Из Кисловодска - в Горную Ингушетию

Полюбоваться фантастической природой и погулять по башенным городам на авто-пешеходной экскурсии

Какие мысли возникают у вас при словах Горная Ингушетия? Если «это дикий и опасный край» — надо срочно ехать и разрушать стереотипы! Вы удивитесь, насколько Ингушетия дружелюбная, живописная и волшебная республика. Я покажу вам горы и ущелья, древние храмы и средневековые башенные города. Поделюсь местными легендами, историями и традициями.
Из Кисловодска - в Горную Ингушетию
Из Кисловодска - в Горную Ингушетию
Из Кисловодска - в Горную Ингушетию
Из Кисловодска - в Горную Ингушетию
Из Кисловодска - в Горную Ингушетию
Из Кисловодска - в Горную Ингушетию
Ближайшие даты:
5
окт
6
окт
7
окт
10
окт
11
окт
12
окт
13
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Чарующие горные пейзажи

Ингушетия — фантастически живописная республика. Вы прогуляетесь по лесной тропинке к чистейшему Ляжгинскому водопаду, увидите Джейрахское ущелье и гору Столовая. А также прокатитесь по высокогорному Цей-Лоамскому перевалу: с него открывается умопомрачительный вид на легендарную гору Казбек. Я поделюсь историями и легендами, связанными с этими потрясающими местами.

Храмы и башенные поселки

Еще одна визитная карточка Ингушетии — старинные храмы и боевые башни. Их мы тоже увидим! Вы подниметесь в средневековый башенный комплекс Эрзи и погуляете по древнему городу Эгикал. А также осмотрите христианский храм Тхаба-Ерды и замковый комплекс Вовнушки, живописно расположенный на высоких гребнях сланцевых скал в ущелье реки Гулойхи.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Обязательно возьмите с собой паспорт
  • Транспорт включен в стоимость

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🌃НочныеГоры🍀Природа и пейзажи🏡Выездные☀️На весь день💧ВодопадыКавказИнгушетия

Похожие туры в Кисловодске

В Горную Ингушетию из Кисловодска
15 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
5
3 отзыва
Очень популярно сейчас
В Горную Ингушетию из Кисловодска
Если вы думаете, что видели на Северном Кавказе всё
ваш адрес
Завтра
5 окт
6 окт
7 окт
от 4 500 за 1 человека
Обзорная пешеходная экскурсия по Кисловодску
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
Нет отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Кисловодску
Прогулка по Кисловодску позволит вам познакомиться с его курортной историей
По согласованию с гидом
5 000 за всё до 10 чел.
Горная Ингушетия: башенный комплекс «Вовнушки»
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Марат
Марат
Нет отзывов
Горная Ингушетия: башенный комплекс «Вовнушки»
Мы с вами отправимся через перевалы
Кисловодск, по договоренности
20 000 за всё до 4 чел.
Горная Ингушетия: страна башен. Индивидуальный тур
14 часов
🛣 Джиппинг
Входной билет
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
5
1 отзыв
Горная Ингушетия: страна башен. Индивидуальный тур
Мы посетим с тобой Ингушетию
от Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Завтра
5 окт
6 окт
7 окт
от 26 000 за всё до 6 чел.
Из Кисловодска в страну башен - Ингушетию
13 часов
🚗 На машине
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Алий
Алий
4.8
12 отзывов
Из Кисловодска в страну башен - Ингушетию
Увидеть фантастическую горную республику на экскурсии в мини-группе
у вашего отеля в Кисловодске, Ессентуках или Пятиг...
Завтра
5 окт
6 окт
7 окт
5 000 за 1 человека
Потрясающие окрестности Кисловодска
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
4.9
8 отзывов
Потрясающие окрестности Кисловодска
Необычный замок, гора Кольцо, Медовые водопады и шикарные виды города на авто-пешеходной экскурсии
Завтра
6 окт
10 окт
11 окт
7 000 за всё до 6 чел.
Золотое кольцо Кисловодска
5 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Ариана
Ариана
5
2 отзыва
Золотое кольцо Кисловодска
Вас ждет экскурсия по живописным окрестностям Кисловодска с дегустацией горного чая
Колоннада, Курортный бульвар
Завтра
6 окт
9 окт
11 окт
1 000 за 1 человека
Экскурсия-спектакль в Кисловодске
1.5 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Анна
Анна
4.8
42 отзыва
Экскурсия-спектакль в Кисловодске
Узнать город поближе и перезагрузиться на нестандартной прогулке в наушниках
на проспекте Дзержинского
Завтра
5 окт
8 окт
9 окт
800 за 1 человека
Кисловодск глазами местного жителя: обзорная прогулка по городу
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Роман
Роман
Нет отзывов
Кисловодск глазами местного жителя: обзорная прогулка по городу
Кисловодск - город, где вы отдохнете телом и душой
По договорённости
Сегодня
Завтра
5 окт
7 окт
7 500 за всё до 5 чел.
Экскурсия на Домбай из Кисловодска
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Юрий
Юрий
5
1 отзыв
Экскурсия на Домбай из Кисловодска
Тем, кто побывал в Домбае, уже не забыть его величественные горные вершины и захватывающие дух пейзажи
Кисловодск
15 000 за всё до 7 чел.
Обзорная экскурсия по Кисловодску
4 часа
🚌 На автобусе
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Эдельвейс
Эдельвейс
4.2
23 отзыва
Обзорная экскурсия по Кисловодску
На знакомство с Кисловодском лучше всего отправляться в компании опытного гида
Колоннада у входа в Курортный парк г. Кисловодск
Сегодня
6 окт
8 окт
10 окт
800 за 1 человека
Джип-тур из Кисловодска «Священная гора Уллу-Тау»
12 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Сергей
Сергей
Нет отзывов
Джип-тур из Кисловодска «Священная гора Уллу-Тау»
Полюбоваться могучими ущельями и прогуляться к подножию Мать-горы на авто-пешеходной экскурсии
по договоренности
Сегодня
Завтра
5 окт
6 окт
от 17 000 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кисловодске
ХОРОШО
🧭
ТАМ