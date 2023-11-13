Что вас ждет

Наденьте головной убор от солнца и удобную спортивную обувь.

Бонусом в программу входит натуральный кофе от гида!

Наше путешествие начнется в Кисловодске. Дорога в Джилы-Су — одна из самых живописных в России. Извилистый серпантин пролегает между скал, откуда в ясную погоду виден двуглавый Эльбрус. По маршруту будем останавливаться на смотровых площадках и наслаждаться видом Эльбруса, а также делать роскошные фото. На протяжении всей экскурсии вас будет сопровождать гид. Вы услышите много историй и отведаете местную кухню. В урочище Джилы-Су есть минеральные источники, при желании можно даже принять ванну в термальном источнике. Еще мы можем заехать в гости к альпакам, а на Джилы-Су мы увидим много сусликов! На обратном пути будет остановка в экопарке «Долина Нарзанов», который расположен в ущелье реки Хасаут. В нем более 20 целебных минеральных источников. Туристы по желанию могут продегустировать из них воду. В близлежащем кафе можно пообедать. Важно знать• Экскурсия не требует специальной физической подготовки и подойдет всем.