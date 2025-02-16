Горная Ингушетия — регион особенный, ещё недавно дикий и неприступный, как и его средневековые родовые башни. В этой поездке вы не только увидите сохранившиеся старинные города и нетронутую природу республики. Но и окунётесь в историю Северного Кавказа в целом. Дорога будет долгой, но это того стоит — добро пожаловать в сказку!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

за 1–4 человек или 6000 ₽ за человека, если вас больше

от 27 000 ₽ за 1–4 человек или 6000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Живописная дорога

По пути вы увидите горы-диапиры Кавказских Минеральных Вод — и узнаете об их происхождении. Мы проедем через территории Кабардино-Балкарии и Северной Осетии вдоль снежных вершин Кавказского хребта, поговорим о местных народах, о том, что их роднит и отличает. И попробуем осетинские пироги во Владикавказе!

Свернём в сторону Скалистого хребта. Серпантин поднимается на высоту 2300 метров на перевал Цей-Лоам — на его вершине прогуляемся по экотропе. А если будет благоволить погода, даже увидим величественный Казбек.

Таинственные башни

Подойдём к одному из самых знаменитых башенных комплексов — Эрзи. Вы увидите сохранившиеся башни 13-15 веков высотой до 20 метров. А мы расскажем, зачем ингуши строили эти архитектурные шедевры и почему сами себя они называют галгаи.

Следующий комплекс — Эгикал. Зайдём в боевую и жилую башни, а самые любопытные заглянут в родовые склепы, где до сих пор лежат кости и черепа. И проедем по грунтовке до знаменитых Вовнушек — башен, слившихся со скалами, на которых они построены.

А на обратном пути заедем в новую столицу Ингушетии — Магас, где отведаем чапильгаш (вкуснейшие местные лепёшки) и жижиг-галнаш.

Организационные детали