтюбю — самое древнее поселение Кабардино-Балкарии. Рядом с ним расположен некрополь с захоронениями, которым уже более 500 лет. Вы почувствуете себя героями мистического фильма, рассматривая могильники, окутанные туманной дымкой.

Чегемские водопады. В любое время года они впечатляют красотой и грациозностью. А ещё здесь есть кафе, где готовят вкуснейший шашлык — если захотите, заедем попробовать.

Чегемский парадром (по желанию). Здесь за отдельную плату вы сможете полетать на параплане. В арсенале есть и другие экстремальные развлечения — роупджампинг и зиплайн.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках. В машинах есть детские кресла и бустеры. Дорога в одну сторону занимает 3 часа.

Не забудьте взять с собой паспорт, а также воду и перекус.

Если не захотите на парадром, можно будет в это время погулять по окрестностям или пообедать в кафе.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы (по желанию)