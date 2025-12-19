Поставить суету на стоп и отправиться дышать свежим воздухом, валяться на траве и ходить босиком, есть шашлык и пить травяной чай — 4 часа отдыха, а перезагрузки и приятных эмоций от поездки будет целый букет! Все хлопоты по приготовлению пикника мы возьмём на себя. Вам останется только запастись любимыми продуктами и хорошим настроением.
Описание экскурсии
- Мы заберём вас в удобном месте и отправимся на базу отдыха «Лунапарк». Дорога займёт около 30 минут.
- Разместимся в живописном ущелье у реки, среди леса и причудливых скал, возле пруда с кувшинками.
- Прямо на траве или в беседке устроим лёгкий пикник или пожарим шашлык — как захотите. С нас — мангал, дрова, шампуры, приготовление горячего блюда и ароматный травяной чай. С вас — любимые продукты.
- На природе проведём три часа.
- После вернём вас обратно в Кисловодск.
Организационные детали
- В стоимость поездки включены трансфер, аренда беседки, мангала и принадлежностей (шампуры и т. п.), чай на травах.
- Продукты для пикника вы можете купить заранее, либо мы можем приобрести их для вас по договорённости за отдельную плату.
- С вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды.
ежедневно в 09:00 и 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1050 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В месте вашего проживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Расул — ваша команда гидов в Кисловодске
Коренной кисловодчанин, культуру гостеприимства впитал с молоком. Знаю и люблю Кисловодск и горы, традиции и культуры Кавказа. Работаю в туристической сфере не один год. Покажу вам все краски и оттенки нашей природы и широту души наших людей. Со мною команда влюблённых в своё дело профессионалов.
