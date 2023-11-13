Из Кисловодска мы отправимся в урочище Джилы-Су по одной из самых красивых дорог России.
Будем делать остановки на смотровых площадках, чтобы увидеть Эльбрус во всей красе, посетим водопады и заедем в экопарк «Долина Нарзанов», где можно будет попробовать воду из минеральных источников.
Будем делать остановки на смотровых площадках, чтобы увидеть Эльбрус во всей красе, посетим водопады и заедем в экопарк «Долина Нарзанов», где можно будет попробовать воду из минеральных источников.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Плато Шатджатмаз
- Скалы Аватар
- Экопарк «Долина Нарзанов»
- Большой Кавказский хребет и Эльбрус
- Урочище Джилы-су
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетНаше путешествие начнется в Кисловодске. Дорога в Джилы-Су — одна из самых живописных в России. Извилистый серпантин пролегает между скал, откуда в ясную погоду виден двуглавый Эльбрус. По маршруту будем останавливаться на смотровых площадках и наслаждаться видом Эльбруса, а также делать роскошные фото. На протяжении всей экскурсии вас будет сопровождать гид. Вы услышите много историй и отведаете местную кухню. В урочище Джилы-Су есть минеральные источники, при желании можно даже принять ванну в термальном источнике. Еще мы можем заехать в гости к альпакам, а на Джилы-Су мы увидим много сусликов! На обратном пути будет остановка в экопарке «Долина Нарзанов», который расположен в ущелье реки Хасаут. В нем более 20 целебных минеральных источников. Туристы по желанию могут продегустировать из них воду. В близлежащем кафе можно пообедать. Важно знать• Экскурсия не требует специальной физической подготовки и подойдет всем.
- Наденьте головной убор от солнца и удобную спортивную обувь.
- Бонусом в программу входит натуральный кофе от гида!
В любой день.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги водителя-гида
- Что не входит
- Экосборы (примерно 250 рублей)
- Обед в кафе
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Кисловодск, просп. Первомайский, 1Завершение: Кисловодск
- Когда и сколько длится?
- Когда: В любой день.Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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На весь день
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