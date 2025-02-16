Описание экскурсии
Живописная дорога
По пути вы увидите горы-диапиры Кавказских Минеральных Вод — и узнаете об их происхождении. Мы проедем через территории Кабардино-Балкарии и Северной Осетии вдоль снежных вершин Кавказского хребта, поговорим о местных народах, о том, что их роднит и отличает. И попробуем осетинские пироги во Владикавказе!
Свернём в сторону Скалистого хребта. Серпантин поднимается на высоту 2300 метров на перевал Цей-Лоам — на его вершине прогуляемся по экотропе. А если будет благоволить погода, даже увидим величественный Казбек.
Таинственные башни
Подойдём к одному из самых знаменитых башенных комплексов — Эрзи. Вы увидите сохранившиеся башни 13-15 веков высотой до 20 метров. А мы расскажем, зачем ингуши строили эти архитектурные шедевры и почему сами себя они называют галгаи.
Следующий комплекс — Эгикал. Зайдём в боевую и жилую башни, а самые любопытные заглянут в родовые склепы, где до сих пор лежат кости и черепа. И проедем по грунтовке до знаменитых Вовнушек — башен, слившихся со скалами, на которых они построены.
А на обратном пути заедем в новую столицу Ингушетии — Магас, где отведаем чапильгаш (вкуснейшие местные лепёшки) и жижиг-галнаш.
Организационные детали
- Дорога до первой локации занимает 4 часа, обратный путь — 3.5 часа. Общее время экскурсии — около 16 часов
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Suzuki Grand Vitara XL-7, Mazda 3, Skoda Rapid
- Экскурсия подходит для детей от 8 лет, в машинах есть детские кресла
- Экскурсию можно начать из Железноводска, Минеральных Вод, Пятигорска или Ессентуков, детали уточняйте в переписке
- Дополнительно оплачивается питание (по меню), берите с собой наличные деньги
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды