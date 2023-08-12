Приглашаем вас на захватывающее путешествие в горную Ингушетию! Здесь вас ждут чарующие пейзажи, такие как Джейрахское ущелье и гора Столовая. Прогулка к Ляжгинскому водопаду подарит незабываемые впечатления.
Откройте для себя средневековые башенные комплексы Эрзи и Эгикал, а также христианский храм Тхаба-Ерды. Вовнушки, расположенные на скалах, впечатляют своей архитектурой. Это путешествие разрушит стереотипы и покажет настоящую Ингушетию
Откройте для себя средневековые башенные комплексы Эрзи и Эгикал, а также христианский храм Тхаба-Ерды. Вовнушки, расположенные на скалах, впечатляют своей архитектурой. Это путешествие разрушит стереотипы и покажет настоящую Ингушетию
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Умопомрачительные горные виды
- 🏰 Средневековые башенные комплексы
- ⛪ Древние храмы и архитектура
- 🌲 Прогулки по живописным тропам
- 🗺️ Уникальные истории и легенды
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Ингушетии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В это время можно насладиться всеми природными красотами региона. Октябрь и апрель также подходят для путешествия, но стоит учесть возможные дожди. В зимние месяцы экскурсия может быть ограничена из-за снега, но это время дарит особую атмосферу уединения и спокойствия.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Джейрахское ущелье
- Эрзи
- Эгикал
- Тхаба-Ерды
- Вовнушки
Описание экскурсии
Чарующие горные пейзажи
Ингушетия — фантастически живописная республика. Вы прогуляетесь по лесной тропинке к чистейшему Ляжгинскому водопаду, увидите Джейрахское ущелье и гору Столовая. А также прокатитесь по высокогорному Цей-Лоамскому перевалу: с него открывается умопомрачительный вид на легендарную гору Казбек. Я поделюсь историями и легендами, связанными с этими потрясающими местами.
Храмы и башенные поселки
Еще одна визитная карточка Ингушетии — старинные храмы и боевые башни. Их мы тоже увидим! Вы подниметесь в средневековый башенный комплекс Эрзи и погуляете по древнему городу Эгикал. А также осмотрите христианский храм Тхаба-Ерды и замковый комплекс Вовнушки, живописно расположенный на высоких гребнях сланцевых скал в ущелье реки Гулойхи.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Обязательно возьмите с собой паспорт
- Транспорт включен в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 404 туристов
Я представляю команду гидов горного клуба. В нашей дружной компании есть экскурсоводы, инструкторы-проводники по альпинизму и даже спасатели МЧС. Мы профессионально и безопасно организуем всё, что связано с горами — от автомобильных туров до походов и восхождений. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вчера,11 августа, мы были на экскурсии по Горной Ингушетии. Нас сопровождала гид Екатерина! Спасибо! Спасибо!Спасибо!Мы испытали восторг! Ингушетия прекрасна!!!
Еще больше украсило экскурсию -профессионализм Екатерины. Грамотный, эрудированный, ответственный, заботливый, доброжелательный, юморной
Еще больше украсило экскурсию -профессионализм Екатерины. Грамотный, эрудированный, ответственный, заботливый, доброжелательный, юморной
Вам был полезен этот отзыв?
А
Отличный маршрут, проведенный в компании прекрасных рассказчиков, собеседников и просто интересных людей! Ингушетия прекрасна! Спасибо Екатерине и Анне за полную завораживающих видов, интересных фактов и дружеской атмрсферы поездку! Зимний бонус-отсутствие других туристов)
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Кисловодска
Похожие экскурсии на «Из Кисловодска - в горную Ингушетию»
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Кисловодска - в горный поселок Архыз
Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день
Начало: По договорённости
Завтра в 06:00
10 авг в 06:30
от 19 020 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Страна башен: в Ингушетию из Кисловодска
Отправляемся в Ингушетию, чтобы увидеть древние башни и насладиться красотой горных пейзажей. История и природа ждут вас
Начало: По вашему адресу в Кисловодске
Расписание: в понедельник в 06:30 и 06:45, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
9 авг в 06:30
5500 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
Горная Ингушетия - из Кисловодска в мини-группе
Путешествие в Ингушетию подарит вам возможность увидеть уникальные башенные комплексы и загадочный храм. Погрузитесь в атмосферу древности
Начало: От места вашего проживания
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
9 авг в 06:00
5900 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Кисловодский парк: природа, легенды, знаменитые люди
Исследовать один из самых красивых парков страны в компании профессионального гида
Начало: У памятника Дзержинскому
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
от 6650 ₽
7000 ₽ за всё до 6 чел.
от 25 000 ₽ за экскурсию