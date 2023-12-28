Перевал Актопрак, Эльтюбю, Чегемские водопады: экскурсия из Кисловодска
Групповая экскурсия в Кисловодске

Откройте для себя тайны Кавказа, путешествуя по древним маршрутам и наслаждаясь великолепием природы

Представляем вашему вниманию захватывающую групповую экскурсию в сердце Кавказа из Кисловодска.

Вас ждёт путешествие по перевалу Актопрак, который служил важной торговой артерией в прошлом, и теперь предстает перед вами во всей красе горных пейзажей.

Мистический некрополь Эльтюбю перенесёт вас в атмосферу древних легенд, а самое древнее поселение республики откроет уникальные традиции и культуру народов Кавказа.

Чегемские водопады поразят своей мощью и красотой в любое время года, а вкуснейший шашлык добавит удовольствия от поездки.

Для желающих приключений предлагаем посетить Чегемский парадром, где можно испытать себя в парапланеризме или других экстремальных развлечениях.

Ваш комфорт обеспечат профессиональные гиды и оснащённые внедорожники, а дополнительные расходы на обед и развлечения останутся на ваше усмотрение. Не упустите шанс погрузиться в удивительный мир кавказской природы и истории
Перевал Актопрак, Эльтюбю, Чегемские водопады: экскурсия из Кисловодска
Перевал Актопрак, Эльтюбю, Чегемские водопады: экскурсия из Кисловодска
Перевал Актопрак, Эльтюбю, Чегемские водопады: экскурсия из Кисловодска
Перевал Актопрак, Эльтюбю, Чегемские водопады: экскурсия из Кисловодска
Перевал Актопрак, Эльтюбю, Чегемские водопады: экскурсия из Кисловодска
Перевал Актопрак, Эльтюбю, Чегемские водопады: экскурсия из Кисловодска
Перевал Актопрак, Эльтюбю, Чегемские водопады: экскурсия из Кисловодска
Перевал Актопрак, Эльтюбю, Чегемские водопады: экскурсия из Кисловодска
Перевал Актопрак, Эльтюбю, Чегемские водопады: экскурсия из Кисловодска
Ближайшие даты:
28
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Былымское озеро — внушительных размеров водоём потрясающего небесного цвета.
Актопрак — известный с древних времён перевал. Через него проходил старинный торговый путь, а сейчас это невероятной красоты горная дорога, которая ведёт в Приэльбрусье.
Эльтюбю — самое древнее поселение Кабардино-Балкарии. Рядом с ним расположен некрополь с захоронениями, которым уже более 500 лет. Вы почувствуете себя героями мистического фильма, рассматривая могильники, окутанные туманной дымкой.
Чегемские водопады. В любое время года они впечатляют красотой и грациозностью. А ещё здесь есть кафе, где готовят вкуснейший шашлык — если захотите, заедем попробовать.
Чегемский парадром (по желанию). Здесь за отдельную плату вы сможете полетать на параплане. В арсенале есть и другие экстремальные развлечения — роупджампинг и зиплайн.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках. В машинах есть детские кресла и бустеры. Дорога в одну сторону занимает 3 часа.
  • Не забудьте взять с собой паспорт, а также воду и перекус.
  • Если не захотите на парадром, можно будет в это время погулять по окрестностям или пообедать в кафе.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед — 600-700 руб.
  • Полёт на параплане — от 5000 руб. за 15 минут.
  • Роупджампинг — от 3500 руб.
  • 3иплайн — 1500 руб.

ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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