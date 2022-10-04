Ингушетия — фантастически живописная республика. Вы прогуляетесь по лесной тропинке к чистейшему Ляжгинскому водопаду, увидите Джейрахское ущелье и гору Столовая. А также прокатитесь по высокогорному Цей-Лоамскому перевалу: с него открывается умопомрачительный вид на легендарную гору Казбек. Я поделюсь историями и легендами, связанными с этими потрясающими местами.
Еще одна визитная карточка Ингушетии — старинные храмы и боевые башни. Их мы тоже увидим! Вы подниметесь в средневековый башенный комплекс Эрзи и погуляете по древнему городу Эгикал. А также осмотрите христианский храм Тхаба-Ерды и замковый комплекс Вовнушки, живописно расположенный на высоких гребнях сланцевых скал в ущелье реки Гулойхи.