Приглашаем вас на захватывающее путешествие в горную Ингушетию! Здесь вас ждут чарующие пейзажи, такие как Джейрахское ущелье и гора Столовая. Прогулка к Ляжгинскому водопаду подарит незабываемые впечатления.



Откройте для себя средневековые башенные комплексы Эрзи и Эгикал, а также христианский храм Тхаба-Ерды. Вовнушки, расположенные на скалах, впечатляют своей архитектурой. Это путешествие разрушит стереотипы и покажет настоящую Ингушетию

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Ингушетии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми природными красотами региона. Октябрь и апрель также подходят для путешествия, но стоит учесть возможные дожди. В зимние месяцы экскурсия может быть ограничена из-за снега, но это время дарит особую атмосферу уединения и спокойствия.

Сейчас август — это идеальное время.