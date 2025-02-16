Горная Ингушетия: сказочный край строителей башен

Увидеть легендарный Казбек, прикоснуться к истории средневековых башен и отведать чапильгаш
Горная Ингушетия — регион особенный, ещё недавно дикий и неприступный, как и его средневековые родовые башни. В этой поездке вы не только увидите сохранившиеся старинные города и нетронутую природу республики. Но и окунётесь в историю Северного Кавказа в целом. Дорога будет долгой, но это того стоит — добро пожаловать в сказку!
Горная Ингушетия: сказочный край строителей башен
Горная Ингушетия: сказочный край строителей башен
Горная Ингушетия: сказочный край строителей башен
Ближайшие даты:
16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев22
фев
Время начала: 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00

Описание экскурсии

Живописная дорога

По пути вы увидите горы-диапиры Кавказских Минеральных Вод — и узнаете об их происхождении. Мы проедем через территории Кабардино-Балкарии и Северной Осетии вдоль снежных вершин Кавказского хребта, поговорим о местных народах, о том, что их роднит и отличает. И попробуем осетинские пироги во Владикавказе!

Свернём в сторону Скалистого хребта. Серпантин поднимается на высоту 2300 метров на перевал Цей-Лоам — на его вершине прогуляемся по экотропе. А если будет благоволить погода, даже увидим величественный Казбек.

Таинственные башни

Подойдём к одному из самых знаменитых башенных комплексов — Эрзи. Вы увидите сохранившиеся башни 13-15 веков высотой до 20 метров. А мы расскажем, зачем ингуши строили эти архитектурные шедевры и почему сами себя они называют галгаи.

Следующий комплекс — Эгикал. Зайдём в боевую и жилую башни, а самые любопытные заглянут в родовые склепы, где до сих пор лежат кости и черепа. И проедем по грунтовке до знаменитых Вовнушек — башен, слившихся со скалами, на которых они построены.

А на обратном пути заедем в новую столицу Ингушетии — Магас, где отведаем чапильгаш (вкуснейшие местные лепёшки) и жижиг-галнаш.

Организационные детали

  • Дорога до первой локации занимает 4 часа, обратный путь — 3.5 часа. Общее время экскурсии — около 16 часов
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Suzuki Grand Vitara XL-7, Mazda 3, Skoda Rapid
  • Экскурсия подходит для детей от 8 лет, в машинах есть детские кресла
  • Экскурсию можно начать из Железноводска, Минеральных Вод, Пятигорска или Ессентуков, детали уточняйте в переписке
  • Дополнительно оплачивается питание (по меню), берите с собой наличные деньги
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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