Город солнца и сердце КМВНаша экскурсия начнется в чудесном Кисловодске, расположенном выше других городов региона и защищенном склонами Главного Кавказского хребта от непогоды. Вы рассмотрите знаменитую Колоннаду и, гуляя по ухоженному Курортному парку, услышите главное из его истории. В Нарзанной галерее узнаете о целебных свойствах местных вод и попробуете три вида нарзана: Сульфатный, Доломитный и Общий.

Пятигорск — крупнейших город курортного края

Далее в программе главные достопримечательности Пятигорска: озеро Провал — природный колодец карстово-тектонического происхождения на склоне горы Машук, Китайская беседка, Эолова Арфа, грот Дианы, парк Цветник и Питьевая галерея. Кроме того, вы увидите символ КМВ — скульптуру Орла, терзающего змею. И конечно, мы поговорим о памятных местах, связанных с Лермонтовым. Среди них будет и грот, где поэт любил проводить время в одиночестве.

Завораживающие Медовые водопады

Далее мы покажем вам Медовые водопады, расположенные в долине реки Аликоновка. Вы насладитесь приятным шумом сбегающей с горных склонов воды, кристально чистым воздухом и девственной природой. В завершение отправитесь в Чайный домик, где сможете продегустировать местные гастрономические специалитеты: мед, варенье и вкуснейшие хычины. А также увидите необычную гору Кольцо.