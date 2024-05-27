1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Последний день Лермонтова
Посетить главные места, связанные с именем поэта, в 5 городах Кавказских Минеральных Вод
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
В Кисловодск по-любви
Начало: Верх Каскадной лестницы по ул. Володарского
Расписание: Экскурсию возможно провести в любой день недели с 9:00 по МСК.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 40 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Кисловодска по Кавказским Минеральным Водам - история и современность
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Здесь был Лермонтов
Познакомиться с историей Пятигорска и прикоснуться к судьбе и творчеству Михаила Лермонтова
Начало: у Колоннады
Сегодня в 15:00
Завтра в 14:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Четыре жемчужины Кавказских Минеральных вод
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Железноводск - посетить главные города КМВ за одну поездку
Начало: У Колоннады
Сегодня в 15:00
Завтра в 14:00
от 21 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
От героев иных времён не осталось порой имён
Нескучный экскурс в прошлое Кисловодска, судьбы его жителей и истории о войне и мире
Начало: У историко-краеведческого музея «Крепость»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей27 мая 2024Увидел много, всё понравилось. Спасибо, всё хорошо!
- BBeketova14 апреля 2024Удивительно интересная экскурсия! Интересная девушка гид! Познания истории Кисловодска поражают! Очень советую таким же как мы, однодневным туристам. Хорошее время препровождение! Однозначно рекомендую!
- AAndrey2 апреля 2024Получили очень много НОВОЙ интересной информации. Побывали в уникальных местах, о существовании которых не знали. Аккуратный водитель. Приятный в общении рассказчик.
- ЕЕлена17 января 2024Дмитрий чудесный организатор. Маршрут длинный - охватывает несколько городов, но это не мешает наслаждаться видами, домтопримечательностями, совмещать прогулки и передвижения
- ГГалина17 января 2024Мы с Дмитрием прошли по следам Лермонтова в день дуэли, как было заявлено в теме экскурсии. Посетили места, связанные с
- ААлександр19 марта 2023Города КМВ и Медовые водопадыОчень хорошая, качественная экскурсия, просматривали медовые водопады, Кисловодск, Пятигорск Спасибо большое Роману за качественный рассказ
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Лермонтовская площадка»
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