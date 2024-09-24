Перевал Актопрак, Эльтюбю, Чегемские водопады: экскурсия из Кисловодска

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Aliona Отличная экскурсия, лучший гид Михаил. Показал, рассказал все. Я приехала отдыхать одна он по фотографировал меня, ответил на все мои вопросы и показал самые красивые виды😍 +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ангелина Провели незабываемый день среди прекрасных пейзажей Кабардино-Балкарии! Спасибо гиду Хусейну за увлекательное путешествие, интересные рассказы и позитивное настроение!!! Увидели красоты края с локаций, куда не каждого туриста возят) Лучше гор могут быть только горы! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Евгения Привет всем путешественникам! 😃✌️ Осталась очень довольна поездкой, провели прекрасный, яркий, живописный день в теплой обстановки прекрасных людей ❤️ Гиду Сергею отдельная благодарность 🙏 Умный талантливый знающий свое дело, интересный рассказчик, знает историю Северного Кавказа и не только 👍 Рекомендую ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Дарья Спасибо гиду Хусейну за увлекательный рассказ о традициях и историях Кабарды и не только. Поездка прошла максимально комфортно, также мы сделали много крутых фотографий и вкусно пообедали в небольшом кафе прямо на берегу реки Чегем Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Валентин Очень хорошая экскурсия, водитель - экскурсовод очень интересно рассказывал о всех примечательных местах, приводил исторические факты. Хочу поблагодарить водителя Михаила за интересную экскурсию Вам был полезен этот отзыв? Да Нет