Горный вояж: урочище Джилы-Су в Приэльбрусье

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Из Кисловодска мы отправимся в урочище Джилы-Су по одной из самых красивых дорог России.

Будем делать остановки на смотровых площадках, чтобы увидеть Эльбрус во всей красе, посетим водопады и заедем в экопарк «Долина Нарзанов», где можно будет попробовать воду из минеральных источников.
Горный вояж: урочище Джилы-Су в Приэльбрусье
Горный вояж: урочище Джилы-Су в Приэльбрусье
Горный вояж: урочище Джилы-Су в Приэльбрусье
Горный вояж: урочище Джилы-Су в Приэльбрусье
Горный вояж: урочище Джилы-Су в Приэльбрусье
Горный вояж: урочище Джилы-Су в Приэльбрусье
Ближайшие даты:
13
ноя
14
ноя
15
ноя
16
ноя
17
ноя
18
ноя
19
ноя
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Плато Шатджатмаз
  • Скалы Аватар
  • Экопарк «Долина Нарзанов»
  • Большой Кавказский хребет и Эльбрус
  • Урочище Джилы-су
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Наше путешествие начнется в Кисловодске. Дорога в Джилы-Су — одна из самых живописных в России. Извилистый серпантин пролегает между скал, откуда в ясную погоду виден двуглавый Эльбрус. По маршруту будем останавливаться на смотровых площадках и наслаждаться видом Эльбруса, а также делать роскошные фото. На протяжении всей экскурсии вас будет сопровождать гид. Вы услышите много историй и отведаете местную кухню. В урочище Джилы-Су есть минеральные источники, при желании можно даже принять ванну в термальном источнике. Еще мы можем заехать в гости к альпакам, а на Джилы-Су мы увидим много сусликов! На обратном пути будет остановка в экопарке «Долина Нарзанов», который расположен в ущелье реки Хасаут. В нем более 20 целебных минеральных источников. Туристы по желанию могут продегустировать из них воду. В близлежащем кафе можно пообедать. Важно знать• Экскурсия не требует специальной физической подготовки и подойдет всем.
  • Наденьте головной убор от солнца и удобную спортивную обувь.
  • Бонусом в программу входит натуральный кофе от гида!

В любой день.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги водителя-гида
Что не входит
  • Экосборы (примерно 250 рублей)
  • Обед в кафе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кисловодск, просп. Первомайский, 1
Завершение: Кисловодск
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Индивидуальные
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Эльбрус
Популярные места
Джилы-су
Термальные источники
Долина Нарзанов
Туры из Кисловодска

Похожие туры из Кисловодска

Джип-тур в долины Северного Приэльбрусья - урочище Джилы-Су
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
58 отзывов
Джип-тур в долины Северного Приэльбрусья - урочище Джилы-Су
город Кисловодск
Завтра
11 ноя
12 ноя
13 ноя
от 11 500 за всё до 4 чел.
Индивидуальный джип-тур к урочищу Джилы-Суу
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
13 отзывов
Индивидуальный джип-тур к урочищу Джилы-Суу
По договоренности
Завтра
11 ноя
12 ноя
13 ноя
13 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур на урочище Джилы-Су
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
49 отзывов
Джип-тур на урочище Джилы-Су
Посетить «край снежного великана» и оценить лучший вид на Эльбрус
Кисловодск
Завтра
11 ноя
12 ноя
13 ноя
12 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кисловодске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Кисловодске
ХОРОШО
🧭
ТАМ