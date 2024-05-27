Лермонтовская площадка – экскурсии в Кисловодске

Найдено 6 экскурсий в категории «Лермонтовская площадка» в Кисловодске, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Последний день Лермонтова
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Последний день Лермонтова
Посетить главные места, связанные с именем поэта, в 5 городах Кавказских Минеральных Вод
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
13 000 за всё до 5 чел.
В Кисловодск по-любви
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
В Кисловодск по-любви
Начало: Верх Каскадной лестницы по ул. Володарского
Расписание: Экскурсию возможно провести в любой день недели с 9:00 по МСК.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 40 чел.
Из Кисловодска по Кавказским Минеральным Водам - история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из Кисловодска по Кавказским Минеральным Водам - история и современность
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Здесь был Лермонтов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Здесь был Лермонтов
Познакомиться с историей Пятигорска и прикоснуться к судьбе и творчеству Михаила Лермонтова
Начало: у Колоннады
Сегодня в 15:00
Завтра в 14:00
12 000 за всё до 6 чел.
Четыре жемчужины Кавказских Минеральных вод
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Четыре жемчужины Кавказских Минеральных вод
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск - посетить главные города КМВ за одну поездку
Начало: У Колоннады
Сегодня в 15:00
Завтра в 14:00
от 21 000 за всё до 6 чел.
От героев иных времён не осталось порой имён
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
От героев иных времён не осталось порой имён
Нескучный экскурс в прошлое Кисловодска, судьбы его жителей и истории о войне и мире
Начало: У историко-краеведческого музея «Крепость»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    27 мая 2024
    Из Кисловодска по Кавказским Минеральным Водам - история и современность
    Увидел много, всё понравилось. Спасибо, всё хорошо!
  • B
    Beketova
    14 апреля 2024
    В Кисловодск по-любви
    Удивительно интересная экскурсия! Интересная девушка гид! Познания истории Кисловодска поражают! Очень советую таким же как мы, однодневным туристам. Хорошее время препровождение! Однозначно рекомендую!
  • A
    Andrey
    2 апреля 2024
    Последний день Лермонтова
    Получили очень много НОВОЙ интересной информации. Побывали в уникальных местах, о существовании которых не знали. Аккуратный водитель. Приятный в общении рассказчик.
  • Е
    Елена
    17 января 2024
    Последний день Лермонтова
    Дмитрий чудесный организатор. Маршрут длинный - охватывает несколько городов, но это не мешает наслаждаться видами, домтопримечательностями, совмещать прогулки и передвижения
    читать дальше

    на автомобиле. Экскурсия устроена с полным пониманием к заявленному материалу. Дмитрий прекрасный человек, и добродушный хозяин, который с гордостью рассказывает о своих родных краях, в которые непрменно хочется вернуться еще и летом! Спасибо Диме- мы не только не пожалели о проведенном дне на экскурсии, но горячо ее рекомендуем заядлым путешественникам и занятым туристам, которые за один день могут увидеть и Кисловодск, и Ессентуки, и Железноводск и Пятигорск!

    Дмитрий чудесный организатор. Маршрут длинный - охватывает несколько городов, но это не мешает наслаждаться видами, домтопримечательностямиДмитрий чудесный организатор. Маршрут длинный - охватывает несколько городов, но это не мешает наслаждаться видами, домтопримечательностямиДмитрий чудесный организатор. Маршрут длинный - охватывает несколько городов, но это не мешает наслаждаться видами, домтопримечательностями
  • Г
    Галина
    17 января 2024
    Последний день Лермонтова
    Мы с Дмитрием прошли по следам Лермонтова в день дуэли, как было заявлено в теме экскурсии. Посетили места, связанные с
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    поэтом, в Железноводске, Есентуках, Пятигорске и Кисловодске, и в т. ч. храмовый комплекс Петра и Павла в Есентуках. Нам все понравилось: тема, изложение предмета и построение маршрута. Дмитрий - хороший экскурсовод, очень любящий свой край.

  • А
    Александр
    19 марта 2023
    Города КМВ и Медовые водопады
    Очень хорошая, качественная экскурсия, просматривали медовые водопады, Кисловодск, Пятигорск Спасибо большое Роману за качественный рассказ

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Лермонтовская площадка»

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  3. Из Кисловодска по Кавказским Минеральным Водам - история и современность
  4. Здесь был Лермонтов
  5. Четыре жемчужины Кавказских Минеральных вод
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Медовые водопады
  5. Гижгит
  6. Плато Бермамыт
  7. Джилы-су
  8. Перевал Гум-Баши
  9. Гора Кольцо
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в июне 2024
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