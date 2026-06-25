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Знакомство с Пятигорском и Кисловодском + Медовые водопады за 1 день

Экскурсия по Кисловодску и Медовым водопадам - индивидуальный тур на весь день
Наше путешествие начнется в солнечном Кисловодске: целебный воздух и изящная Колоннада задают тон всему путешествию. Вас ждут прогулка по старейшему парку и дегустация трех видов нарзана в Галерее. Затем мы
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перенесемся в столицу курортов — Пятигорск.

Здесь перед вами откроется величественный Провал, зазвучит Эолова арфа, и мы непременно посетим местах, где гулял Лермонтов.

В конце услышим завораживающий шум Медовых водопадов и устроим уютное чаепитие с хычинами в Чайном домике.

5
21 отзыв
Знакомство с Пятигорском и Кисловодском + Медовые водопады за 1 день
Знакомство с Пятигорском и Кисловодском + Медовые водопады за 1 день
Знакомство с Пятигорском и Кисловодском + Медовые водопады за 1 день

Описание экскурсии

Город солнца и сердце КМВНаша экскурсия начнется в чудесном Кисловодске, расположенном выше других городов региона и защищенном склонами Главного Кавказского хребта от непогоды. Вы рассмотрите знаменитую Колоннаду и, гуляя по ухоженному Курортному парку, услышите главное из его истории. В Нарзанной галерее узнаете о целебных свойствах местных вод и попробуете три вида нарзана: Сульфатный, Доломитный и Общий.

Пятигорск — крупнейших город курортного края

Далее в программе главные достопримечательности Пятигорска: озеро Провал — природный колодец карстово-тектонического происхождения на склоне горы Машук, Китайская беседка, Эолова Арфа, грот Дианы, парк Цветник и Питьевая галерея. Кроме того, вы увидите символ КМВ — скульптуру Орла, терзающего змею. И конечно, мы поговорим о памятных местах, связанных с Лермонтовым. Среди них будет и грот, где поэт любил проводить время в одиночестве.

Завораживающие Медовые водопады

Далее мы покажем вам Медовые водопады, расположенные в долине реки Аликоновка. Вы насладитесь приятным шумом сбегающей с горных склонов воды, кристально чистым воздухом и девственной природой. В завершение отправитесь в Чайный домик, где сможете продегустировать местные гастрономические специалитеты: мед, варенье и вкуснейшие хычины. А также увидите необычную гору Кольцо.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Города-курорты Пятигорск и Кисловодск
  • Гора Кольцо и Медовые водопады
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Вход на Медовые водопады - 300 р.
  • Обед (по желанию)
  • Зиплайн (по желанию) - от 2500 р.
Где начинаем и завершаем?
Начало: С адреса проживания
Завершение: На адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
3
2
1
Ю
Спасибо за атмосферу и душевность. Узнали про историю курортов, попили целебной воды, надышались чистым воздухом. Лучший отдых за последние годы!
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М
Не думал, что обычные водопады могут так впечатлить. А Провал выглядит как вход в другой мир. Грамотный маршрут, без лишней воды.
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А
Идеальный день: начали с нарзана, закончили чаем. Слушать шум воды и смотреть на Кольцо-гору можно бесконечно. Обязательно вернусь с семьёй.
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Е
Мужская компания осталась довольна. Водопады шумят так, что пробки в городе забываешь. Горная природа и вкусный обед в Чайном домике - сила!
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Т
Погода была капризной, но это не испортило впечатлений. Питьевая галерея в Пятигорске спасает от усталости, а горный воздух бодрит.
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В
Кисловодск встретил солнцем, Пятигорск - историей. Особенно запомнился грот Дианы и тишина вокруг Медовых водопадов. Достойная экскурсия.
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